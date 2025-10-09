Premio Nobel de Literatura, ¿qué libros de László Krasznahorkai están en español?

El escritor húngaro László Krasznahorkai fue galardonado este jueves con el Premio Nobel de Literatura, gracias a sus obras de terror apocalíptico.

Apenas el año pasado este escritor, de 71 años de edad, visitó México ya que fue premiado con el premio Formentor de las Letras en 2024 durante la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.

Este novelista y guionista es reconocido por tratar temas oscuros y apocalípticos en sus obras, y recibió este premio debido a su obra a la que la Academia Sueca calificó como “convincente y vsionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el porder del arte”.

TE RECOMENDAMOS: Anunció el jurado László Krasznahorkai gana el Premio Nobel de Literatura

La mayor parte de sus obras literarias son etiquetadas como posmodernas, ya que en ellas tratan temas distópicos que inclusive pueden resultar melancólicos.

La obra de László no se ha quedado solo entre las páginas de los libros, ya que el director de cine húngaro, Béla Tarr ha llevado a la pantalla grande títulos como Tango Satánico que fue escrito en 1985, y La melancolía de la resistencia, que fue escrita en 1989.

Obras literarias de László Krasznahorkai ı Foto: Especial

¿Qué libros del Nobel de Literatura 2025 están traducidos al español?

Los libros del autor húngaro, László Krasznahorkai se pueden encontrar en español, pues la editorial Acantilado ha publicado gran parte de sus obras.

Se han publicado en español Melancolía de la resistencia (2001)—con la que se presentó a los lectores en lengua española—, Al Norte la montaña, al Sur el lago, al Oeste el camino, al Este el río (2005) y Guerra y guerra (2009).

También están en español Ha llegado Isaías (2009), Y Seiobo descendió a la Tierra (2015), Tango satánico (2017), Relaciones misericordiosas (2023) y El barón Wenckheim vuelve a casa (2024).

La editorial Acantilado ha destacado que László Krasznahorkai es “uno de los narradores más originales de la literatura europea”.

¿Por qué a László Krasznahorkai se le compara con Kafka?

También ha resaltado que el autor húngaro “ha creado a lo largo de los años una obra literaria singularísima, y tal vez por ello se la ha comparado a menudo con la de otros autores únicos en su especie, como Kafka–su héroe literario–, Gógol, Beckett o Bernhard”.

La editorial señaló que la obra del autor abarca la desolación, el apocalipsis y el absurdo, “que constituyen el telón de fondo de su mundo narrativo, no están reñidos en su obra con la búsqueda de la belleza o el amor a la naturaleza como reflejo de la divinidad”.

YPA