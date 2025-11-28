¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX del 28 al 30 de noviembre?

Preámbulo de las fiestas navideñas: llega diciembre con brisas gélidas y ya comienzan las ofertas comerciales de productos para celebrar la nochebuena y el fin de año. Presentamos aquí un listado de eventos culturales y artísticos (plástica, música, lectura de poesía, teatro, cine, fotografía, jazz...) para disfrutar con la familia y amigos en recintos y foros de la Ciudad de México en este colofón semanal.

¿Cuáles son mejores eventos de la CDMX?

1. Música UNAM

Sacha Morin y Michel Dalberto

Los pianistas franceses Sacha Morin y Michel Dalberto visitan nuestro país con una nutrida presencia en los recintos universitarios para ofrecer un recital con repertorio para dos pianos, así como su participación en el último programa de la temporada regular de la OFUNAM con el estreno mundial de Chemot de François Meïmoun, bajo la batuta de Sylvain Gasançon a quien le fue dedicada la partitura, y finalmente, una clase magistral a cargo del maestro Dalberto, músico reconocido por su trayectoria como profesor en diferentes instituciones.

Clase magistral | Sala Carlos Chávez: viernes 28 de noviembre, 12:30 pm

Charla previa | Sala Nezahualcóyotl: sábado 29 de noviembre, 7:00 pm

Conciertos | Sala Nezahualcóyotl: sábado 29 de noviembre, 8:00 pm y domingo 30 de noviembre 12:00 meridiano

Orquesta Sinfónica Estanislao Mejía de la Facultad de Música de la UNAM

Bajo la dirección de Samuel Pascoe, la orquesta ejecuta en esta ocasión el siguiente programa: Kalina Krasnaya (El viburno rojo) de Evgeny Svetlanov, selecciones de la suite Leyendas del Kalevala de Sibelius y la Sinfonía núm. 9 de Dvořák.

Sala Nezahualcóyotl: viernes 28 de noviembre, 8:00 pm

Cuarteto Ruvalcaba | Charla-Concierto

El Cuarteto Ruvalcaba presenta un concierto con obras de Mozart y Shostakóvich, aunado a la charla del laudero mexicano Ernesto Ramírez.

Sala Carlos Chávez: sábado 29 de noviembre, 5:30 pm

Música del mundo

El ensamble Basasa interpretará composiciones de Alex Daniels, quien forma parte de esta agrupación, que entrelazan son jarocho, klezmer, jazz manouche y música balcánica, celta y nórdica.

Anfiteatro Simón Bolívar: domingo 30 de noviembre, 12:00 meridiano

La FaM en la Chávez

Luis Eduardo Salas ofrece un recital con obras del repertorio pianístico de los siglos XVIII al XX gracias a la colaboración permanente con la Facultad de Música de la UNAM.

Sala Carlos Chávez: domingo 30 de noviembre, 6:00 pm

Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata

En este concierto de la OJUEM con Gustavo Rivero Weber a cargo de la dirección, se escuchará el estreno mundial Las cosas, por su propio peso, caen de Víctor de la Cruz, además del Concierto para piano núm. 5 de Saint-Saëns y la Sinfonía núm. 7 de Dvořák.

Sala Nezahualcóyotl: domingo 30 de noviembre, 6:00 pm

Música del Mundo ı Foto: Especial

2. Tambuco. Ballet Mécanique

La emblemática agrupación mexicana de percusiones Tambuco —integrada por Alfredo Bringas, Miguel González, Raúl Tudón y Ricardo Gallardo— rescata las iniciales búsquedas sonoras marcadas por la intrepidez creativa de Steve Reich, Edgar Varèse, Amadeo Roldán y, sobre todo, de George Antheil, en una puesta en escena que tendrá lugar en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes el próximo 29 de noviembre a las 19:00 horas.

La obra surrealista Ballet Mécanique como centro temático: hito en el diálogo entre música y cine. Presentación de un concierto monumental, que requiere gran sincronización milimétrica, el cual cuenta con la participación de catorce destacados solistas invitados: cuatro pianistas y diez percusionistas.

