London Sinfonietta desempolva arpa de Julián carrillo

En Guanajuato, Guanajuato

En un hecho histórico, el talento de la reconocida agrupación británica London Sinfonietta se unió con el mexicano Arturo Fuentes para crear una pieza musical en la que fuera protagonista el arpa microtonal que inventó a principios del siglo XX el compositor Julián Carrillo.

Fue la primera vez que se creó una composición con orquesta para este instrumento histórico. La London Sinfonietta estrenó Thirteen Pulses Acoustic Microcosm el pasado sábado en el Teatro Juárez, en la ciudad de Guanajuato, como parte del Festival Internacional Cervantino.

El Dato: Preludio a Colón para soprano, cuarteto de cuerdas, guitarra y arpa-cítara se estrenó en su primera versión en febrero de 1925.

El instrumentista Arturo Fuentes tocó el arpa que se conforma de 192 cuerdas, 96 de un lado y 96 de otro. La pieza comenzó con el rasgueo del arpa y luego se unieron los instrumentistas de la London Sinfonietta y la voz de la soprano Mimi Doulton.

Conforme iba avanzando la pieza, el público del Teatro Juárez, que lució abarrotado, apreció los sonidos que salían del arpa. A veces, Arturo Fuentes parecía que arañaba las cuerdas; luego volteaba el instrumento para rasguear el resto de las cuerdas. Sonaba en total armonía con el resto de los músicos de la London Sinfonietta, bajo la dirección del estadounidense Jonathan Berman.

“La pieza es como una lluvia armónica, como una nave espacial, como una caja con cuerdas que al tocarla se hace como una especie de nube armónica que entra en la orquesta y sale como olas, retoma la voz como una línea melódica. Está el arpa en un discurso armónico con todo el ensamble”, explicó previo al recital el compositor, quien con esta pieza trajo a la música contemporánea la teoría del sonido 13 que inventó Julián Carrillo.

Al final, Arturo Fuentes, quien durante 10 años se ha dedicado a investigar la música del compositor mexicano y los instrumentos que inventó, impactó con un sonido que poco a poco se fue extinguiendo, como cuando después de un aguacero llega la calma.

Previo a la interpretación de dicha obra, la London Sinfonietta y Arturo Fuentes rindieron un homenaje a Julián Carrillo con motivo de los 150 años de su natalicio, con una interpretación de Preludio a Colón, en la que también destacó la voz de la soprano Mimi Doulton. En esta composición el arpa microtonal suena sutilmente y el canto de la intérprete parece como un lamento.

En el recital que ofreció la London Sinfonietta hubo otros homenajes a México, con la interpretación de Ocho por radio de Silvestre Revueltas, y Alien Studies, de Gabriela Ortiz, las cuales dialogaron con las obras inside out 2’, de Tansy Davies; Carmen Arcadiae Mechanicae Perpetuum, y Estudio para pianola núm. 26, Preludio y blues y Toccata, de Conlon Nancarrow, compositor del que Arturo Fuentes consideró que es el que más unió a México y Reino Unido, pues al igual que Julián Carrillo fue un gran inventor, pero con sus pianolas.

La expectativa que generó la London Sinfonietta en el Cervantino fue tal que el evento fue sold out. Sin embargo, no estuvo exento de tropiezos, ya que el acceso al Teatro Juárez se dio más tarde de lo esperado. Esto generó que varias personas se quedaran fuera de la sala cuando ya había iniciado el concierto. El público reclamó que el acceso fue lento, lo cual les impidió entrar a tiempo, por lo que les dieron acceso entre los aplausos que había entre pieza y pieza.

Necesaria intervención para preservar acervo

Si bien el acervo de Julián Carrillo en San Luis Potosí se encuentra en mejor estado que hace 10 años, es necesaria la intervención del Gobierno federal para tenerlo en excelentes condiciones, aseguró en conferencia de prensa Arturo Fuentes, quien desde hace 10 años comenzó un proyecto documental y de rescate de la obra del compositor, de quien dijo, se desconoce el 80 por ciento de sus obras.

“(Se requiere) un interés federal para rescatar junto con el estado esos instrumentos y dejarlos al 100, cuidarlos, ponerles temperatura, checar que no tengan una bacteria; detalles de restauración y conservación muy importantes. En cuanto al archivo, es muy satisfactorio el estado general”, dijo Arturo Fuentes.

“Estos instrumentos no están en excelente estado, pero tampoco están mal. Los pianos tienen la cuestión de las teclas”, añadió.