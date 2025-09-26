¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX del 26 al 28 de septiembre?

Último fin de semana de septiembre. Sugerimos aquí varios eventos culturales y artísticos (música popular, literatura, jazz, poesía, baile, piano, concierto masivo, música sinfónica, tradición del maíz...) para disfrutar en diferentes sedes y foros de la capital del país con amigos y familiares.

¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX este fin de semana?

1. Festival Internacional de Piano. En Blanco y Negro

Sábado, 27 de septiembre se presentará el italiano Federico Nicoletta, un apasionado del repertorio operístico y de cámara que ha colaborado con músicos principales de importantes orquestas como la del Teatro de La Scala, la Filarmónica de Berlín, la Filarmónica de Londres, la Ópera de París, las orquestas de Filadelfia y Cleveland y la del Met de Nueva York, así como con ensambles especializados en repertorio contemporáneo para instituciones y sedes como el Bunka Kaikan de Tokio, el Festival MiTo, la Bienal de Venecia y el Teatro Comunal de Bolonia, entre otros.

Para el cierre del Festival, el domingo 28 de septiembre, se presenta el pianista chino-alemán Haiou Zhang, quien es considerado uno de los mejores de su generación, ha recibido diversos reconocimientos y nominaciones por sus grabaciones de música de Mozart, Glinka, Dvořák y otros compositores. Tiene una afinidad particular con la música de cámara, especialmente con el repertorio de quintetos y sextetos, y en temporadas recientes ha sido invitado a importantes series de la Filarmónica de Berlín, la Filarmónica del Elba, la Orquesta de la Radiodifusión de Colonia y la Sinfónica de la Radio de Frankfurt.

Los recitales se llevarán a cabo en el Auditorio Blas Galindo, los sábados a las 19:30 horas y domingos a las 13:30 horas. El costo del boleto es de 250 pesos. Las personas con credencial vigente de estudiante, maestro e Inapam tienen 50 por ciento de descuento.

Festival Internacional de Piano. En Blanco y Negro ı Foto: Cortesía del organizador

2. Concierto de la Orquesta Monumental Metropolitana

El Zócalo de la Ciudad de México se convierte el próximo sábado 27 de septiembre en un magno estrado con el concierto de la Orquesta Monumental Metropolitana: singular y único ensamble de formato espectacular que reunirá a más de dos mil instrumentistas para rendir tributo a la pujanza de la música como elemento aglutinador de la sociedad. Agrupación conformada por proyectos comunitarios, estudiantiles y de artistas profesionales: Orquesta Monumental de PILARES CDMX, Escuela Comunitaria de Iniciación Musical Meyehualco, Programa de Orquestas Comunitarias de Utopías, Programa de Orquestas Juveniles y Coros de la Ciudad de México Fernando Lozano del C.C. Ollin Yoliztli, Orquesta Sinfónica de Tlalpan, Orquesta Comunitaria de Tlalpan, Orquesta Comunitaria de la Alcaldía Miguel Hidalgo, Coros Infantiles y Juveniles del Programa DO RE MI FA SOL por mi Escuela, además de músicos comunitarios.

Algunas de las composiciones que se ejecutaran son “Kumbala” de La Maldita Vecindad; Habanera y Canción del toreador, de la ópera Carmen de Bizet; Viva la vida de Coldplay; un Popurrí de Mambos de Pérez Prado; Marcha Radetzky de Johann Strauss, Himno a la Alegría de Beethoven; y Tango de la compositora mexicana Gina Enríquez, entre otros temas populares y clásicos.

Dónde : Zócalo Capitalino

Cuándo : sábado, 27 de septiembre, 2025

Horario: 16:00 horas Entrada libre

Concierto de la Orquesta Monumental Metropolitana ı Foto: Cortesía del organizador

3. Festival de Salsa Cubana

El ritmo de Cuba llega a la Ciudad de México sin tener que salir de la capital, sentirás que estás en el país caribeño disfrutando de su fascinante música en vivo. Y es que el Festival de Salsa Cubana traerá al Centro Histórico todo el sabor de la salsa de ese país.

