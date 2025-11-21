Hallan piezas históricas del Galeón de San José

TRAS 10 AÑOS de su hallazgo y de pugnas internacionales sobre la propiedad de las reliquias, el Gobierno de Colombia mostró ayer los primeros objetos arqueológicos recuperados del emblemático galeón español de San José que se hundió en el siglo XVIII en el Caribe. Se encontraron monedas de oro, un cañón y una taza de porcelana.

Las piezas se recuperaron como parte de la segunda fase del proyecto “Hacia el corazón del galeón San José”, que se centra en analizar de manera directa objetos arqueológicos, de acuerdo con un comunicado difundido por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia.

“Las piezas recolectadas a bordo de buques de la Armada de Colombia fueron un cañón, una taza de porcelana y tres macuquinas (monedas), así como dos fragmentos de porcelana y restos de sedimento asociados a estos objetos”, se detalló en el documento. Se difundieron imágenes.

11 millones de monedas había cuando se hundió el buque

Dichos objetos tendrán un proceso de conservación y después serán sometidos a estudios arqueológicos y análisis arqueométricos para descubrir más aspectos de la historia del navío.

“El estudio permitirá ahondar en aspectos de la investigación como la composición metalográfica y metalúrgica de los elementos, origen específico de su fabricación, cronología, tecnologías de producción de la época, circuitos de comercio transoceánico, formación del sitio en el que se encuentra el naufragio y profundizar en la hipótesis de las causas del hundimiento del galeón San José, entre otros”, explicó la institución.

De acuerdo con la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes de aquel país, Yannai Kadamani Fonrodona, dicho hallazgo es histórico: “Es una muestra del fortalecimiento de las capacidades técnicas, profesionales y tecnológicas del Estado”.