Sergio Ramírez se alza con el VI Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa por El caballo dorado

El narrador, cronista y articulista Sergio Ramírez (Masatepe, Nicaragua, 1942) gana la VI Bienal de Novela Mario Vargas Llosa por El caballo Dorado (Editorial Alfaguara, 2024). Certamen impulsado por la Cátedra Mario Vargas Llosa, que distingue a la mejor novela en lengua española publicada en los últimos dos años. El jurado ha consignado en el acta resolutiva que la obra ganadora es “un prodigioso artefacto literario, experimental, poliédrico y calidoscópico, donde realidad y ficción se confunden”.

El reconocimiento se entregó en una gala en el Gran Teatro de Cáceres, Extremadura, España, ayer, 26 de octubre, en el cierre de varias jornadas literarias (charlas, homenajes y mesas redondas) con la participación de más de 60 escritores y expertos, en celebración del legado del Premio Nobel de Literatura 2010, autor de la célebre novela La Guerra del fin del mundo.

Emocionado, Sergio Ramírez -Premio Cervantes 2017, actualmente exiliado en Madrid- dedicó el galardón “a todos aquellos que junto conmigo viven en el exilio y a quienes se les ha despojado de la ciudadanía. Yo tengo voz esta noche para representarlos a ellos y abrir un camino de esperanza, porque un día Nicaragua volverá a ser un país libre y democrático”.

El narrador, cronista y articulista Sergio Ramírez ı Foto: Cortesía

El autor enfatizó en el influjo de Mario Vargas Llosa en su generación: “Pertenecemos a una estirpe de escritores que aprendió del boom latinoamericano que la literatura podía ser una razón de vida. Vargas Llosa nos enseñó disciplina, constancia y fe en la palabra”.

La lista de los finalistas, junto con Ramírez, se completaba con Gustavo Faverón (Mínimosca, Perú), Pola Oloixarac (Bad hombre, Argentina), Ignacio Martínez de Pisón (Castillos de fuego, España), David Uclés (La península de las casas vacías, España) y Gioconda Belli (Un silencio lleno de murmullos, Nicaragua). El jurado recalcó en la “excepcional calidad” del conjunto de las seis obras: muestrario del vigor y diversidad de la narrativa en español.

La presidenta de Extremadura, María Guardiola, cerró la ceremonia defendiendo la cultura como espacio de unión y libertad, y celebró que esta sea la primera edición del premio que se hace fuera de América. También recalcó el papel de Extremadura como punto de encuentro entre Europa y América. Asimismo, Raúl Tola, director de la Cátedra Vargas Llosa, señaló que esta edición convocó a autores de más de 20 países, lo cual apuntaló a la Bienal como un demostrativo y trascendente índice de la literatura iberoamericana.

El caballo dorado, libro de Sergio Ramírez ı Foto: Cortesía

El caballo dorado fue incluido en la lista anual de este diario de los Mejores Libros del Año 2024: cuenta la historia de una princesa de la nobleza rural de los Cárpatos que llevaba una férula ajustada con tornillos de cabeza avellanada y correas de vaqueta en la pierna izquierda. De un peluquero escultor de caballos, que creía haber inventado el carrusel. De un factor de comercio, que se creía hijo del emperador Maximiliano. Y de un cocinero hablantín y marrullero que salvó de morir a un dictador.

Fábula narrativa que inicia en 1905 en la aldea de Siret, entonces territorio del Imperio austrohúngaro, y acaba en Managua en 1917, bajo la ocupación militar de los Estados Unidos, con una conspiración de final inesperado. Crónica de un carrusel que arriba a Nicaragua tras un extenso viaje por mar. La princesa viaja después de pueblo en pueblo, en mágicas fiestas patronales escoltadas por los caballos de madera desgastados por el paso del tiempo.

Sergio Ramírez despliega toda su destreza narrativa en esta placentera novela que transita entre los códigos de un relato de aventuras entretejidas con maquinaciones cortesanas y los signos de la picaresca en redundado imaginario lúdico. Trayecto desde una Europa que ya no existe hasta una Nicaragua convulsa para cumplir el sueño inverosímil de un hacedor de objetos que él creía salidos de su ingenio, pero que ya estaban inventados.

Otros premiados anteriores de la Bienal de Novela Mario Vargas Llosa: 2023, El peso de vivir en la tierra, David Toscana (México); 2021, Volver la vista atrás, Juan Gabriel Vásquez (Colombia); 2019, The Night, Rodrigo Blanco Calderón (Venezuela); 2016, Si te vieras con mis ojos, Carlos Franz (Chile), 2014, Prohibido entrar sin pantalones, Juan Bonilla (España).