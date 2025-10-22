Alista el Seminario de Cultura Mexicana Festival de Poesía 2025

El Seminario de Cultura Mexicana (SCM) llevará a cabo el Festival de Poesía 2025 los días sábado 25 y domingo 26 de octubre en el Foro Castalia de la institución. Encuentro que ha convocado a 18 destacados poetas mexicanos, quienes participarán en mesas de lecturas. Asimismo, se les rendirá homenaje a dos figuras cardinales de la modernidad poética universal: el español Antonio Machado y el austríaco Rainer María Rilke.

En el transcurso de más de ocho décadas, el SCM ha sostenido un incondicional compromiso con la poesía. En esta edición, el festival propone una mirada generacional con tres mesas de lectura conformada por autores de distintas décadas —de los años 90 y 80; 70 y 60, y finalmente, de los 50 y 40—, quienes ofrecerán una muestra representativa de su obra. Festividad lírica patrocinada por Arte & Cultura del Centro Ricardo B. Salinas Pliego y la colaboración de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, a través de su Dirección de Literatura.

“En el marco de los 150 años del nacimiento de Antonio Machado y Rainer María Rilke, el escritor español José Ángel González Sainz, fundador del Centro Internacional Antonio Machado, impartirá una conferencia sobre el poeta sevillano; y Myriam Moscona ofrecerá una lectura de su ensayo sobre Rilke con una presentación de Eduardo Matos Moctezuma”, explicó en entrevista con La Razón el poeta, ensayista y editor Fernando Fernández, coordinador del Festival.

¿Qué otras actividades tendrán lugar? Se realizará una conversación en homenaje al poeta y ensayista David Huerta (1949 – 2022) a tres años de su muerte, en el que participarán la narradora Verónica Murguía y el ensayista Carlos Ulises Mata, quienes presentarán el nuevo número de Cuaderno de Octubre, anuario dedicado al autor de Incurable.

¿Poetas convocados? Poetas de tres generaciones que hemos agrupados de acuerdo a las décadas de sus nacimientos. En la mesa de los más jóvenes (nacidos en los años 80 - 90) participan Elisa Díaz Castelo, Christian Peña, Fabian Espejel, Diana García, Orlando Mondragón, Renata García Rivera; nacidos en los años 60 – 70: Carla Faesler, Maricela Guerrero, Luis Felipe Fabre, José Eugenio Sánchez, Luis V. de Aguinaga, Sara Uribe; y la mesa de los veteranos (nacidos en los años 40 – 50): Elsa Cross, Francisco Hernández, Pura López Colomé, Coral Bracho, Eduardo Milán, Luis Miguel Aguilar. Mesas de lecturas que serán presentadas por los poetas Julia Santibáñez y Hernán Bravo Valera.

¿Lectura de poemas de Machado y de Rilke? Se hará una lectura de la obra de Machado, además de la conferencia que dictará sobre su vida José Ángel González Sainz; en el caso de Rilke, la poeta Myriam Moscona leerá un ensayo que ha escrito a propósito del 150 aniversario del poeta austriaco.

Machado y de Rilke serán homenajeados en el Festival de Poesía 2025 los días del SCM ı Foto: Especial

¿Culminación del Festival con un programa musical? Las actividades concluyen el domingo 26 con un concierto de lied en homenaje a Rilke, a cargo del barítono alemán Florian Störtz y la pianista polaca Aleksandra Myslek, bajo la presentación del director y diseñador de ópera Sergio Vela.

¿Festival que hace una divulgación de las tradiciones poéticas universales? Con este encuentro, el Seminario de Cultura Mexicana reafirma su misión de difundir la creación artística nacional y propiciar el diálogo con el público a través de destacadas manifestaciones líricas de México y el resto del mundo.

Ficha

Festival de Poesía 2025

Dónde: Foro Castalia del Seminario de Cultura Mexicana. Masaryk 526. Polanco. CDMX

Cuándo: sábado 25 y domingo 26 de octubre, 2025

Horario: de 11:00 a 20:00 horas

Entrada libre