Con títeres, música y un mosquito crean filme en vivo

En Guanajuato, Guanajuato

INSPIRADOS EN LAS PELÍCULAS de cine mudo de Charles Chaplin, quince artistas, entre titiriteros, músicos, camarógrafos y editores, crean una cinta en vivo y a todo color en el espectáculo El mosquito de Storyville, bajo la dirección de Kid Koala (Eric San). Sigue la historia de un insecto que se muda de ciudad para cumplir su sueño de ser músico.

“El proyecto está inspirado de muchas formas en la obra de Chaplin, principalmente en el hecho de que no utilizamos palabras; tenemos que valernos de las emociones, el ritmo, de las marionetas. Este proyecto puede sonar un poco serio, pero queremos que la gente sonría, que atraviese emociones distintas, que se lleve un sentimiento positivo, que salga con una buena energía después del espectáculo”, compartió a La Razón Patrick Martel, titiritero, director y diseñador de marionetas y escenografía.

Explicó que decidieron que el protagonista de la historia sea un mosquito, porque querían que el público pudiera amar a un insecto que es tan odiado en la vida real.

“La intención principalmente fue tomar a una de las criaturas más odiadas en el mundo, porque es un personaje que el público puede amar. También surgió de la idea de que Kid Koala, cuando escucha el sonido de los mosquitos, dice que es un poco musical, una especie de instrumento de cuerda”, contó.

Compartió que es todo un desafío crear esta película en vivo, pues los 15 artistas tienen que estar totalmente coordinados. Para tal hazaña requieren de ocho cámaras, 20 escenarios miniatura y 75 marionetas. Además de un trío de cuerdas y la música del DJ canadiense Kid Koala.

“Uno de los retos más grandes es que todos tenemos que sentir y estar en sintonía; por ejemplo, los titiriteros tienen que estar en sus posiciones, el camarógrafo tiene que tener el ángulo indicado, la música tiene que ser muy precisa. La edición tiene que ser perfecta, los cortes tienen que ser en el momento exacto”, concluyó.

El mosquito de Storyville

Cuándo: 24 y 25 de octubre

Dónde: Teatro Principal de Guanajuato

Horarios: viernes, 18:00 horas; sábado, 12:00 y 18:00 horas