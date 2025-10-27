Africa Express ofrece una “sabrosa” noche con música del mundo

En Guanajuato, Guanajuato

Desde 2006, la agrupación multicultural Africa Express, liderada por Damon Albarn, ha reunido a lo mejor del talento local e internacional, para demostrar que la música puede romper fronteras, nos hace gozar y nos une. Eso fue lo que hizo la noche de ayer en el concierto de clausura del Festival Internacional Cervantino, donde se conjugó la riqueza de la música mexicana con ritmos de todo el mundo, logrando ambientes festivos, de calma y de disfrute total que permanecerán en la memoria de los asistentes.

El espectáculo comenzó con la presentación de los artistas participantes al estilo de los sonideros mexicanos: “Ya llegó Africa Express”, se anunció antes de que apareciera La Bruja de Texcoco para realizar un ritual como preámbulo de esta noche de música multicultural.

“Sean bienvenidos a Africa express, vámonos recio, pues”, dijo La Bruja de Texcoco antes de cantar “El diablo y La Bruja” acompañada de la banda oaxaqueña Los Pream.

El Dato: Africa Express logró reunir a 50 artistas provenientes de cuatro continentes. Destacan talentos como Luisa Almaguer, Django Django y Eme Malafe.

En esta noche de música con artistas de cuatro continentes, tocó el turno de sacar las rimas a la mexicana Mare Advertencia con el resto de los músicos al ritmo de “Raise a Glass”.

El ambiente festivo continuó con Mare Advertencia, Eme Malafe y Alansito Vega cantando “Mi lado”, que sonó aún mas “sabrosa” con la trompeta y trombón de Los Pream.

Cada que se avizoraba la aparición de Damon Albarn el público estallaba en gritos: “Te amooooo” fue el más recurrente.

Cuando subió al escenario Damon Albarn, el artista se tomó el tiempo de saludar a algunos fans de la primera fila y cuando comenzaban a estallar los gritos pidió silencio para conectar con la música y regalar uno de los momentos más entrañables al interpretar “Dorhan Oullhin (What the Heart Desires)”. El tema invitó a la calma y a la contemplación. El público totalmente entregado encendió las luces de sus celulares y, Damon Albarn al notarlo, sonrió y agradeció el gesto juntando sus manos e inclinando la cabeza, pues esta noche todos los integrantes de Africa Express iban a brillar.

Meme del Real durante su presentación. ı Foto: Carlos Alvar / Archivo Histórico FIC

Así lo demostraron Eme Malafe, los integrantes de Son Rompe Pera y Los Pream cuando con Albarn en el piano interpretaron “Monedita de oro”, una mezcla de corrido tumbado con marimbas y con un apasionado líder de Gorillaz tocando su instrumento, dejándose llevar por estos ritmos que han conquistado al mundo.

Otro de los momentos más apasionados fue cuando el público estalló en gritos al aparecer en el escenario Meme del Real para cantar uno de los himnos de Café Tacvba, “Eres”, que tuvo un toque especial con el sonido de las marimbas, los violines, las percusiones y el piano. También fue la constatación de que la música rompe barreras, pues Damon Albarn y otro de los músicos, aunque no comparten el idioma español cantaron el tema entonando “la, la, la, la, la, la”.

También hubo grandes mensajes como el de Luisa Almaguer, quien antes de su participación expresó: “Nadie espera nada de una travestí, vamos viendo, vamos viendo”. La cantante estuvo acompañada de Damon al piano y en la guitarra por Nick Zinner de Yeah Yeah Yeahs al cantar “Un espejo”. Después tendría otra intervención en “Adiós amigo”, en la que predominaron los ritmos africanos. Además de la entrañable “Soledad”, en la que Damon Albarn la acompañó cantando parte de la canción en español.

Luego la fiesta estuvo presente con la música de Camilo Lara del Instituto Mexicano del Sonido, quien puso a bailar con “Pánico”, en compañía de Moodchild Sannelly.

Durante el concierto, mientras los músicos se acomodaban para la siguiente canción Damon Albarn, con una bandera mexicana como bufanda, se tomó el tiempo para dar autógrafos a algunos fans que le acercaron sudaderas de Gorillaz, discos y todo tipo de afiches.

Al cierre de esta edición también sonó “Ojalá que llueva café”, con Meme del Real en la guitarra y voz.