Invitación a los bailadores a una cita imperdible bajo el lema: Todos juntos en este barco con la salsa de Cuba, que reunirá los mejores temas del género afrocubano en un despliegue de la magia del sabor de la Isla. El evento será un gran bailongo para disfrutar de todo el sabor musical de la isla caribeña con música en vivo a cargo de Zoila Niurka Castellón (mejor conocida como Bombón de Cuba), Brigitte y la Orquesta Son 14 de Cuba. Así que llegó el momento de sacar los mejores pasos porque el Festival de Salsa Cubana será este 27 de septiembre a partir de las 15:00 horas en el Museo de la Ciudad de México (Pino Suárez 30, Centro Histórico de la Ciudad de México, Centro, Cuauhtémoc).

El cupo es limitado a 200 personas y la entrada es libre

Festival de Salsa Cubana ı Foto: Cortesía del organizador

4. La Orquesta Sinfónica del IPN presenta: Mujeres en la Música Mexicana

La Orquesta Sinfónica del IPN (OSIPN) dedicada la presentación a la mujer en la música mexicana, un programa que pone en primer plano el talento femenino en la creación musical. El concierto abrirá con Huaxyacac de Dora Vera, obra que convoca sonoridades, timbres y texturas para reflexionar sobre la identidad cultural entre la tradición y la posmodernidad. La batuta estará en manos de la directora huésped María Antonia González Gómez, quien ha dirigido orquestas en México y América Latina. Al piano, la reconocida intérprete y compositora Argentina Durán, galardonada en certámenes nacionales e internacionales. Además, se llevará a cabo el estreno mundial del Concierto para piano y orquesta de Argentina Durán, partitura de aliento lírico y arquitectura clara, que equilibra la voz solista con la orquesta.

Segunda Temporada 2025, Programa 3. Mujeres en la Música Mexicana

María Antonia González Gómez, directora huésped

Argentina Durán, Concierto para piano y orquesta - Estreno Mundial

Dora Vera, Huaxyacac

Fecha y horario : sábado 27 de septiembre, 13:00 horas .

Boletos : 50 pesos para el público general; 25 pesos para la comunidad politécnica, estudiantes, maestros e INAPAM

Lugar: Auditorio “Ing. Alejo Peralta”, Centro Cultural “Jaime Torres Bodet“, ubicado en Av. Wilfrido Massieu s/n, casi esq. con Av. IPN Zacatenco.

La Orquesta Sinfónica del IPN presenta: Mujeres en la Música Mexicana ı Foto: Cortesía del organizador

5. Jazz y Gastronomía Gourmet

El Centro Cultural y Gastronómico El Convite en el año de su 29 Aniversario anuncia el programa de conciertos y actividades para este fin de semana, que incluye una degustación de platillos gourmet que fusiona recetas oaxaqueñas con las tendencias de la cocina internacional, bajo el imaginario del chef Alberto Aguilar. Imperdibles los postres, vinos, cervezas, tequilas, aguas de frutas y otros tragos bajos los acordes sincopados del mejor jazz y otras músicas. Programación musical, Edgardo Aguilar. Relaciones públicas, Celina Aguilar. El Convite, orgullo de la colonia Portales Sur.

Viernes, 26 DE SEPTIEMBRE . A las 20:00 horas . Luri Molina Jazz Trío . Cuota de recuperación : 150 pesos .

Sábado, 27 DE SEPTIEMBRE . A las 15:00 horas . Alex Milán Jazz Trío . No Cover

Sábado, 27 DE SEPTIEMBRE . A las 20:00 horas . Montse Borrego & Emilio Reyna Jazz Dúo .

Cuota de recuperación : 150 pesos

Dónde: El Convite. Ajusco 79, bis. Colonia Portales Sur. CDMX.

Jazz y Gastronomía Gourmet ı Foto: Cortesía del organizador

6. Música UNAM

Música contemporánea | Sequenzas Berio I

Música UNAM presenta un ciclo de tres programas dedicados a la interpretación de las catorce Sequenzas del compositor italiano Luciano Berio, en el marco del centenario de su nacimiento y del Festival CulturaUNAM. Escritas entre 1958 y 2002, estas obras para exploran las posibilidades técnicas y expresivas de distintos instrumentos y la voz.

Sala Carlos Chávez: sábado 27 de septiembre, 6:00 pm

Orquesta Filarmónica de la UNAM (OFUNAM) El trompetista Pacho Flores, se presenta con la OFUNAM para estrenar en México su obra Labios vermelhos, bajo la batuta del director huésped Darrell Ang. Además, se escucharán composiciones de Joaquín Gutiérrez Heras, Arturo Márquez y Dvořák.

