Incendio en Teotihuacán, sin afectación a pirámide

Luego de que se diera a conocer en redes sociales que la noche del miércoles se registró un incendio en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México, cerca de la Pirámide de la Luna, ayer el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), informó que el siniestro sólo “alcanzó un área de pastizal seco, sin que se registraran daños a las estructuras arqueológicas ni afectaciones humanas”.

El instituto encabezado por Joel Omar Vázquez detalló que el incidente se registró la noche del miércoles cerca de las 20:00 horas, en una zona de matorrales cercana a la Pirámide de la Luna.

El Dato: En 1987, la zona arqueológica de Teotihuacán fue el primer sitio de México declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Al detectarse el fuego por elementos de la Policía Auxiliar, encargados del resguardo del sitio, personal del INAH con apoyo de la pipa de agua de la dependencia y de cuerpos de bomberos y Protección Civil de San Martín de las Pirámides acudieron “de forma inmediata al punto, logrando sofocar el fuego”.

Incendio Teotihuacán ı Foto: Especial

Se notificó del percance de inmediato al arqueólogo Rogelio Rivero Chong, director de la Zona de Monumentos Arqueológicos de Teotihuacán, según la información del INAH.

De acuerdo con medios como Milenio, la afectación fue de alrededor de 200 metros, en la base de la Pirámide de la Luna.

1 hora tardaron en apagar el fuego en el sitio

El INAH, por su parte, indicó que el sitio patrimonial ayer ya permanecía abierto al público y operaba de forma regular. Es considerada una de las zonas arqueológicas más importantes del México Prehispánico.