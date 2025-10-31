“La diversidad en mi familia es lo que me elevó a ser la artista que soy”

La soprano estadounidense Nadine Sierra regresa a la Ciudad de México para ofrecer un recital único el próximo lunes 3 de noviembre en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes. El programa reúne algunas arias de ópera y obras de compositores de la talla de Gershwin, Ponce y Villa-Lobos.

En entrevista con La Razón, la artista reflexionó sobre sus raíces y su historia familiar, que articulan voz, lengua e identidad. Hija de madre portuguesa y de ascendencia puertorriqueña por parte de su padre, la cantante traza su formación sobre relatos domésticos y multiculturalidad, donde la música estuvo siempre presente.

“Mi abuela materna quiso ser cantante de ópera, pero no pudo”, recordó, y añadió que esa mezcla de culturas familiares le dio un oído temprano para los idiomas y una relación orgánica con el repertorio lírico.

“Esa diversidad en mi familia realmente me elevó a ser la artista y la mujer que soy, y creo que muchas otras personas en Estados Unidos pueden decir lo mismo. Cuando logramos hacer eso en este país, expandimos las culturas y creamos una nación mucho más multicultural e interesante”, detalló.

Para la soprano, la mezcla de sus orígenes no es un simple relato de éxito individual, sino una forma de abonar a la convivencia pública; por ello, Nadine Sierra exhorta a la necesidad de tener líderes capaces de “gestionar con empatía”, la pluralidad que existe hoy en día.

Una de las formas en que esta herencia y mezcla de culturas se hace presente —desde su punto de vista— es a través de la ópera y la música clásica, que considera una herencia que debe reclamar su espacio en el presente.

“Sé que para los jóvenes la ópera parece algo anticuado, algo muy asociado a la gente mayor. Pero a veces, tener algo que proviene de nuestra historia no siempre es malo. A veces podemos aprender mucho al mirar hacia atrás, especialmente cuando se trata de una historia en la que nos criaron con moral, ética y modestia”.

Frente a los excesos de la cultura pop, que premia la exposición y la superficialidad, propone la idea de un arte con raíz: “La música clásica o la ópera trata sobre todo de algo muy puro y bello. Y creo que necesitamos más de eso en este mundo, especialmente para que las nuevas generaciones entiendan qué es una relación real, ver una actuación en vivo en lugar de estar siempre con el celular”, detalló.

Desde su postura, la música también tiene un papel reparador, y ella misma se ha dejado influir por su poder. “Tengo una fe muy fuerte, y la ópera, la música clásica, es algo que me ha salvado; es algo que realmente transformó mi vida y siempre la apoyaré”, afirmó.

Esa misma dimensión espiritual atraviesa su vida artística, pues para Nadine Sierra cantar no es sólo oficio, sino un don. “El arte y la música, especialmente la clásica, fue creada por Dios. Tiene un vínculo directo con algo mucho más grande que yo, mucho más grande que todos nosotros”, afirmó, y reconoció que esa fe la mantiene anclada frente a las vertientes más superficiales de la fama.

Su retorno a nuestro país será un reencuentro afectivo con un público que ella consideró protector y generoso: “Nunca me siento juzgada por el público mexicano. Tiene que ver con que la gente es muy cálida y muy generosa con su energía. Cuando un artista recibe eso del público, siente que puede soltarse mucho más y tener una actuación más liberadora”.

Ese abrazo anticipado se complementa con un gesto íntimo hacia uno de los temas que incluirá en su repertorio: “Tengo una canción, una de mis favoritas, ‘Bésame mucho’, de Consuelo Velázquez. Es muy lindo cantarla porque es muy famosa, pero también me gusta que sea una compositora quien la escribió”, dijo.

El próximo concierto que Nadine Sierra ofrecerá en el Palacio de Bellas Artes promete una amalgama perfecta entre técnica, tradición y emoción, pues son canciones que la han acompañado desde su infancia. “Crecí con este repertorio que voy a interpretar en México, lo he cantado toda mi vida y me lo han inculcado desde que tenía al menos 10 años. Así que para mí será como cantar para mi familia”, comentó.

Recital

Dónde: Sala principal del Palacio de Bellas Artes

CUÁNDO: Lunes 3 de noviembre de 2025

HORARIO: 20:00 horas

COSTO: $900 a $2,000