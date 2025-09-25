Gabriel de la Mora y Tina Modotti, protagonistas en el Museo Jumex

El Museo Jumex inaugura su temporada de otoño con un programa de cuatro exposiciones que cruzan historia, memoria, deseo y nuevas formas de experimentación artística. A partir del 25 de septiembre, el recinto presenta Gabriel de la Mora: La Petite Mort, The Tiger’s Coat, Obras de la Colección Jumex y Notas de voz, en un recorrido que abarca desde la reflexión sobre el cuerpo y la materia hasta la construcción de narrativas históricas y afectivas.

La primera muestra, Gabriel de la Mora: La Petite Mort, reúne en el tercer piso del recinto cerca de noventa piezas, realizadas a lo largo de dos décadas por el artista mexicano, reconocido por transformar materiales, en apariencia efímeros, en superficies seductoras, a través de procesos que van desde la disección minuciosa de alas de mariposa o cabello humano hasta la recuperación de techos antiguos y desgastados.

Memoria I, 24.10.07, Gabriel de la Mora, 2007. Fotos›Carlos Mora

“Hay una obra muy particular, de 1972, que está justo al centro de la sala que levanta la pregunta ¿cuándo comienza la carrera de un artista? Yo dejé hace 30 años la arquitectura y no me arrepiento. Decidí ser artista, pero la arquitectura está muy presente en cada una de las piezas”, explicó Gabriel de la Mora en conferencia de prensa realizada en el museo.

La pieza en cuestión es m-294, de 1972, que Gabriel de la Mora considera su primera obra de arte; realizada cuando sólo tenía cuatro años, se trata de un acto de rebeldía, pues dibujó una serie de letras “m”, pero a la inversa, pues él es disléxico y naturalmente así la dibujaba él.

Volute 2: Listen to the world, Rafael Lozano-Hemmer, 2023. Fotos›Carlos Mora

La exposición, organizada en seis núcleos explora también la tensión entre erotismo y muerte y el título, La Petite Mort, remite a la expresión francesa para el orgasmo, en un juego entre el éxtasis y el límite de la existencia.

En esta línea, De la Mora concibe la muerte como proceso de transformación, no de finitud: “La muerte para muchos es el fin de algo, para mí es el inicio de algo más y mucho lo veo en la arquitectura, me encanta cómo una obra de arte puede ser generada 130 años antes de que yo nazca como artista, que una obra pueda terminarse mucho tiempo después de mi muerte”, reflexionó.

Vittorio Vidali en un barco, Tina Modotti, 1928. Fotos›Carlos Mora

Otra de las figuras que es protagonista de la temporada es la fotógrafa italiana Tina Modotti. La muestra The Tiger’s Coat retoma la vida y obra de la artista para situarla en un territorio híbrido entre ficción e historia. Inspirado en una película que protagonizó en 1920, el proyecto despliega documentos, obras de artistas como Edward Weston, Pati Hill, Rodrigo Hernández y José Clemente Orozco, así como materiales que trazan conexiones reales y fantásticas con la vida de Modotti.

La propuesta busca ir más allá de la fotografía para pensar en su dimensión política, afectiva y cultural. “No es una retrospectiva de la obra de Modotti, sino de ciertos momentos de su vida, a través de diferentes personajes que estuvieron activos en su vida y otras conexiones ficticias, de momentos específicos…”, señaló el curador Rodrigo Ortiz Monasterio.

Fotograma de The Tiger’s Coat; Modotti en primer plano. Fotos›Carlos Mora

Subrayó también la necesidad de releer su legado en clave crítica: “Buscamos abrir un el diálogo y poder ser crítico de la vida de Tina Modotti desde diferentes ángulos y diferentes perspectivas. Sobre estas mujeres que fueron esenciales y pasaron un poco olvidadas

en la historia del arte mexicano en gran parte porque estaban en un momento donde el machismo era una cosa que predominaba”, explicó.

Modotti vivió en México los años de mayor producción de su obra antes de ser expulsada en 1930 por sus vínculos políticos. Regresó una década más tarde bajo otra identidad, manteniendo siempre la aura de enigma que la exposición retoma como clave narrativa.

EL TIEMPO COMO MATERIA Y VOZ. En paralelo, el segundo piso del museo acoge una selección de Obras de la Colección Jumex, que reúne adquisiciones recientes y piezas inéditas. El eje temático es el tiempo como medida científica, como experiencia corporal, como fenómeno de transformación y decadencia.

Para Kit Hammonds, curador en jefe del museo: “El programa busca promover distintos puntos de vista y conexiones, en particular prácticas en México. Esto es parte de la historia del museo y la fundación para unir arte de distintas generaciones”. También agregó que ésta es una oportunidad para ver obras que no se habían expuesto hace tiempo.

“Hay un par de obras que hace una década no mostramos. La intención es dar una nueva vista a la colección, hay que crecer y expandir no sólo el número de obras, sino también los tipos de prácticas que están por venir”, dijo en conferencia.

En el sótano del museo también se presenta Notas de voz, de la artista Elsa-Louise Manceaux. La instalación combina pintura, tipografía, sonido e imagen en movimiento para explorar la comunicación afectiva en la era digital.

EXPOSICIONES Dónde: Museo Jumex (Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra 303, M.H.) CUÁNDO: Hasta el 8 de febrero del 2026 Entrada libre Fotos›Carlos Mora

