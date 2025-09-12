Reabren los museos... y cierran la Vasconcelos

A tres días del paro de trabajadores sindicalizados del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), reabrieron los museos y teatros que estuvieron cerrados, entre ellos el del Palacio de Bellas Artes y el Nacional de Arte.

El INBAL cedió a las demandas de los empleados de recibir la ropa de trabajo a través de tarjetas y no de manera física.

“Tras una serie de reuniones con las representaciones sindicales, se han alcanzado acuerdos… Los recintos del INBAL reabrirán sus puertas, lo que permitirá retomar las actividades artísticas y culturales en beneficio de la sociedad”, informó ayer en un comunicado el instituto.

Por su parte, los trabajadores sindicalizados se congratularon: “¡Lo logramos! La ropa de trabajo será entregada en formato de tarjeta electrónica. Este triunfo es resultado de la resistencia, unidad y convicción de todos ustedes, que sostuvieron tres días de intensas jornadas de movilización. Fuimos a la batalla con argumentos sólidos, demostrando que la razón y la firmeza organizativa están de nuestro lado”, señaló la sección D-III-22 INBAL del Sindicato Nacional de Cultura.

De tal manera que los visitantes pudieron volver a los teatros Orientación Luisa Josefina Hernández, el de la Danza Guillermina Bravo, los museos del Palacio de Bellas Artes, el Nacional de Arte, el de Arte Moderno, de la Estampa, el Mural Diego Rivera, el Nacional de San Carlos y la Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. Además del Ex Teresa Arte Actual, el Laboratorio Arte Alameda.

Sin embargo, aunque ayer abrió el Palacio de Bellas Artes, se canceló el concierto de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes que se realizaría a las 20:00 horas.

LAS PROTESTAS NO PARAN. En la Secretaría de Cultura las manifestaciones no paran, ayer cerró hasta nuevo aviso la Biblioteca Vasconcelos. El Sindicato Nacional de Cultura demanda que Rodrigo Borja Torres, director general de Bibliotecas, atienda sus demandas, entre ellas la falta de mantenimiento y la escasez de insumos que denunciaron el pasado mes de abril cuando también se fueron a paro.