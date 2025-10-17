Eventos culturales de fin de semana del 17 al 19 de octubre del 2025

Mes muy activo culturalmente por la presencia de eventos culturales de gran trascendencia como el histórico Festival Cervantino con sede en Guanajuato y con actividades alternas en la Ciudad de México. Conclusión de la Feria Internacional del Libro del Zócalo y preámbulo de las celebraciones del Día de Muertos. Presentamos aquí un listado de actividades culturales y artísticas para disfrutar con la familia y amigos en diferentes foros y recintos de la capital mexicana en este colofón semanal.

1. Concierto de Francisco Céspedes y Haydée Milanés

Francisco Céspedes y Haydée Milanés compartirán escenario en un concierto único, íntimo y profundamente emotivo los días 17 y 18 de octubre en el Lunario del Auditorio Nacional, donde seremos testigos de un encuentro donde se cruzarán sus voces para regalarnos una velada cargada de pasión nostalgia y complicidad. Francisco Céspedes, nacido en Cuba, exestudiante de medicina convertido en cantante y compositor, ganó fama en México con "Dónde Está la Vida“. Ha colaborado con Luis Miguel, Gonzalo Rubalcaba y Armando Manzanero, entre otras figuras musicales. Su álbum Te Acuerdas fue nominado al Grammy y su trabajo combina jazz/pop con raíces cubanas. Conocido por éxitos como "Vida Loca“, Céspedes alcanzó el estatus de platino y continúa de gira internacionalmente. Haydée Milanés es una cantante cubana, compositora, arreglista y productora musical. Es hija del célebre trovador Pablo Milanés e intérprete representativa de la nueva escena musical cubana. ha incursionado en el bolero filin, el son, la trova y el jazz.

Dónde: Lunario del Auditorio Nacional . Campo Marte. CDMX

Cuándo: 17 y 18 de octubre, 2025

Horario: 21:00 horas boletos: de 1 000 a 2 500 pesos

Concierto de Francisco Céspedes y Haydée Milanés ı Foto: Cortesía del organizador

2. Concierto bailable TROPICAL

Cita dominical en el Salón Los Ángeles con la presentación las agrupaciones salseras: La Nueva Familia, Orlando y su Gente, La Magistral Orquesta. Despliegue de ritmos afroantillanos y apuntes de salsa. Ambiente familiar en una tarde de domingo placentera en el más tradicional y célebre salón de baile de México: Los Ángeles.

TE RECOMENDAMOS: Nueva adaptación Guillermo del Toro causa furor con Frankenstein

Dónde: Salón Los Ángeles . Lerdo 206. Colonia Guerrero. CDMX

Cuándo: Domingo, 19 de octubre, 2025

Horario: 17:00 horas

Boletos: 100 pesos

Concierto bailable TROPICAL ı Foto: Cortesía del organizador

3. Llamas. Concierto

Sonido, Son y Rumba en compañía de la presentación Belafonte Sensacional, Un Perro Andaluz y Grito Exclamación. Cita en el mejor salón de baile de México: Los Ángeles. Ambiente familiar en convivencia con amigos y figuras del arte de México en este concierto marcado por sorpresas y una atmosfera de intensidades rítmicas insoslayables.

Dónde: Salón Los Ángeles . Lerdo 206. Colonia Guerrero. CDMX

Cuándo: viernes, 17 de octubre, 2025

Horario: 19:00 horas

Boletos: 500 pesos

Llamas. Concierto ı Foto: Cortesía del organizador

4. XXV Feria Internacional del Libro del Zócalo. Presentación editorial

Presentación del poemario También fui la fosa común de mi materia de Alejandro Paniagua Anguiano, publicado por DOGMA Editorial. Un cuaderno que es una colección de historias cotidianas de la terrible realidad de nuestros días. Linchamientos, violencia, desaparecidos, drogadicción, quebrantamientos... Presentan Xadira Ramírez y el Autor.

Dónde: Foro Antonio Calera-Grobet de la Feria Internacional del libro del Zócalo

Cuándo: Viernes, 17 de octubre, 2025

Horario: 19:30 horas Entrada Libre

XXV Feria Internacional del Libro del Zócalo. Presentación editorial ı Foto: Cortesía del organizador

5. Música UNAM

Música contemporánea | Virtual Ink Music

El flautista François Daudin Clavaud combina la ejecución de diversas flautas con procesamiento y espacialización del sonido, al tiempo que crea un entorno audiovisual que integra la improvisación con la exploración tecnológica a través del software Virtual Ink Music, que permite generar en tiempo real proyecciones gráficas basadas en la interpretación musical.