Charla previa | Sala Nezahualcóyotl : sábado 27 de septiembre, 7:00 pm

Conciertos | Sala Nezahualcóyotl: sábado 27 de septiembre, 8:00 pm y domingo 28 de septiembre, 12:00 meridiano

Música UNAM ı Foto: Cortesía del organizador

7. Espíritus en el pantano. Exposición

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través del Museo Tamayo, invitan al público a colaborar con el artista Oscar Murillo (La Paila, Colombia, 1986) en Espíritus en el pantano, una instalación concebida como un gran panel en el que las y los visitantes pueden dibujar o escribir en libertad, con el objetivo de acumular trazos que se extienden por el espacio central del museo, para evocar un pantano.

También, se expone un fotomural de la madre del artista, con el que se hace referencia a la relación entre cuerpo y trabajo, migración e industria, entre otros, así como una serie de videos que filmó Murillo durante su estancia en Colombia y en Reino Unido, cuyo carácter es poético y documental.

Durante un recorrido por la exposición, la directora del Museo Tamayo, Andrea Torre Blanca, expresó su entusiasmo por la alianza entre el recinto y el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO), bajo la dirección de Taiyana Pimentel. “Recibir a Óscar Murillo ha sido muy enriquecedor. La muestra marca el inicio de nuevas líneas de investigación en el museo, enfocadas en abrir el patio central como un espacio público y social con participación activa del público”.

Por su parte, Taiyana Pimentel destacó: Espíritus en el pantano representa la culminación de un proceso que inició hace años, centrado en la práctica participativa de Murillo, quien ha trabajado con ideas colectivas, gestos políticos y una profunda responsabilidad pedagógica”.

La exposición se distingue por un giro estético hacia el color negro, en contraste con explosiones cromáticas en presentaciones anteriores de Murillo durante la Tate Modern en Londres y el MARCO de Monterrey. El cambio, según Pimentel, refleja una lectura crítica del contexto global actual y una visión particular de la Ciudad de México como un tejido social complejo y expansivo.

Desde el sábado 23 de agosto –que abrió– y hasta el 23 de noviembre de 2025, el público colabora en la pieza de gran formato, al término de la exhibición, el pantano quedará listo, y se plasmará en un libro que verá la luz en 2026. Espíritus en el pantano en el Museo Tamayo es una experiencia inmersiva y participativa; que genera un diálogo profundo con el público a través de sesiones participativas de dibujo y acciones performáticas.

Dónde: Museo Tamayo. Bosque de Chapultepec. CDMX

Espíritus en el pantano. Exposición ı Foto: Cortesía del organizador

8. La Voz del Canario

Recital poético-musical coordinado por las poetas Araceli Amador y Ruth García. Leen sus textos líricos: Gabriela Villa, Francisco Casado, Raúl Motta, Mónica H. Arrieta, Ofelia Sombra, Fanny Morán, Angelica Palacios, Ximena Savi, Marlene Diveinz y Vanesa González. Invitada especial: Susana López, cantante, quien vocaliza un atractivo repertorio de canciones, baladas, boleros, trova y rancheras, entre otros temas mexicanos, españoles y del resto de América Latina. Encuentro de amigos amantes de las manifestaciones poéticas y de la canción.

Dónde : Deleitante Café. Medellín 247. Colonia Roma Sur. CDMX

Cuándo : sábado, 27 de septiembre, 2025

Horario : 15:00 HORAS (3 PM) .

Entrada libre

La Voz del Canario ı Foto: Cortesía del organizador

9. El Baile: Arqueología de un trazo

Hasta el domingo 28 de septiembre, el Centro Cultural del Bosque recibirá en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo la obra El Baile: Arqueología de un trazo. La propuesta se adentra en la cultura urbana de Monterrey para explorar la identidad y la memoria colectiva a través de los gancheros, creadores del grafiti endémico de la ciudad.

Presentada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) a través de la Coordinación Nacional de Danza, la obra se concibe como una “danza documental” basada en relatos de la vida real. Busca visibilizar y resignificar el universo del “gancho”, un lenguaje gráfico que surgió a mediados de los años ochenta en el contexto de la cultura local y de las pandillas juveniles.

De acuerdo con el director y coreógrafo Ricardo Daniel Rodríguez, más allá de la percepción común del grafiti como un acto violento, esta coreografía invita al público a reconocer su importancia como una expresión vital en la historia reciente de Monterrey. “El objetivo es simplemente reconocer que estas identidades siguen siendo parte de nuestro día a día, y que existen de formas diversas, más allá de la connotación negativa”, señaló el autor.

