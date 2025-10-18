Tecnología y danza dialogan en el show Samsara of Blossom

EL COLECTIVO de danza de Corea del Sur Jajack Movement presentó Samsara of Blossom, un show multisensorial que causó sensación en el Festival Internacional Cervantino (FIC) 53, por su fusión única de tradición y vanguardia.

Gracias a la colaboración del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y el FIC, los asistentes del Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque, en la Ciudad de México, y el público del Auditorio del Estado de Guanajuato, presenciaron la obra dirigida por Yumi Kim, una propuesta artística inmersiva que fusiona danza contemporánea, proyecciones 3D y la sabiduría ancestral de la Dinastía Joseon.

El Tip: La obra Samsara of Blossom, como parte del FIC 53, tuvo una función el 11 de octubre en la Ciudad de México y otras dos el 14 y 15 en Guanajuato Capital.

La obra reflexiona alrededor de la reencarnación y se inspira en las Yun-hwae-mae, las delicadas flores de ciruelo hechas con cera de abeja y que en la antigua corte real representaban la energía vital. Toma como referencia el Tam-Mae-Do, escrito por el pensador Joseon Kim Si-seup, donde relata un viaje invernal en busca de la flor de ciruelo, símbolo de conexión espiritual y victoria interior.

TE RECOMENDAMOS:

Esta búsqueda fue recreada en el escenario con Samsara of Blossom por el colectivo Jajack Movement, un grupo de bailarines y bailarinas que está conformado por artistas de distintas generaciones.

Además, son todos expertos en danza tradicional coreana y tienen como objetivo combinar géneros diversos, con la tecnología y la música.

La presentación multisensorial de la agrupación surcoreana fue una de las propuestas internacionales más esperadas del Circuito Cervantino en la edición 2025 del FIC, pues capturan la esencia de nuestro tiempo, mientras mantienen su compromiso constante con el arte.