Auditorio del MUAC: sábado 18 de octubre, 6:00 pm

OFUNAM | Tercera temporada 2025

En esta ocasión, la OFUNAM interpretará el Concierto para trombón de Chick Corea, pieza completada en 2020 y estrenada el 5 de agosto de 2021 en São Paulo, Brasil. Fue escrita para el trombonista Joseph Alessi, quien será el solista en esta ocasión. Además, se incluyen partituras del joven compositor mexicano Juan Andrés Vergara y Chaikovski.

Charla previa | Sala Nezahualcóyotl : sábado 18 de octubre, 7:00 pm

Concierto | Sala Nezahualcóyotl: sábado 18 de octubre, 8:00 pm y domingo 19 de octubre 12:00 meridiano

OJUEM | Breaking the Waves, ópera en tres actos

Escrita en 2016 por la compositora estadounidense Missy Mazzoli, Breaking the Waves está basada en la película homónima de Lars von Trier. Se presenta como parte de los programas de música contemporánea de Música UNAM, en el marco del 53 Festival Internacional Cervantino. La OJUEM interpreta la música y colabora con el Estudio de Ópera de Bellas Artes del INBAL y el Coro Staccato, todos bajo la dirección de José Areán y la puesta en escena de Marcelo Lombardero.

Teatro Juárez de Guanajuato: sábado 18 y domingo 19 de octubre, 9:00 pm

Música UNAM ı Foto: Cortesía del organizador

6. Tectónica de la memoria: 1985 – 2025. Exposición

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través del Museo Mural Diego Rivera (MMDR), presentan la exposición temporal Tectónica de la memoria: 1985 – 2025, bajo la curaduría de Irving Domínguez.

La muestra plantea a la obra de arte como documento y expresión del impacto que esta catástrofe natural tuvo en las diversas subjetividades de quienes conformaban la vida artística de la ciudad a mediados de la década de los ochenta. Tectónica de la memoria: 1985 – 2025 se organiza alrededor de imágenes fotográficas tomadas durante los hechos y que ahora se conservan en recintos culturales y archivos particulares. También incluye pinturas, dibujos y collages realizados en ese mismo año, provenientes de colecciones públicas y privadas, en los cuales se perciben las resonancias del sismo y la manera en que distintas visiones creativas plasmaron sus experiencias. La exposición propone recuperar la obra de arte como un repositorio de la memoria de la Ciudad de México y de sus habitantes, convertidos en testigos de los hechos que transformaron para siempre su configuración y su vida cotidiana.

Para complementar esta lectura histórica, se han invitado a tres artistas contemporáneos que presentarán sus interpretaciones de lo ocurrido, generando un diálogo con las obras recopiladas de los archivos investigados.

El Museo Mural Diego Rivera tiene un vínculo directo con este episodio, pues se encuentra en lo que antes era el estacionamiento del célebre Hotel Regis, el cual sufrió daños estructurales durante el sismo. En este predio se construyó un edificio destinado a preservar el mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central (1947). Esta construcción formó parte de la renovación del paisaje urbano alrededor de la Alameda Central y el Centro Histórico, un entorno que ha seguido transformándose y que refleja la constante tensión entre el rescate del patrimonio y la intensa vida callejera de la ciudad.

A cuarenta años de lo sucedido, Tectónica de la memoria: 1985 – 2025 ofrece a los visitantes una síntesis de un capítulo clave en la historia de la Ciudad de México y propone una relectura a partir de documentos visuales y obras que no habían sido consideradas en exposiciones conmemorativas anteriores. La muestra evidencia la importancia de continuar investigando las representaciones artísticas surgidas ante desastres naturales, comprendiendo su valor histórico, cultural y biográfico.

El público podrá recorrer la muestra hasta el 26 de julio de 2026, en un horario de 10 a 18 horas, de martes a domingo.

Dónde: Museo Mural Diego Rivera. Centro Histórico. CDMX

Tectónica de la memoria: 1985 – 2025. Exposición ı Foto: Cortesía del organizador

7. Programa IMSS-CULTURA 2025-2026

La oferta teatral de la Convocatoria Nacional Escenarios IMSS–CULTURA 2025–2026, organizada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), continúa en diversos foros teatrales del país. La puesta en escena Niña de la guerra, de Berta Hiriart, con la compañía La Gorgona Teatro y dirigida por José Uriel García Solís, se presentará el 17, 18 y 19 de octubre a las 18, 17 y 13 horas, respectivamente, en el Teatro Toluca, Estado de México. Cerca, de José Luis Agüero y Adrián Hernández Arredondo, quienes también dirigen esta puesta en escena a través de la compañía Teatro al Vacío, se presentará el 17 de octubre a las 17 horas, y el 18 y 19 de octubre a las 13 horas en el Teatro Santa Fe de la Ciudad de México.

