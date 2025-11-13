Exhiben 7 décadas de arte de Geles Cabrera

Montaje de tres esculturas que se hizo a partir del archivo de la artista.

Por primera vez, el Museo del Palacio de Bellas Artes dedica una exposición a Geles Cabrera, una de las primeras escultoras profesionales de México. A través de 100 piezas se recorren siete décadas de trabajo creativo. Se aprecian esculturas en las que evocó a la maternidad, la sensualidad, las relaciones humanas y la danza, pero en las que también experimentó con la roca volcánica, el bronce y la terracota.

La muestra Geles Cabrera. Partituras corporales toma como punto de partida el trabajo creativo de la artista centrado en la investigación del cuerpo con figuras cargadas de “vitalidad y erotismo”, destacó ayer durante un recorrido por la exhibición el curador Joshua Sánchez.

Geles Cabrera. Partituras corporales. ı Foto: INBAL

En la primera sala resaltan tres esculturas —Sin título (1977), Perfil del viento (1965) y Sin título (1965)— que se exhiben de manera conjunta a partir de las fotos del acervo de Geles Cabrera sobre una maqueta de un proyecto dedicado a Rosario Castellanos. Una de éstas, la de 1965, estaba casi enterrada en el jardín del estudio de la artista y se exhibe después de todo un trabajo de restauración. En esta composición, ensaya “una coreografía en piedra”.

También resaltan unas imágenes de una escultura monumental colaborativa Rotonda Tabasco 1, 2, 3 y 4, con el colectivo GUCADIGOSE, en Villahermosa, Tabasco, que fue destruida en 1987. Participaron en su creación Geles Cabrera, Ángela Gurría, Mathias Goeritz, José Luis Díaz y Sebastián.

Hay piezas que dialogan con los murales de Bellas Artes. ı Foto: INBAL

Mientras que en la segunda sala se muestra cómo Geles Cabrera integró a su trabajo una visión del cuerpo con influjos de la danza y el ritmo, porque concebía la escultura como una forma de movimiento. Se aprecian piezas de pequeño y gran formato donde los cuerpos tienen formas embrionarias o figurativas. Visión que se complementa en la siguiente sala, en la cual se observan escenas que evocan a las relaciones amorosas, pero también está presente la búsqueda de la artista para que los materiales que usaba fueran evidentes.

La exposición cierra con la recreación del Museo Escultórico que Geles Cabrera inauguró en 1966 en el barrio de Coyoacán, Ciudad de México, para mostrar su propia obra como respuesta a que sus piezas no eran exhibidas en los prestigiosos museos del país. Además de un interés por querer mostrar el trabajo creativo de sus contemporáneos.

Desnudo (1952), de Geles Cabrera. ı Foto: INBAL

“Decía que si nadie quería adquirir sus piezas iba a hacer su propio museo”, contó el curador Joshua Sánchez, quien explicó que algunas de las razones por las cuales no llegó a exhibir su obra fue por prácticas machistas.

“La razón por la que no la dejaban exponer a veces tenía que ver con una cuestión de gusto. Ella menciona que a veces era por una cuestión hasta de machismo, porque no había un antecedente. Se consideraba a los escultores como los grandes maestros. Pienso, aunque ésta es una percepción ahora desde el presente con respecto al pasado, que existiera también un menosprecio sobre el trabajo de una mujer escultora”, comentó el curador en jefe del Museo de Bellas Artes.

Pese a lo anterior, el curador destacó que Geles Cabrera “también era una mujer que nunca se esperaba a que las cosas sucedieran. Ella misma iba propiciando que los escenarios se fueran dando”.

En el Museo escultórico que se recrea en Bellas Artes, sus obras dialogan con artistas contemporáneas.

Participan Madeline Jiménez Santil, cuya obra surge a partir de la pregunta ¿puede la geometría autoerotizarse?; Manuela García, de quien se incluye Línea extendida, que explora los límites entre lo sólido y lo etéreo, y Paula Cortazar, quien presenta La fuerza del río, que examina la manera en que el agua interviene la superficie de la piedra hasta modificar la forma.

La exhibición Geles Cabrera. Partituras corporales, que la artista de 99 años pudo ver ya el martes pasado, abre hoy sus puertas al público y estará hasta el próximo 5 de abril de 2026 en las salas Siqueiros, Camarena, Orozco y Tamayo.

Geles Cabrera. Partituras corporales

Cuándo: del 13 de noviembre de 2025 al 5 de abril de 2026

Dónde: Museo del Palacio de Bellas Artes

Horarios: martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas

Costo por persona: 95 pesos; domingos entrada libre

Retrospectiva de Teresa Margolles en el MARCO

La muestra ¿Cómo salimos? reúne 28 obras y proyectos que recorren dos décadas. Aborda temas como el feminicidio, las muertes violentas, las desapariciones forzadas y la migración. Una de las piezas que se exhiben es un vestido de noche que fue confeccionado en un taller de Culiacán, Sinaloa, el cual está cubierto por vidrios recuperados de un sitio en donde hubo un homicidio. También está una instalación de 32 paneles de cristales que se desmontaron de locales comerciales abandonados por la violencia que azota en diversas ciudades del norte del país. La primera retrospectiva que se le dedica en México estará desde mañana hasta el 22 de marzo de 2026.