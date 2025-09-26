Niegan acceso a la Casa Marie-Jo y Paz

Biblioteca que perteneció al poeta, en el interior de la Casa Marie José.

El escritor y crítico literario Guillermo Sheridan denunció en sus redes sociales que le negaron el acceso a la Casa Marie José y Octavio Paz, donde quería consultar un libro que forma parte de la que fue la biblioteca del poeta mexicano.

“No quiera visitar la Casa de Octavio Paz y Marie José en Tacuba. Está cerrada al pueblo y la cuidan tres elementos de la Guardia Nacional con armas largas. Si toca, salen cuatro elementos de la policía preventiva y le informan que el pueblo no puede entrar al recinto público”, denunció el escritor Guillermo Sheridan en su cuenta de X.

El autor de Los idilios salvajes. Ensayos sobre la vida de Octavio Paz narró que uno de los elementos de la policía preventiva le ordenó “retirarse”.

El Tip: La casa se encuentra en Felipe Carrillo Puerto 445, en la colonia Tacuba, en Ciudad de México.

“Lo único que quería es consultar un libro, un solo libro, que tienen ahí en lo que fue la biblioteca de Octavio Paz. Eso era todo. ‘No va a entrar. Retírese —le comentaron—. Nada que hacer”, expuso Guillermo Sheridan.

El escritor aseguró que en la Secretaría de Cultura federal, a cargo de Claudia Curiel de Icaza, le dijeron que “nada tienen que ver con esa casa de cultura que se anuncia en su sitio web y afuera de la cual hay un carro con el logo de la Secretaría de Cultura”.

Guillermo Sheridan también denunció que cuando acudió a la Casa Marie José y Octavio Paz, había hombres sacando unas cajas del inmueble.

“Un grupo de señores sacaba de la Casa Octavio Paz, con extremo cuidado, unas cajas de metal como de 20x 20. Le pregunté a uno si había una autoridad ahí, un jefe o directivo, con quién hablar. Y respondió: ‘No. No hay nadie’”, narró el autor.

La Casa Marie José y Octavio Paz es el recinto encargado de preservar y difundir el legado del intelectual mexicano y la artista visual francesa. Se inauguró el 31 de marzo de 2023.

Entre el valioso legado que resguarda el inmueble se encuentran obras de arte, la biblioteca del poeta Octavio Paz, muebles y objetos personales.