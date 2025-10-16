Espera que Diego Luna haga resonar más el mensaje de Ceniza en la boca

La escritora mexicana Brenda Navarro confesó que ni en sus “sueños más guajiros” hubiera imaginado que un día el director y actor Diego Luna se acercara a su agente literaria para proponerle una adaptación fílmica de Ceniza en la boca (2022, Sexto Piso), que ya está en fase de posproducción.

“Me siento muy agradecida de que el libro le haya inspirado tanto para hacer un producto audiovisual. Estoy muy a la expectativa de saber cómo resulta, qué es lo que quiere transmitir y cómo lo recibe la gente”, dijo a La Razón Brenda Navarro, quien el próximo viernes presentará esta novela en la Feria Internacional del Libro de Monterrey a las 18:00 horas en el Auditorio JAC.

Para la escritora, este proyecto cayó en las mejores manos, debido al compromiso social que ha demostrado Diego Luna y a la manera en que se ha involucrado en temas como el fenómeno migratorio y lo que viene consigo, la xenofobia y el desarraigo, que son tópicos que aborda en Ceniza en la boca.

La historia sigue el viaje emocional de una joven que enfrenta el suicidio de su hermano, con quien viajó a España para reencontrarse con su madre, quien migró para darles un mejor futuro.

Diego Luna “es una persona muy consciente de lo que pasa en el mundo y sabe que lo es el fenómeno migratorio. Ahora mismo no solamente es político-económico, sino que impacta directamente a todas las personas en general. Está genial que alguien con la fama que tiene él pueda hacer algo. A lo mejor a él se le escucha más, genera un impacto mayor y hay conversaciones más amplias en ese sentido”, comentó.

Cuando Brenda Navarro escribió Ceniza en la boca, ya estaba ocurriendo el primer mandato de Donald Trump en Estados Unidos y se vislumbraban las consecuencias futuras que ahora estamos viendo con los discursos xenofóbicos, las redadas contra migrantes y la polarización en aquel país.

“Ya había un planteamiento muy fuerte desde la primera administración de Trump, pero también para mí lo que ha sucedido es que a partir del Tratado del Libre Comercio se dieron cuenta de que los fenómenos migratorios eran un gran negocio. Dicen ‘vamos a seguirlos pensando como mano de obra y no como seres humanos que a lo mejor se enamoraron o a lo mejor querían conocer ese país’”, externó la autora.

Compartió que en Ceniza en la boca quería retratar la inequidad de género que viven las mujeres que migran. “Las revictimizan. Es difícil la xenofobia, los prejuicios que ponen sobre ti para que además te digan: ‘Has abandonado a tus hijos’, cuando realmente lo que han hecho es responsabilizarse de sus hijos y enviar dinero para que esos niños puedan seguir viviendo”, dijo.

Brenda Navarro compartió que los libros que ha publicado, Ceniza en la boca y Casas vacías, le han cambiado la vida.

“Han tenido un impacto muy tremendo en mi vida, me siento muy fuerte, autónoma, muy contenta del ejemplo que le doy a mis hijas”, expresó.

Dijo que, aunque la adaptación de Ceniza en la boca puede atraer a nuevos lectores, espera que quienes se acerquen logren dialogar y reflexionar, que no sólo se vuelva un trend para comprar el libro y tomarse una selfie.

“Hay veces que creo que más vale tener cinco lectores increíbles de tu novela a que haya alguien que lo compre solamente porque quiera aparecer en una selfie. Me parece más interesante que realmente se lea, a entrar en esos trends donde no saben de qué va ni les importa ni nada”, expresó.

SE TOMA SU TIEMPO. Uno de los personajes de Ceniza en la boca será parte de su tercera novela, pero aún no hay fecha de publicación, pues Brenda Navarro prefiere escribir con calma y no acatarse a las leyes del mercado.

“Hay algo de mí que se niega a responder a la lógica comercial, de escribe y publica rápido. Quiero seguirlo disfrutando. He terminado una versión, me ha gustado; luego lo volví a leer y pensé en hacer cambios. Estoy tratando de que el proceso creativo siga siendo lo que me motiva a escribir”, comentó.

¿Será una novela cruda como las que has entregado?, se le preguntó y respondió: “Creo que no soy cruda, ustedes me lo dicen. Ya no soy esa Brenda que escribió Ceniza en la boca ni Casas vacías. Es algo que me estoy cuestionando muchísimo, quién soy y qué quiero escribir, sin ser la típica persona que quiere repetir esa fórmula... Espero seguir siendo cruda, si eso les gusta”.

Presentación del libro

Cuándo: viernes 17 de octubre

Dónde: Feria del Libro de Monterrey, Auditorio JAC

Horario: 18:00 horas