“Este montaje sonoro es un reto, se integra por la obra Ballet Mécanique, de George Antheil, pieza emblemática del siglo XX que sintetiza la estética del futurismo y el dadaísmo, movimientos fundamentales en la evolución del arte de la época, y representa una fusión innovadora de la mecánica, el ritmo y la experimentación sonora. Interpretamos por primera vez en México, la partitura resumida del compositor estadounidense”: Ricardo Gallardo, director artístico de Tambuco.

Ballet Mécanique. Vanguardia Futurista

Artistas: Tambuco & Instrumentistas invitados

Dónde: Sala Principal. Palacio de Bellas Artes

Cuándo: sábado 29 de noviembre, 2025

Horario: 19:00 horas

Boletos: 120, 150, 250, 280 y 300 pesos

Tambuco ı Foto: Especial

3. La Voz del Canario

Recital poético-musical que forma parte del Movimiento Cultural Internacional ERGO bajo el lema: “El arte puede cambiar el mundo”. Coordinadoras: poetas Araceli Amador y Ruth García. Programa en que 11 autores leen una selección de sus textos líricos (véase el cartel adjunto donde aparecen los nombres de los participantes) y la cantante Susana López ameniza la velada con la interpretación de baladas, rancheras, boleros, trova latinoamericana y canciones hispanas. Encuentro íntimo de amantes de la poesía y la canción.

Dónde: Deleítante Café. Medellín 247. Roma Sur. CDMX

Cuándo: sábado 29 de noviembre, 2025

Horario: 15:00 horas (3:00 pm)

Entrada libre

La Voz del Canario ı Foto: Especial

4. Prendida de las lámparas

En el marco del 25N la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través de la Coordinación para la Igualdad de Género (CIGU), convoca a la comunidad universitaria y al público general a participar en actividades orientadas por un enfoque interseccional, comunitario y de derechos humanos. Este año, la jornada se articula en torno a tres ejes: prevención de la violencia digital, prevención de las violencias por razones de género y violencia feminicida, en diálogo con el contexto del Año de la Mujer Indígena (2025).

Prendida de las lámparas, escrita por Elena Guiochins y dirigida por Mariana García Franco, profundiza en las desigualdades y violencias que atraviesan la vida de las mujeres a partir de la figura de Rosario Castellanos. La dramaturgia entrelaza textos de Guiochins con la poesía de Castellanos, creando un territorio escénico que ilumina su pensamiento crítico sobre las desigualdades de género, clase y origen étnico.

La puesta en escena, interpretada por Luisa Huertas, Dulce Mariel y Ana Karen Peraza, convoca la memoria, la palabra y la presencia de una de las voces más significativas de la literatura mexicana. Su propuesta escénica dialoga con los principios del 25N, al volver contemporáneas las luchas históricas por justicia, dignidad y reconocimiento de las mujeres y, en especial, de aquellas pertenecientes a pueblos originarios.

En esta ocasión Prendida de las lámparas, coproducción de Teatro UNAM y la Compañía Nacional de Teatro, se presenta hasta el 14 de diciembre, en el Teatro del Bosque, Julio Castillo, del Centro Cultural del Bosque (Av. Paseo de la Reforma y Campo Marte, Polanco Chapultepec) con funciones sábados y domingos a las 12:30 pm. Los boletos tienen un precio de 150 pesos con 50% de descuento a maestros y estudiantes, 75% a beneficiarios del INAPAM.

Prendida de las lámparas ı Foto: Especial

5. Espiritismo. Invocando a nuestras ancestras

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N) y de la exposición temporal Bajo el signo de Saturno. Adivinación en el arte, se llevará a cabo la activación en salas Espiritismo. Invocando a nuestras ancestras, impartida por el Equipo Educativo del Museo Nacional de Arte (MUNAL). La actividad está destinada a reflexionar sobre la vida de nuestras ancestras y reivindicar el futuro de las mujeres.

Se realizará el viernes 28 de noviembre, a las 12 horas, en las instalaciones del MUNAL, con entrada libre. Daniela Alcalá, coordinadora del área de Educación y Mediación del MUNAL, señaló que el objetivo es conmemorar el 25N, fecha de lucha contra la violencia hacia las mujeres y las niñas. “Aprovechando que tenemos una exposición de esoterismo donde se aborda la nigromancia, que es la comunicación con personas fallecidas, quisimos explorar el ambiente espiritual de las mesas parlantes del siglo XIX, una herramienta simbólica donde las mujeres se atrevían a expresarse mediante este mecanismo”.