En palabras del director, la obra promete una experiencia artística y reflexiva que “combina el movimiento con la memoria social, ofreciendo una mirada profunda y honesta a una parte de la identidad de la ciudad que a menudo permanece oculta”.

Cabe destacar que esta pieza se desarrolló con el estímulo Jóvenes Creadores del SACPC 2020-2021 y contó con el apoyo de CONARTE Nuevo León para su estreno. Se creó en la ciudad de Monterrey en colaboración con gancheros de antaño y especialistas en el tema.

El espectáculo que fusiona danza, teatro y documental tendrá funciones: el viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de septiembre a las 20:30 horas en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo del Cultural del Bosque. Los boletos están disponibles en las taquillas del recinto.

El Baile: Arqueología de un trazo ı Foto: Cortesía del organizador

10. Día Nacional del Maíz

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Complejo Cultural Los Pinos, presenta el programa conmemorativo del “Día Nacional del Maíz”, que durante los días sábado 27 y domingo 28 de septiembre de 2025 rinde homenaje a dicho alimento milenario, eje en la cosmovisión y la vida cotidiana de los pueblos indígenas, y cuyo cultivo y diversidad nutren la identidad nacional y sostienen prácticas comunitarias que, a su vez, preservan tradiciones, saberes y expresiones culturales. El sábado 27 a las 10 horas iniciarán las actividades con la apertura de las Cocinas de Humo, en donde las ganadoras de la convocatoria ¿A qué sabe la patria? mostrarán su talento en las artes gastronómicas. A las 15 horas, en el taller Dardo de olote y juguetes de maíz, los interesados realizarán juguetes con elementos provenientes de la planta del maíz, como el olote y las hojas (totomoxtle), en el Huerto urbano.

A las 16:30 horas en el mismo espacio, Fabiola Nayeli Morán Sánchez impartirá la charla Maíz: Raíces de saberes y sabores ancestrales, en la que abordará el aporte cultural, nutricional y ambiental del maíz en la cultura mexicana, desde su origen y evolución hasta su importancia en la dieta actual, para destacar su papel como base alimentaria y símbolo de Mesoamérica.

En tanto, el domingo 28 de septiembre, tras degustar los platillos tradicionales en las cocinas de humo de Cencalli, se invita a la charla que ofrecerá Oswaldo Oliveros Galindo: Domesticación y usos del maíz, en la que hablará sobre el origen del grano, la importancia de las familias que lo producen y transforman, su aporte a la gastronomía mexicana y sus diferentes usos. Por último, la actividad Búsqueda del maíz dorado generará, a través de diversas estrategias lúdicas, que el público halle las pistas ocultas en las milpas del Huerto urbano.

Dónde: Complejo Cultural Los Pinos. Bosque de Chapultepec. CDMX

Día Nacional del Maíz ı Foto: Cortesía del organizador

11. Homenaje al poeta Sandro Cohen

Hace cinco años se nos fue físicamente el querido Sandro Cohen, pero sigue siempre presente en nuestro corazón, con su obra y sus enseñanzas. Para conmemorar su memoria se realizará un homenaje en la Casa Universitaria del Libro UNAM / CASUL el 27 de septiembre a las 13 horas. Participan los poetas Marianne Toussaint y Manuel Becerra, junto con la maestra Josefina Estrada. Como moderador estará el escritor Eloy Urroz.

Dónde : Casa Universitaria del Libro. Orizaba 24, Roma Norte. CDMX

Entrada libre

Homenaje al poeta Sandro Cohen ı Foto: Cortesía del organizador

12. Ricardo Arenas Cuarteto. Concierto

Encuentro con el guitarrista Ricardo Arenas y su cuarteto completado con Jorge Mendez, Hans Ávila y Kelvin Christiane. Despliegue de blues clásico, concordias brasileñas y jazz. Arenas es un guitarrista de estilo muy atractivo que mezcla lo mejor del blues, las proporciones de las armonías brasileras y franjas del latin jazz.

Dónde : Nola Jazz Club. Centenario 49. Coyoacán. CDMX

Cuándo : sábado, 27 de septiembre, 2025

Horario : 21:00 horas

Boleto: 170 pesos

Ricardo Arenas Cuarteto. Concierto ı Foto: Cortesía del organizador

13. Festival CulturaUNAM 2025

Este viernes 26 de septiembre se inaugura el Festival CulturaUNAM 2025 (FCU). Un homenaje a María Callas y una pieza olfativa dan inicio a las actividades de este Festival que se desarrollará hasta el 11 de octubre, en el Centro Cultural Universitario y sedes alternas. El FCU se ha posicionado como uno de los más importantes del país, por la calidad internacional de su programación y su capacidad de convocar a diversas generaciones y sensibilidades.

