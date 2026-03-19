¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX 20 al 22 de marzo?

Este fin de semana de marzo trajo en su seno las alternativas de la primavera: sol bueno, brisas cordiales, florestas, grata sonoridad ambiental, sensualidades, derrame de gestos amorosos, presencia de eros, fulgores... /Presentamos aquí un breve catálogo de eventos culturales y artísticos(música, flamenco, danza, artes plásticas, baile, jazz gitano, lectura de poesía...) para disfrutar con la familia y amigos en diferentes recintos de la Ciudad de México en este reverdecido colofón semanal.

¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX este fin de semana?

1. Conciertos de piano y voz

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) presenta este fin de semana dos conciertos en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, con la participación de la pianista Leticia Gómez-Tagle, el 20 de marzo, y de la soprano Rosa María Diez junto con el pianista Alfredo Isaac Aguilar, el 22 de marzo. La pianista Leticia Gómez-Tagle ofrecerá un concierto en el marco del Día Internacional de la Mujer el viernes 20 de marzo, a las 18 horas, en este recinto, donde interpretará su propia transcripción del Danzón núm. 2, de su compatriota Arturo Márquez.

La transcripción para piano de esta obra fue corregida por el propio compositor y editada por Peermusic Classical. La pianista también interpretará Cuatro baladas, del polaco Frédéric Chopin (1810-1849); Una barca en el océano y Alborada del gracioso, de la suite Miroirs, del francés Maurice Ravel (1875-1937); y tres danzas de El sombrero de tres picos, del español Manuel de Falla (1876-1946), como parte de un programa que reúne el lirismo romántico con ritmos de raíz española y mexicana.

Por su parte, la soprano Rosa María Diez, solista de la Ópera de Bellas Artes, y el pianista Alfredo Isaac Aguilar presentarán el recital de voz y piano titulado Efemérides, con obras de Bononcini, Paisiello, Schumann, De Falla y Montiel Olvera, el domingo 22 de marzo, a las 18 horas, también en la Sala Manuel M. Ponce.

Del compositor Antonio Bononcini (Italia, 1677-1726) interpretarán las piezas Per la gloria d’adorarvi y Deh più a me, non v’ascondete; de Giovanni Paisiello (Italia, 1741-1816) compartirán Il mio ben quando verrà y Nel cor più non mi sento; y de Robert Schumann (Alemania, 1810-1856) se podrán escuchar Schneeglöckchen y Widmung. El programa incluirá también Siete canciones populares, de Manuel de Falla (1876-1946), así como A la sombra de un pirú y En esta clara mañana, de Armando Montiel Olvera (México, 1916-1989). / Los boletos para los conciertos pueden adquirirse en las taquillas del Palacio de Bellas Artes, con descuentos para estudiantes, docentes y personas adultas mayores (INAPAM) con credencial vigente.

Concierto piano y Voz ı Foto: Especial

2. La Colección, con todas sus letras. Exposición

¿Qué pasa cuando un museo les pide a sus visitantes que dejen un objeto personal en una alcancía? En el MODO, la respuesta se convirtió en parte de la exposición, la cual está disponible desde el 17 de marzo: La Colección, con todas sus letras en conmemoración de sus XV años de existencia; el Museo del Objeto del Objeto presenta dos vitrinas con una selección de los más de 2 mil objetos que el público compartió con el recinto desde octubre pasado, al depositarlos en una urna especial.

Aquí hay recuerdos, curiosidades y fragmentos de vida cotidiana. Objetos pequeños que, juntos, dicen mucho. Esta vitrina celebra la participación de quienes hacen del MODO un museo de todos: un espacio abierto, colaborativo y construido entre muchas personas. con el museo. En el MODO, todas las historias cuentan.

Horario: martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas

Boleto: 80 pesos, entrada general; 40 pesos, descuento para estudiantes, maestros y adultos mayores con credencial vigente

Museo MODO: Colima 145, Colonia Roma, Ciudad de México

La colección, con todas sus letras ı Foto: Especial

3. Temporada de Primavera. Danza

La Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea (ENDCC), perteneciente a la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (SGEIA) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), invita a las funciones de su Temporada de Primavera, que se llevará a cabo hasta el 28 de marzo en la Plaza de la Danza, ubicada en el Centro Nacional de las Artes.

El ciclo está integrado por coreografías que serán ejecutadas por estudiantes del primero al cuarto año de la Licenciatura en Danza Contemporánea. Su realización supone la integración de los saberes teórico-prácticos adquiridos por la comunidad estudiantil en la asignatura Proyecto Escénico. Las obras serán presentadas al aire libre y sobre un escenario cuya altura permite acortar la distancia entre el alumnado y su público.

La Temporada de Primavera, además de los retos expresivos que impone, favorece el desarrollo académico de las y los estudiantes de acuerdo con su etapa de formación, ya que cada grupo presentará piezas con diferente grado de complejidad, mismas que son autoría de docentes y profesionales de la coreografía. Así, la audiencia será testigo de ejercicios coreográficos muy diversos, tanto en su temática como en el nivel de dominio técnico alcanzado por sus ejecutantes.

El programa se compone de las obras: De la premura a la calma, ideada y dirigida por Mirta Blostein, interpretada por estudiantes de segundo año del grupo de regularización; Las formas del olvido, una coreografía de Francisco Illescas y Luisa Ocampo, interpretada por estudiantes de primero; Pantone 15-1214: Desobediencia cromática, coreografía de Sonia Oliva interpretada por estudiantes de segundo; Zona de riesgo, dirigida por Laura Rocha y coreografiada por ella y Francisco Illescas, ejecutada por estudiantes de tercer año; y Lo que queda cuando todo cae, dirigida por César Zarco e interpretada por estudiantes de cuarto.

Las funciones de la Temporada de Primavera son de entrada libre y aptas para todo público. De miércoles a viernes inician a las 11:30 horas; los sábados inician a las 12:30 horas.

Dónde: Plaza de la Danza. Centro Nacional de las Artes.

Temporada danza primavera ı Foto: Especial

4. Ciclo Jóvenes Directoras de Latinoamérica

Con el propósito de promover el amplio repertorio coral surgido en los siglos XX y XXI a partir de la inspiración de compositoras de nuestro continente, el Coro de Madrigalistas de Bellas Artes organiza el Ciclo Jóvenes Directoras de Latinoamérica, con la participación de destacadas directoras invitadas de la región, a fin de dar a conocer su labor.

El próximo concierto de este ciclo, titulado Entre voces y símbolos: Mujeres que inspiran, estará a cargo de la destacada cantante y directora coral argentina Gisela Iuretig y se llevará a cabo el 20 de marzo a las 18 horas en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes y el 22 de marzo a las 11:30 horas en el Salón de Recepciones del Museo Nacional de Arte.

En esta ocasión, el programa lo integran las piezas Aquí te amo y La mañana ajena, de la compositora venezolana Modesta Bor (1926 - 1998); Corazón, coraza, Alba y Penas, de Beatriz Corona (Cuba, 1962); Salirse de uno, de Laura Otero (Colombia, 1983); y Cinco canciones de cuna (núm. 1, 3 y 4), de Georgina Perazzo (Argentina, 1974).

Concluye la gala con Tota Pulchra, de Maurice Duruflé (Francia, 1902-1986); Stabat Mater, de Juan Gutiérrez de Padilla (España, 1590 - México, 1664); Regina Coelli, de Tomás Luis de Victoria (España, 1548-1611); Ave María, de Giuseppe Verdi (Italia, 1813-1901); Ave Maris Stella, de Trond Kverno (Noruega, 1945); y Saint Chapelle, de Eric Whitacre (Estados Unidos, 1970).

