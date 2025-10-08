Filtraciones y lluvias atípicas atrasan apertura de Bodega Nacional de Arte

La apertura de la Bodega Nacional de Arte en el Bosque de Chapultepec se ha atrasado por las filtraciones en espacios de oficinas y las lluvias atípicas de la Ciudad de México, aseguró ayer a La Razón Alejandra de la Paz, directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

“La Bodega Nacional va muy avanzada, prácticamente está lista. El único tema es que las lluvias atípicas y la cantidad de agua que se ha desatado en los últimos meses han hecho que algunos espacios de oficinas tengan algunas filtraciones. No queremos dar inicio hasta que todo esto se pueda subsanar.

El Tip: se prevé que la Bodega Nacional de Arte se inaugure con una magna exposición dedicada al artista Roberto Montenegro en la galería abierta al público

“Ha sido importante que en estas situaciones muy extremas de lluvia se hayan podido detectar estos detalles que se tienen que acabar”, explicó luego de la ceremonia en la que se otorgó la Medalla Bellas Artes a Natalia Toledo.

Dijo que los trabajos han sido más lentos, porque hasta que no termine esta temporada no se podrán subsanar las filtraciones. “Ha sido lento el proceso, porque las propias lluvias no permiten que se hagan intervenciones. Todos sabemos que los temas de filtraciones se atacan cuando deja de llover y en este caso sigue lloviendo, pero estamos muy próximos a dar ya inicio a las tareas”, aseguró.

¿Ya hay fechas aproximadas de traslado de obra?, se le preguntó, y respondió: “No le podría dar ahorita ninguna fecha, porque no está en mis manos el tema de las filtraciones que han tenido que ver también con el subsuelo. En ese sentido, creo que lo más prudente es esperar, pero no creemos que tome mucho más tiempo”.

Parte de la bodega Nacional de Arte, en agosto pasado. ı Foto: Carlos Mora

Alejandra de la Paz mencionó que las bóvedas ya se encuentran totalmente equipadas, por lo que espera que este año ya pueda abrir al público este espacio en el que se prevé trasladar 60 por ciento de las 68 mil 890 piezas de los 18 museos del INBAL.

Respecto a las labores de rehabilitación en las escuelas artísticas del instituto, la directora dijo a este diario que en algunos colegios el avance es de 60 por ciento.

“Estamos atendiendo 30 escuelas que requerían un mantenimiento mayor, considerable. En algunos de los casos ya vamos en 60 por ciento, lo cual nos da mucho gusto. En otros, se ha retrasado; no es que se haya retrasado, se abren muchísimos frentes. No son pocas las escuelas; por lo tanto, nos sentimos muy confiados de que vamos con un buen ritmo”, explicó.

Dijo que, en el caso del Conservatorio Nacional de Música, el edificio “va recobrando las características con las que Mario Pani lo pensó y, por el otro lado, cómo se van adecuando a las necesidades contemporáneas, espacios que requirieron ser insonorizados para permitir que músicos solistas pudieran realizar su trabajo en las mejores condiciones posibles”, detalló.

Aseguró que la Escuela Nacional de Danza Folklórica también ya tiene avances notables. “Hubo un trabajo muy cuidadoso en términos de los pisos, de los salones de ensayo. En el caso de la Academia de la Danza Mexicana, también se está haciendo un trabajo importante. Sí se nota muchísimo que está en plena obra”, externó la funcionaria.

Dijo que junto con los trabajos de mantenimiento también se realizarán mejoras en los programas, planes de estudio y equipamiento.

SE ALISTAN PARA EL MUNDIAL. La directora del INBAL adelantó que ya preparan un programa expositivo que resalte lo mejor del arte y la cultura de México con motivo de la Copa del Mundo 2026, ya que la capital del país será una de las sedes de la justa deportiva.

“Se ha pensado en algunas exposiciones especiales que permitan dar cuenta de lo mejor del arte y la cultura mexicanos, no solamente a nivel de artistas consagrados o patrimoniales, sino también del mundo contemporáneo, que por fortuna es rico y diverso. Vamos a tener una oferta bastante interesante en términos de lo que van a estar presentando en los museos del INBAL en la Ciudad de México”, dijo.

Indicó que también la Sinfónica Nacional y la Compañía Nacional de Danza, dentro de sus temporadas, “están pensando en programas que puedan ser de interés para los distintos turismos que vamos a tener aquí”.

Tras protesta de músicos, atienden demandas

Luego de las protestas de músicos durante las funciones del viernes y domingo pasado en el Palacio de Bellas Artes, la directora del INBAL, Alejandra de la Paz, aseguró que la primera demanda que se atenderá es el mejoramiento de las instalaciones del Teatro Regina, donde ensayan.

“Fundamentalmente, (las demandas) están muy centradas en el espacio de ensayos de los grupos artísticos, que es el Teatro Regina, que presenta retos y justamente eso es lo que nos estamos abocando a atender”, dijo a La Razón.

Las intervenciones incluirán el “mantenimiento de sanitarios, de algunos pisos. Hay temas que tienen que ver con los atriles, con lámparas que permitan una mejor lectura de las partituras, temas que tienen que ver con la ventilación, la iluminación general del espacio. Es lo que se va a atender”.

Alejandra de la Paz aseguró que habrá otras labores que necesitarán un diagnóstico para atenderlas el próximo año.

“Habrá cosas que podamos atender rápidamente y algunas otras que requieren un diagnóstico más puntual y que estaremos viendo el año que entra. Esto ya lo saben los grupos artísticos, están perfectamente de acuerdo con ir avanzando para atender estas necesidades y que se puedan mejorar los espacios de trabajo”, dijo la directora del INBAL.