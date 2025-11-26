Ediciones especiales de Borges por 40 aniversario

Para conmemorar en 2026 el 40 aniversario del escritor, poeta y ensayista argentino Jorge Luis Borges se publicará una serie de ediciones especiales, entre estas Cuentos completos y Ensayos completos; en esta última se incluirá “una composición de textos hasta ahora inédita”, informó ayer en un comunicado la editorial Alfaguara, que acompañó con la portada de los libros que se lanzarán.

El volumen de relatos reúne, de “orden cronológico, todos los libros de cuentos de Borges —Historia universal de la infamia, Ficciones, El Aleph, El informe de Brodie, El libro de arena y La memoria de Shakespeare”, se detalló.

El Tip: Jorge Luis Borges falleció el 14 de junio de 1986. Sus restos están en el cementerio de Plainpalais, en Ginebra.

Mientras que en el de ensayos se compilan nueve libros, entre éstos Inquisiciones, El tamaño de mi esperanza, El idioma de los argentinos, Evaristo Carriego, Discusión e Historia de la eternidad.

Se recorre “la trayectoria de Borges como ensayista que convierte la crítica en una forma de creación y la erudición en arte. En ellos se despliegan sus principales preocupaciones intelectuales: la naturaleza del tiempo, el infinito, la identidad, la lectura y la tradición literaria”, se destacó.

Dichas publicaciones se lanzarán el 30 de marzo del próximo año de manera simultánea en España y Latinoamérica, al igual que en el resto de las ediciones que llegarán después. Sólo en Argentina seguirán apareciendo en el sello Sudamericana, se explicó.

Para julio de ese año se lanzarán ediciones especiales de El Aleph y El tango; y para noviembre, Poesía completa y Ficciones, además de un volumen de conferencias inéditas.

Las publicaciones conmemorativas se extenderán hasta el próximo 2027, cuando lleguen a las librerías El oro de los tigres y El informe de Brodie.