Se trata de un recorrido por distintas dimensiones de la experiencia femenina, entendida en su diversidad, profundidad y continuidad histórica. Por ejemplo, las primeras obras se sitúan en el territorio íntimo del amor y el desamor. Posteriormente se pasa a un nuevo plano: el de las inquietudes que atraviesan a la mujer moderna. Aparecen la maternidad como acto cotidiano de sostén, pero también la conciencia crítica sobre estructuras sociales que la oprimen.

Jovenes directoras latinoamericana ı Foto: Especial

5. Marzo en Verso: Mujeres y Poesía

La poeta Enzia Verduchi realiza una lectura de poesía el viernes 20 de marzo, a las 13 horas, en Coyoacán, dentro del programa Tianguis Cultural en la Casa de las Humanidades de la UNAM (Calle Presidente Carranza 162).

Evento con motivo del Día Internacional de la Poesía.

Un diálogo con varias poetas mujeres, quienes escogieron sus versos para ser leídos en voz alta por Enzia Verduchi: Rebeca Leal Singer, Roxana Cortés, Claudia Sandoval, Julia Santibáñez, Yolanda Segura, Jeannete L. Clariond, Gabriela Cantú, Mariana Bernárdez, Lucía Rivadeneyra, Roxana Elvridge-Thomas, Odette Alonso, María Baranda, Kyra Galván, Alicia García Bergua, Myriam Moscona, Rocio Cerón, Mercedes Luna Fuentes, Mónica Nepote, Maricela Guerrero, María Rivera, entre otras increíbles poetas que están marcando un canon.

Dónde: Casa de las Humanidades de la UNAM. Calle Presidente Carranza 162. Coyoacán. CDMX

Cuándo: viernes 20 de marzo, 2026

Horario: 13:00 horas

Entrada libre

Mujeres y poesía ı Foto: Especial

6. Concierto de La Mancha Jazz Manouche

La Mancha Cuarteto es una destacada agrupación mexicana-francesa que fusiona el jazz manouche (gypsy jazz) con música tradicional mexicana, boleros, son huasteco y son jarocho. Su estilo único entrelaza la herencia de Django Reinhardt con ritmos latinoamericanos, creando un sonido armónico y original que celebra la unión cultural.

Aspectos clave de La Mancha Cuarteto: combinan la técnica del jazz gitano europeo con la pasión del bolero mexicano y la energía del son huasteco.

El cuarteto está conformado por músicos destacados en la escena de jazz mexicano: Héctor Luna (guitarra), Leo Cortés (contrabajo), Alex Daniels Basasa (acordeón) y Clara Sinou (violín, voz).

Su música abarca jazz manouche, canción francesa, música balcánica, boleros, sones mexicanos, cumbia y jazz tradicional de Nueva Orleans. Se inspiran en el jazz manouche o jazz gitano, un género popularizado en París en los años 30 por Django Reinhardt y Stephane Grappelli. La agrupación se ha presentado en diversos foros culturales y festivales de jazz, consolidándose como un referente de la fusión de jazz manouche en México

Dónde: Jazzatlan Capital. Guanajuato 239. Roma Norte. CDMX

Cuándo: sábado 21 de marzo, 2026

Horario: 18:00 horas

boleto: 250 pesos

Concierto la Mancha Jazz Monouche ı Foto: Especial

7. La Timba se vive en Vivo. Concierto bailable

La Casa de la Timba en México, Mama Rumba, presenta el espectáculo-concierto bailable Percusión en Vivo & DJ Performance con la participación de Ensamble de Percusión, El de la Yunfa, DJ Charl1, Frank Percusión, DJ Alan.

Despliegue de timba y sonoridad percutiva de instrumentos afrocubanos arraigados en los compendios de la rumba (guaguancó, yambú, columbia). Domingo de primavera ataviado con un muestrario de lo mejor de la música popular cubana.

