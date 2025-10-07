El MODO convierte su acervo en un abecedario de la vida cotidiana

De la A a la Z, el Museo del Objeto del Objeto (MODO) construye un auténtico diccionario visual de la cotidianidad mexicana: un recorrido a través de envases, etiquetas, juguetes, perfumes, radios y un sinnúmero de cosas que muestran cómo éstas también cuentan historias. Así se despliega La colección, con todas sus letras, la nueva exposición que celebra 15 años del museo y reúne más de tres mil piezas de su acervo.

La muestra es una ventana a la historia del MODO, un viaje que comienza con la compra que hizo Bruno Newman, fundador del recinto, a sus 23 años y que marcó el inicio de la colección. “Era un perfume, un talco y otra caja de la marca Pompeïa que me costaron 15 pesos en La Lagunilla. Los puse en mi sala y la gente cuando iba decía ‘¿qué es esto? es bonito, me gustan’. Así empecé y nunca he acabado, seguimos coleccionando cosas que le signifiquen algo a los demás”, contó el fundador durante un recorrido por la exposición.

La muestra incluye objetos como zapatos, señalética y hasta calaveras. ı Foto: Armando Armenta›La Razón

El Dato: El MODO continúa catalogando y digitalizando su enorme acervo; actualmente 10 mil de las 200 mil piezas están disponibles para consultarse en línea en elmodo.mx.

La exhibición celebra la curiosidad, la memoria y el diseño bajo la curaduría de Manuel y Christian Cañibe, quienes siguiendo un orden alfabético, condensan la colección en 90 conceptos dispuestos entre la literalidad y la metáfora: algunas piezas se exhiben por su función, otras por su carga simbólica o también afectiva.

“Se utilizó un orden a partir de algo tan universal y esencial para la civilización como lo es el alfabeto, para tratar de visualizar temas que pudieran estar asociados a los objetos y a las temáticas fundamentales de la colección”, explicó Manuel Cañibe a La Razón. La intención, añade, es que el público pueda detenerse a mirar con calma. “La muestra permite la atención y la convivencia con los objetos, tienes la posibilidad de verlos, de revisarlos lo más detalladamente posible; eso también te lleva a otras épocas y, de alguna manera, hacia qué cosa te puede representar”, dijo el experto.

La selección implicó revisar cerca del 15 por ciento del acervo total, una labor que reveló conexiones inesperadas entre los materiales de distintos periodos. “En la muestra está todo un poco mezclado, pero lo importante es que te transmite mucho acerca del vivir de nuestra sociedad y, que por medio de ese tipo de cosas, se intenta perpetuar algo para las generaciones actuales”, comentó el curador.

La colección, con todas sus letras DÓNDE: Museo del Objeto del Objeto (Colima 145, Roma Norte, CDMX) ENTRADA: $60 HORARIO: Martes a domingo de 10 a 18 hrs. ı Foto: Armando Armenta›La Razón

Entre los núcleos temáticos sobresalen aquellos inspirados en exposiciones previas, como el dedicado a la propaganda política, en donde destacan no sólo piezas antiguas, sino objetos actuales, como un peluche de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum. “El museo se caracteriza por tener una colección muy abundante de propaganda electoral desde épocas del siglo XIX, de tiempos de Porfirio Díaz, y han hecho tres exposiciones alusivas a ese tema; de alguna manera ese material no podía quedarse fuera”, comentó Manuel Cañibe.

15 AÑOS DE CONTAR HISTORIAS. La exposición también marca un punto de reflexión para la institución fundada en 2010, pues para Paulina Newman, directora del MODO, la clave del proyecto reside en la comunidad que ha crecido a su alrededor: “Somos una comunidad de artistas, profesionales, curadores, pero sobre todo, una comunidad que se une dentro del museo. Eso fue lo que nos cambió, porque nosotros no sabíamos mucho de museos y pensábamos que con sólo exhibir cosas bonitas era nuestra misión, pero va mucho más allá”, explicó.

El recinto ya ha recuperado su ritmo de visitantes tras la pandemia y en palabras de la directora, ya ha superado los cinco mil visitantes mensuales, impulsado por actividades educativas y nuevas donaciones. Incluso Bruno Newman confiesa que, ahora, son los lagunilleros quienes van a visitarlo. “Hace 15 años que no voy a La Lagunilla, y hoy en día me he vuelto más selectivo, pero sigo adquiriendo objetos. Yo creo que dejaré de comprar hasta el día anterior a mi muerte”, contó.

La colección, con todas sus letras ya está abierta al público y permanecerá en exhibición por lo menos durante un año, acompañada de talleres, charlas y actividades conmemorativas, en una invitación a recorrer —letra por letra— la historia emocional de México contada a través de sus objetos más preciados.

La colección, con todas sus letras

DÓNDE: Museo del Objeto del Objeto (Colima 145, Roma Norte, CDMX)

ENTRADA: $60

HORARIO: Martes a domingo

de 10 a 18 hrs.