Presentan ‘Soberanía’, el nuevo libro de Emma Seppälä que invita a recuperar el poder personal en tiempos de caos y distracción.

¿Cómo recuperar el poder, la libertad y la energía en medio de la distracción, la incertidumbre y el caos? Esa es la pregunta que guía “Soberanía”, la más reciente obra de la reconocida psicóloga e investigadora Emma Seppälä, que se presenta hoy en Casa Lamm, en la colonia Roma de la Ciudad de México.

El libro propone un viaje hacia el interior, una invitación a volver a uno mismo. “A medida que te honras más, descubres que también honras a los demás y al planeta, porque todos estamos conectados”, plantea Seppälä, quien ha dedicado su carrera al estudio de la felicidad, el bienestar emocional y la conexión humana.

Soberanía rescata la idea de que la verdadera libertad empieza por el autoconocimiento. Recuperar el poder, dice la autora, implica reconectar con los propios valores, establecer límites saludables y aprender a decir “no” sin culpa. La energía personal es un recurso finito que debe cuidarse.

TE RECOMENDAMOS: Literatura Sergio Ramírez se alza con el VI Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa por El caballo dorado

La obra también propone liberar la mente del ruido externo: menos redes sociales, más presencia; menos reacción, más conciencia. “La libertad comienza en la mente”, escribe Seppälä.

El texto combina reflexiones con prácticas concretas: rituales de autocuidado como el descanso, la buena alimentación, el ejercicio y los momentos de calma; relaciones que sumen; y la simplificación de la vida cotidiana bajo la premisa de que menos es más.

Soberanías es, al final, una guía para reconectar con el potencial interior. “Naciste soberano”, afirma Seppälä. “Tienes la opción de ofrecer tus dones únicos, sabiduría, habilidades, valores y humor, para servir al mundo”.

El libro llega como un llamado a la claridad, la calma y la plenitud en un tiempo que parece diseñado para distraernos de nosotros mismos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR