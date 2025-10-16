Más mujeres en el Foro Internacional de Música Nueva

Esta edición, el Foro Internacional de Música Nueva “Manuel Enríquez” ha dado “un salto cuantitativo” en la inclusión de mujeres dentro del programa, afirmó a La Razón Eduardo Partida, coordinador del encuentro que comenzó ayer con el estreno en México de Dust II, de la británica Rebecca Saunders, en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México.

“Son más compositoras que el año pasado, pero todavía la estadística sigue siendo mayoritariamente de hombres. Desde 2024 hay un trabajo para reconocer cada vez más la importancia de las mujeres. Hay alrededor de 20 obras más de compositoras. Se van a tocar 61 obras de compositoras de mujeres”, compartió.

El Tip: El 19 de octubre, en la Biblioteca Vasconcelos se estrenarán obras como Birds, Bees, Electric Fish, de Juri Seo (Corea del Sur).

En esta edición, por ejemplo, se estrenará la obra de Juri Seo, de Corea del Sur, Birds, Bees, Electric Fish. Además, se comisionó cinco obras de jóvenes compositoras latinoamericanas: Melissa Vargas (Colombia), Cecilia Pereyra (Argentina) y Sonia Rodríguez, Estrella Cabildo y Paulina Astorga (México). Se interpretarán el próximo 26 de octubre con la Orquesta de Cámara de Bellas Artes en la Sala Principal del Palacio de Mármol.

Eduardo Partida destacó que el foro también apuesta por incorporar otros formatos, como la instalación sonora creada por el compositor e inventor de instrumentos Jerónimo Naranjo, que se presen- tará del 27 de octubre al 3 de noviembre en el Museo Ex Teresa Arte Actual.

“Tenemos por primera vez esta instalación sonora. Es un formato muy diferente, ofrece otro tipo de interacción con el público. Nos gustaría que hubiera más instalaciones, más proyectos que piensen el sonido de otras formas”, dijo.

Eduardo Partida comentó que el Foro Internacional de Música Nueva “Manuel Enríquez” resulta una ventana para conocer lo que se está creando en la música contemporánea a nivel mundial.

“Es el festival de música contemporánea más importante de Latinoamérica y donde el público podrá darse cuenta de lo que se está haciendo, de lo más representativo de las tendencias”, apuntó.

El foro, que tendrá lugar hasta el 31 de octubre, contará con 45 conciertos, 48 estrenos mundiales y 65 estrenos nacionales en la Ciudad de México, Baja California, Nuevo León y Yucatán.