Programa IMSS-CULTURA 2025-2026 ı Foto: Cortesía del organizador

8. Danza 71BODIES 1DANCE

71BODIES 1DANCE es una pieza unipersonal que nace de las voces y experiencias de 71 personas transgénero de toda Europa, entrevistadas por el coreógrafo y bailarín Daniel Mariblanca. La propuesta escénica se distingue por su enfoque basado en mostrar la diversidad que existe dentro del espectro transgénero, alejándose de narrativas uniformes para visibilizar la multiplicidad de experiencias individuales.

A través de un lenguaje coreográfico íntimo, Mariblanca invita a ampliar perspectivas, a despertar la curiosidad del espectador y revelar la belleza y fortaleza de quienes habitan en los márgenes de la sociedad. Desde su estreno, en 2018, 71BODIES 1DANCE ha tenido presencia constante en los escenarios internacionales de más de 15 ciudades. En 2019, Daniel Mariblanca recibió el premio a Artista del Año de la Bergen Kommune (Noruega), por este proyecto.

La pieza podrá verse los días viernes 17 de octubre de 2025, a las 8pm; el sábado 18 de octubre a las 7pm. Actividad para personas mayores de 18 años. La entrada tiene un costo general de 150 pesos; además de los correspondientes descuentos para estudiantes, maestros e INAPAM: de 75 pesos.

Dónde: Foro del Dinosaurio del Museo Universitario del Chopo.

Danza 71BODIES 1DANCE ı Foto: Cortesía del organizador

9. Lectura Furiosa. Poesía en Voz Alta

El destacado poeta chileno Raúl Zurita, acompañado del colectivo audiovisual Delight Lab participarán en el performance Lectura furiosa, que forma parte de la jornada de apertura del festival Poesía en Voz Alta 2025: La voz, principio del tacto. Esta actividad se llevará a cabo el viernes 17 de octubre a las 8 pm, en el Foro Alicia Urreta de Casa del Lago UNAM.

Lectura furiosa es un acto performático en el que Raúl Zurita interpreta su poema VERÁS, junto con la lectura de otros textos, en un evento que contará con la intervención lumínica del colectivo Delight Lab. Juntos transformarán Casa del Lago UNAM, en pleno Bosque de Chapultepec, en un cuerpo poético visual: fragmentos del poema serán proyectados sobre el escenario mientras la voz de Zurita los encarna. Este concierto poético remite a la realización de la obra VERÁS, llevada a cabo en marzo de 2024 en Caleta Vitor, Chile, cuya documentación visual se exhibe actualmente en las rejas de Casa del Lago UNAM.

En el mismo acto, Delight Lab presenta Nostalgia de lo inconmensurable, un concierto poético, lumínico y sonoro que reflexiona sobre la nostalgia en un estado post futuro, disolviendo la idea de país para transformarla en un paisaje vivo e interconectado.

Como parte de las actividades en torno a la obra de Raúl Zurita durante el festival, se proyectarán además los documentales Zurita, verás no ver (2018) y Zurita, el último proyecto (2025). El primero explora la relación entre enfermedad y creación artística. El segundo documenta el proceso, montaje y realización de VERÁS.

Finalmente, el festival presenta Poema inédito de Raúl Zurita, una instalación basada en su obra VERÁS (2024), compuesta por versos nunca antes revelados. Actividades alrededor de Raúl Zurita en Poesía en Voz Alta 2025:

Concierto poético visual

Raúl Zurita + Delight Lab (CL) presentan Lectura Furiosa

Viernes 17 de octubre | 8pm

Foro Alicia Urreta

Proyección de documentales : Zurita, verás no ver ( 2018 )

Dir. Alejandra Carmona Cannobbio (CL)

Sábado 18 y domingo 19 | 1:30 pm

Sala Lumière

Zurita, el último proyecto ( 2025 )

Dir. Felipe Ríos Fuentes (CL)

Sábado 18 y domingo 19 | 3:30 pm

Sala Lumière Instalación

Poema inédito

Del 17 al 19 de octubre Rotonda y jardines de Casa del Lago UNAM

Dónde: Casa del Lago. UNAM. Bosque de Chapultepec. CDMX

Entrada Libre

Lectura Furiosa. Poesía en Voz Alta ı Foto: Cortesía del organizador

10. Autocinema IPN – Sing Street (2016)

Cineclub IPN tendrá una tarde de Autocinema en el que proyectará el film Sing Street. La película se sitúa en Dublín de los años 80, donde un joven de 15 años de una familia con problemas entra a una escuela nueva y forma un grupo de rock para intentar encajar y atraer a una chica.

Fecha: viernes 17 de octubre de 2025

Horario: 19:00 horas

Entrada Libre –Acceso sólo con auto -

Cupo limitado

Lugar: Estacionamiento del Centro Cultural “Jaime Torres Bodet”, en Av. Wilfrido Massieu s/n, casi esquina con Av. IPN, Zacatenco, GAM, CDMX.

Autocinema IPN – Sing Street (2016) ı Foto: Cortesía del organizador

am