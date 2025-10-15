Luis Mario Moncada: Hay que hacer reglas menos tortuosas en Efiartes

“No está mal el concepto de Efiartes; lo que hay que hacer es que las reglas sean lo más claras posibles y lo menos tortuosas”, dijo a La Razón Luis Mario Moncada, coordinador Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), quien reconoció que sí son necesarios los cambios en la convocatoria, pero también considera que otras propuestas planteadas por creadores no son viables, como la bolsa ciega, pues ya no resultaría atractivo para las empresas participar en este programa.

“Sí estamos conscientes de muchas cosas que se han dicho respecto a cómo se podría mejorar la convocatoria y los procedimientos. Estamos hablando con asociaciones de productores, de espacios, de artistas para recoger esas ideas y ofrecer respuestas. Cuando asumí el puesto en la coordinación, tuvimos reuniones con Hacienda y planteamos que era importante revisar los lineamientos y las reglas (de Efiartes).

“En ese momento Hacienda nos dijo: ‘No hay tiempo’, pero la idea es que con tiempo suficiente podamos reunirnos con el comité interinstitucional, conformado por el INBAL, el SAT y Hacienda”, explicó Luis Mario Moncada.

Este mes se dio a conocer que fueron aprobados 120 proyectos de inversión, con un monto autorizado de 250 millones de pesos, como parte del Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción Teatral Nacional; en la Edición y Publicación de Obras Literarias Nacionales; de Artes Visuales; Danza; Música en los Campos específicos de Dirección de Orquesta, Ejecución Instrumental y Vocal de la Música de Concierto y Jazz (Efiartes) 2025. Si bien significó un aumento de 50 millones de pesos, el coordinador señaló que el número de participantes también fue amplio, por lo que las empresas tuvieron más opciones para elegir proyectos y algunas agrupaciones preseleccionadas se quedaron en el camino.

“El conjunto de proyectos, al cerrar de Efiartes, sumaba más de mil millones de pesos. Después de la preselección, se determinó cuáles eran los proyectos susceptibles de alcanzar o de llegar a un acuerdo con contribuyentes; sumaban más de 600 millones. Los contribuyentes tenían una baraja muy amplia para escoger de proyectos y, como lo que se tenía que juntar eran 250 millones, había mucho de dónde escoger”, expresó.

Luis Mario Moncada señaló que, principalmente, los cambios que considera necesarios son respecto a los brokers, que funcionan como una especie de enlace entre artistas y empresas, y revisar qué procedimiento de selección podría ser más adecuado.

“En primera instancia, un aspecto que todo mundo ha señalado es el de reglamentar la participación de los brokers; sin embargo, hay opiniones encontradas. Gran parte de la gente en Ciudad de México nos dice que hay que reglamentarlo, porque se están haciendo arreglos como por debajo del agua, pero agrupaciones en el interior del país dicen: ‘No queremos brokers, queremos construir nuestras relaciones directamente con las empresas’, porque son ciudades más pequeñas donde a lo mejor es más fácil llegar hasta el empresariado”, explicó el coordinador.

Comentó que en segundo lugar sería la selección final, porque primero se dice qué proyectos están preaprobados y son susceptibles de recibir apoyo y después éstos tienen que buscar al contribuyente. ¿Qué pasa? Hay grupos que van del gozo al pozo, porque un día les dicen: ‘Tu proyecto recibió un alto puntaje”. Y un mes después dicen: ‘No conseguí contribuyente’. Puede ser frustrante. Hay que analizar bien si ése es el procedimiento más adecuado”, comentó.

Dijo que en esta edición, el INBAL desarrolló más de 350 asesorías directas y hubo pláticas con cámaras de comercio y asociaciones de empresarios por lo menos en 10 estados.

Sobre las propuestas que han hecho algunos creadores de que haya una bolsa ciega de recursos para dejar de buscar contribuyentes, Luis Mario Moncada refirió que no considera que sea el mecanismo más adecuado. “El espíritu de la convocatoria sería otro. El espíritu era posibilitar que artistas y empresarios tuvieran relaciones directas sin la intervención del Estado. Una bolsa ciega se convierte en una convocatoria más donde el Estado recoge sus recursos y lanza una convocatoria”, dijo.

A finales de septiembre, artistas enviaron una carta al Comité para que se conforme un grupo de trabajo. Plantearon la creación de una bolsa ciega y la “inscripción automática al programa de todas las empresas que facturan más de 500 millones de pesos al año” y que la bolsa de recursos aumente proporcionalmente al número de postulantes.

ALGUNOS PROYECTOS AUTORIZADOS

Homónima Teresa Margolles

Monto autorizado total: 5,018,535 PESOS

Omphalos

Monto autorizado total: 6,272,575 PESOS

Delay

Monto autorizado total: 1,500,000 PESOS

México Sinfónico

Monto autorizado total: 2,000,000 PESOS

Hasta que muera el mundo

Monto autorizado total: 1,000,000 PESOS