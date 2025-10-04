¿Te atreves a pedalear entre fantasmas?

Tours en bici por casas embrujadas en CDMX: pedalea entre leyendas y misterio

Una experiencia nocturna que combina historia, suspenso y tradición en la temporada de Día de Muertos

Como parte de las actividades por el Día de Muertos, tour por casas embrujadas Foto: Andrea Murcia Monsivais @Cuartoscuro
Mariana Salazar Lozada

La Ciudad de México se prepara para recibir una de las actividades más originales y escalofriantes del año: los tours en bicicleta por casas embrujadas y lugares llenos de leyendas, una experiencia que une ejercicio, cultura y misticismo durante el Día de Muertos 2025.

Organizados por colectivos ciclistas locales, los recorridos se realizarán del 25 de octubre al 2 de noviembre, con salidas programadas a las 8:00 de la noche.

Cada tour dura aproximadamente tres horas y abarca unos 12 kilómetros, recorriendo colonias emblemáticas como Roma, Condesa y Doctores, conocidas por su arquitectura antigua y sus historias de fantasmas.

¿Qué ofrece el tour de casas embrujadas en bici?

Durante el trayecto, los asistentes se detendrán en distintos puntos para escuchar leyendas urbanas, relatos paranormales y anécdotas históricas sobre los edificios y casonas misteriosos de la capital.

Los guías especializados combinan datos reales con narraciones de miedo, creando una experiencia inmersiva que atrapa tanto a fanáticos del ciclismo como a amantes del terror.

El recorrido tiene un costo de $550 pesos por persona, e incluye bicicleta, casco, chaleco reflejante e hidratación. También hay acompañamiento de un guía certificado en seguridad ciclista.

Los organizadores informaron que no se necesita experiencia previa, aunque se recomienda llevar ropa cómoda, una chamarra ligera y una linterna portátil para disfrutar del paseo nocturno con seguridad.

Fechas, horarios y cómo participar

  • Fechas: del 25 de octubre al 2 de noviembre
  • Horario: 20:00 horas (duración aproximada: 3 horas)
  • Recorrido: colonias Roma, Condesa y Doctores
  • Precio: $550 MXN por persona
  • Incluye: bici, casco, chaleco e hidratación
  • Reservas: a través de las redes sociales de Tours en Bici CDMX (Instagram)

Los organizadores recomiendan reservar con anticipación, ya que los grupos son limitados y la demanda crece conforme se acerca el Día de Muertos.

Más que un paseo: una ruta por el lado oscuro de la CDMX

Este tour busca rescatar las leyendas y la memoria urbana de la capital mexicana, ofreciendo una forma distinta de conocer la ciudad.

Entre pedaladas, risas nerviosas y relatos de apariciones, los asistentes descubrirán que detrás de las fachadas coloniales y los edificios antiguos aún habitan historias que provocan curiosidad y más de un escalofrío.

