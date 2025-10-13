Sun & Sea lleva la playa a Guanajuato

El montaje de Sun & Sea, en el patio de la Casa de Cultura de Guanajuato.

En Guanajuato, Guanajuato

El patio de la Casa de Cultura de Guanajuato se convirtió en una “agobiante” playa con 25 toneladas de arena. Éstas se llevaron para el montaje Sun & Sea, ópera performance, de las lituanas Rugilė Barzdžiukaitė, Vaiva Grainytė y Lina Lapelytė, que obtuvo el León de Oro a la Mejor Participación Nacional en la Bienal de Venecia en 2019.

Entre castillos de arena, niños jugando a la pelota, amigos platicando, selfies, personas leyendo, una joven en su celular, la playa poco a poco se transforma en un entorno contradictorio y los personajes, quienes son vistos desde la planta alta por el público, parecen transformarse en parásitos indiferentes ante las problemáticas que se plantean: el exceso al trabajo o la nula acción de las personas ante la crisis climática, por ejemplo.

Lo anterior, a través de las críticas que van desarrollando los cantantes del performance, acompañados por voluntarios de la ciudad y coristas locales.

La propuesta recuerda al cuento que el japonés Yasutaka Tsutsui incluye en el libro Hombres salmonela en el planeta porno, en el que retrata a una atiborrada masa de bañistas que se aplasta en una playa. Sin embargo, en esta propuesta no se lleva a los personajes al absurdo sino que permanece la monotonía, tal vez para acentuar las contradicciones de un idílico día de playa.

Destaca en la escena un personaje workaholic que sufre sus vacaciones, a través del cual se refleja la explotación laboral. “En el trabajo hay reglas no escritas, digamos, lineamientos: No te quejes cuando todo se complica, ni cuando apenas dormiste”, canta durante parte del performance que se caracteriza también por la música experimental.

Para darle un toque mexicano se incorporó un juego de lotería con el que se entretiene un grupo de amigos y aparece el libro Como agua para chocolate, de Laura Esquivel.

La propuesta se presenta cada 60 minutos en la Casa de Cultura de Guanajuato, desde las 14:00 hasta las 18:00 horas. Estará hasta el próximo martes y la entrada es gratuita como parte del Festival Internacional Cervantino.