De lo que se trata es de compaginar estilos, ideas, lenguajes, tendencias y épocas: combinar en una sola fiesta la voz prodigiosa del tenor peruano Juan Diego Flórez con los cuerpos de los bailarines de la compañía taiwanesa D_Antidote Production; yuxtaponer la ópera Breaking The Waves, de Missy Mazzoli, con libreto de Royce Vavrek, basada en la película de Lars von Trier, a la recreación de las Secuencias de Berio; ensamblar, en una programación variada y selecta, el canto portentoso del tenor mexicano Ramón Vargas con la escenificación francesa de 1984, distopía creada por Orwell.

Organizado por la Coordinación de Difusión Cultural (CulturaUNAM), desde 2022 en su cuarta edición contará con 79 actividades, en las que participarán más de 135 personalidades invitadas de 17 países. Este año arranca con un recital que constituye un homenaje de la soprano mexicana Cecilia Eguiarte a la mítica diva operística María Callas. Este evento, dirigido por Amaranta Osorio, titulado Vive, Callas, se presentará el viernes 26 y el domingo 28, a las 6 pm, en la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario.

A las 12 horas, se inaugurará en la Explanada de La Espiga la pieza Reflejo olfativo, elaborada por la artista olfativa Carolina Van Waeyenberge, el perfumista Nadjib Achaibou, y el arquitecto Ignacio Pérez Zertucha. La obra combina audio, perfume y arquitectura en un recorrido inmersivo por el Centro Cultural Universitario. El FCU es un mar de propuestas ricas y poderosas. Se presentará el estreno en México de la ópera Breaking the Waves, de Missy Mazzoli, con la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata (OJUEM) y el Estudio de Ópera de Bellas Artes; asimismo, una versión contemporánea del ballet Giselle, Las que no volvieron con el Taller Coreográfico de la UNAM (TCUNAM) y la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, ambas producciones en colaboración interinstitucional con el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Festival Internacional Cervantino.

Entre las puestas teatrales nacionales e internacionales se montará una versión de 1984 de George Orwell, por la compañía francesa Collective 8; El mar es un pixel de David Gaitán, y una adaptación de De profundis de Oscar Wilde con el colectivo francés Compagnie Des Perspectives.

En el ámbito dancístico se presenta Tensar el Presente/Hilar el Futuro, una sucesión de piezas de Íntegro (Perú), bajo la dirección de Oscar Naters; la compañía taiwanesa D_Antidote Production ofrecerá Palingenesis, del coreógrafo Po-Hsiang Chuang, y la compañía danesa GRANHØJ DANS montará Una Eva y un Adán, del director Palle Granhøj.

El barítono Alfredo Daza, acompañado por la Orquesta Filarmónica de la UNAM (OFUNAM), recordará a Maurice Ravel en el 150 aniversario de su nacimiento. La cantante argentina Oriana Favaro se meterá a la celda de la poeta novohispana Sor Juana Inés de la Cruz para interpretar sus sonetos. Por su parte, el Cuarteto Maggini evocará el clasicismo de Haydn, el romanticismo de Mendelssohn y el eclecticismo de William Walton; Stacatto, Coro de Cámara recordará en un mismo recital a Pierre Boulez y a Giovanni Pierluigi da Palestrina, a los 100 y 500 años de su muerte, respectivamente; y el virtuosismo instrumental del italiano Luciano Berio se hará presente en un homenaje por el centenario de su nacimiento.

El 28 de septiembre, la Sala Miguel Covarrubias será la sede del inicio del homenaje al narrador, dramaturgo, artista visual y guionista mexicano Hugo Hiriart. El director de escena Antonio Tony Castro y el escritor Martín Solares, entre otros participantes, se reunirán para celebrar la vastedad y la originalidad de la obra de Hugo Hiriart en la literatura, el teatro, el cine, el ensayo, así como su inconfundible mirada sobre el mundo.

Dónde : Centro Cultural Universitario y sedes alternas

Cuándo: del 26 de septiembre al 11 de octubre de 2025

Festival CulturaUNAM 2025 ı Foto: Cortesía del organizador