Dónde: Salón Mama Rumba. Querétaro y Medellín. Roma Norte. CDMX

Cuándo: domingo, 22 de marzo, 2026

Horario: a partir de las 19:00 horas

Boleto: 150 pesos

La timba ı Foto: Especial

8. Música UNAM

Música comentada

En esta ocasión se abordarán en Música comentada obras de Fanny Mendelssohn y Diana Syrse, con los comentarios iniciales de Elisa Schemelkes y la participación del Cuarteto Femenil Latinoamericano. La serie está concebida en dos presentaciones, los sábados y domingos, para facilitar al público interesado su presencia.

Sala Carlos Chávez: sábado 21 de marzo, 6:00 pm. / Anfiteatro Simón Bolívar: domingo 22 de marzo, 12:00 horas

OFUNAM

La Orquesta Filarmónica de la UNAM ofrece un programa con obras de Mozart, Hilda Paredes, Mendelssohn, con la participación de Nancy Zhou al violín, y el estreno en México de la Sinfonía 2 de Louise Farrenc, bajo la batuta de Fernanda Lastra.

Sala Nezahualcóyotl: sábado 21 de marzo, 8:00 pm; domingo 22 de marzo, 12:00 horas

Exposición conmemorativa de la OFUNAM

Exposición conmemorativa por los 90 Años de la OFUNAM en el vestíbulo de la Sala Nezahualcóyotl. Horario disponible: desde una hora antes de iniciar los conciertos programados en el recinto, hasta el término de los mismos.

¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX 20 al 22 de marzo? ı Foto: Especial

9. Pronto será de Día. Danza

Propuesta coreográfica de Jessica Sandoval, que se presentará del 20 al 22 de marzo en la sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario (CCU), la cual está inspirada en El marinero, del escritor portugués Fernando Pessoa: texto de revelaciones corporales interiores.

Espacio dancístico en diálogo con el sueño, la imaginación, la memoria, la muerte y el gozo de vivir. La muerte: inestabilidad de la vida y la ambición de sospechar otros pasados y, también, destinos utópicos. Dramaturgia en vínculo con sorpresiva visualidad que proyecta una realidad glorificada con el espejismo. Propuesta de danza-teatro que invita a los espectadores a transitar por estaciones diferentes desde la contemplación introspectiva en la búsqueda de ensoñaciones sorpresivas

Pronto será de día, producida por el Colectivo Realizando Ideas, se presenta el 20 de marzo, a las 20 horas; el sábado 21 de marzo, a las 19 horas; y el domingo 22 de marzo, a las 18 horas.

Dónde: Sala Miguel Covarrubias del CCU (Insurgentes Sur 3000, Ciudad Universitaria).

Boleto: 100 pesos.

Pronto sera de Día ı Foto: Especial

10. Una Mirada. Flamenco

La bailadora de flamenco María Juncal llega al escenario del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris con el Tour 2026: Una mirada. Espectáculo, en el que contará con Susana Zabaleta como invitada vocal. Celebra la tradición flamenca en imagen del designio en conversación con los ímpetus del corazón a través del movimiento, la música y la canción.

El flamenco como una manera de vida para ahondar en los enigmas del mundo desde la mirada sutil de la gitanería. Coreografía de sugestiva propuesta técnica en la interpretación de piezas complejas que invitan a los espectadores a integrarse a un espacio de ingeniosos rituales danzarios, los cuales provocan emociones encontradas. El flamenco como una verdad gozosa que Maria Juncal delinea con pasión.

Espectáculo muy recomendable, que fusiona tradición y vanguardia, llevando al escenario una narrativa íntima que explora la vida, las despedidas y los deseos. Música en vivo, cante y baile en una atmósfera llena de efusión y fibra.

Apreciada como una de las máximas figuras del flamenco contemporáneo, María Juncal ha sido premiada internacionalmente por su capacidad creativa, su regreso a México ofrece la oportunidad de vivir el flamenco desde una representación honda y novedosa.

Donde: Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Donceles 36. Centro Histórico CDMX

Cuando: sábado 21 de marzo, 2026

Horario: 19:00 horas

Boleto: de 400 a 1200 pesos

Flamenco tour ı Foto: Especial

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MSL