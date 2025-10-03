Traen de vuelta el teatro de Carballido por centenario

Hace 15 años, las obras del dramaturgo Emilio Carballido todavía solían ocupar un espacio importante en la cartelera teatral del país; sin embargo, con el auge de dramaturgos de nuevas generaciones, quedó fuera de los escenarios. Ayer, por el centenario de su natalicio, se estrenó una nueva producción de La danza que sueña la tortuga, en el Teatro Orientación Luisa Josefina Hernández, del Centro Cultural del Bosque de la Ciudad de México.

“Hace más o menos 15 años, todavía montar a Emilio Carballido era muy repetido en las escuelas, en los teatros profesionales. Después bajó un poquito por el auge de muchos dramaturgos que se empezaron a conocer en México de muchos otros países”, comentó en entrevista con La Razón Noemí Espinosa, quien estuvo a cargo de la dirección de La danza que sueña la tortuga.

La directora señaló que, pese a no montarse tanto en la actualidad, Emilio Carballido sigue muy presente, “gracias a la calidad de cada una de sus obras. Podemos ver cómo fue pasando por diversas etapas; va experimentando con obras con temáticas de México, costumbristas, realistas y luego llega a incluso tocar otros temas más complejos”.

En La danza que sueña la tortuga también llegará al Festival Internacional Cervantino el 11 y 12 de octubre. En el Teatro Cervantes, de Guanajuato. En la obra el dramaturgo Emilio Carballido sigue la historia de Rocío y Aminta, dos mujeres solteras que viven bajo el yugo de su hermano Víctor. Sin embargo, su vida se trastoca cuando la sordera de la primera la lleva a creer que Beto quiere casarse con ella. El hombre es incapaz de romperle el corazón y no la desengaña, convirtiendo todo en un enredo lleno de comedia.

“En la obra, los personajes femeninos muestran cómo poco a poco se va abriendo un nuevo camino, una nueva posibilidad de vida ante los ojos de dos mujeres que parecía que solamente tenían dos opciones: vivir solas, solteras, arrimadas, aisladas de la familia, a ser descalificadas por su propia familia o ir por un camino de perdición, de mujeres malas. Van encontrando una nueva posibilidad de vida y las vamos acompañando a lo largo de la obra para descubrir este camino posible”, compartió la directora Nohemí Espinosa.

Señaló que la obra de teatro ambientada en la década de los años 50 sigue vigente, pues la familia continúa siendo una de las instituciones donde perdura un sistema heteropatriarcal.

“La comedia radica en que todos estos personajes creen ir en una dirección cuando van por otra dirección, contrastan con la realidad y es ahí donde surge el humor, porque todos tienen una ilusión de ser. Hay un vacío también en la mayoría de los personajes, un vacío que están tratando de llenar. Pero también una de las cosas más bellas de esta obra es acompañar a estos dos personajes y darnos cuenta de que para todos hay esta posibilidad de una nueva vida”, dijo.

Noemí Espinosa detalló que en la escenografía y vestuarios quisieron apegarse a la década de los años 50 como lo planteó Emilio Carballido.

“Se inspira en la época en la que se escribió la obra, en 1954, también haciendo un homenaje a Emilio Carballido desde la visión que él tenía de esta historia, desde el recuerdo que él tenía de los personajes, porque no solamente salen en esta obra de La danza que sueña la tortuga, también están en un par de cuentos y en una película que él escribió”, resaltó la directora, para quien el dramaturgo “nos sigue regresando a nuestros orígenes y nos sigue haciendo sentir cosas”.

La danza que sueña la tortuga

Teatro Orientación: hasta el 23 de noviembre, jueves, viernes y sábados, 19:00 horas y domingos, 18:00 horas. No habrá funciones del 13 al 16 de noviembre.

Teatro Cervantes: 11 y 12 de octubre a las 17:00 horas