Los participantes podrán recorrer la exposición Bajo el signo de Saturno y se acercarán a la obra Las espiritistas, de Juan Téllez, donde el artista presenta una mesa bailarina con unas mujeres y un hombre invocando a un muerto.

Espiritismo. Invocando a nuestras ancestras ı Foto: Especial

6. La Décima de Shostakovich. OSN

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) bajo la dirección de Ludwig Carrasco, presentan el programa titulado La Décima de Shostakovich. El programa propone un viaje sonoro a través de tres universos musicales distintos, unidos por una misma intensidad expresiva: la espiritualidad contemporánea de Mariana Villanueva, la elegancia lírica de Samuel Coleridge-Taylor y la potencia emocional de Dmitri Shostakovich. La OSN contará con la participación del violinista Mykyta Klochkov como solista invitado.

La velada se abrirá con el estreno en México de Anabacoa, de la compositora mexicana Mariana Villanueva, una creadora que concibe la música como una experiencia espiritual que enlaza su pensamiento creativo con el canto gregoriano, las tradiciones populares antiguas y las vanguardias contemporáneas.

La segunda obra del programa será el Concierto para violín en sol menor, Op. 80, de Samuel Coleridge-Taylor, interpretado por el violinista Mykyta Klochkov. En el marco del 150 aniversario del natalicio del compositor británico, la OSN rinde homenaje a una figura esencial del romanticismo tardío inglés.

Después del intermedio, el concierto culminará con la monumental Sinfonía núm. 10 en mi menor, Op. 93, de Dmitri Shostakovich, escrita en 1953 tras la muerte de Josef Stalin. Esta obra marca el retorno pleno del compositor a la creación libre, después de años de represión artística durante el régimen soviético.

Los conciertos de La Décima de Shostakovich, penúltimo programa de la temporada 2025, se llevarán a cabo el viernes 28 de noviembre a las 20 horas y el domingo 30 de noviembre a las 12:15 horas, en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.

La Décima de Shostakovich ı Foto: Especial

7. Gala Coral

El Centro Nacional de las Artes (Cenart), institución de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, celebra el XV aniversario del Ensamble Escénico Vocal (EEV) del Sistema Nacional de Fomento Musical con una Gala Coral que reunirá a sus integrantes actuales, exintegrantes y directores fundadores. Para conmemorar esta trayectoria, en este concierto de aniversario se interpretarán piezas emblemáticas del repertorio sinfónico-coral como Carmina Burana de Carl Orff, Corridos de Salvador Contreras y coros de las óperas Il Trovatore, Tannhäuser, Madama Butterfly, Carmen y Aida.

El programa musical incluye obras de Randall Thompson como Alleluia, Rodolfo Halfter, Jorge Córdoba, Giuseppe Verdi, Richard Wagner y Giacomo Puccini, además de música tradicional mexicana como La llorona y contará con la participación de la Orquesta Escuela Carlos Chávez y el Coro Sinfónico, ambas instancias del Sistema Nacional de Fomento Musical. Será una velada emotiva, bajo la dirección de Emilio Aranda y contará además con la presencia de Jorge Córdova, Gerardo Rábago Palafox y Sergio Vázquez como directores invitados, mientras que la dirección de movimiento estará a cargo de Maricela Medina, una reunión para conmemorar los 15 años de trayectoria de este grupo artístico que ha difundido la música coral universal y mexicana en diversos formatos, estilos y escenarios, tanto a nivel nacional como internacional.

La Gala Coral del XV Aniversario del Ensamble Escénico Vocal promete ser una velada íntima y festiva que evocará la magia del canto colectivo y celebrará 15 años de historia, talento y unión artística.

Se llevará a cabo el domingo 30 de noviembre, a las 13:00 h, en el Auditorio Blas Galindo del CENART. Entrada es libre.

Gala Coral ı Foto: Especial

8. Ecos femeninos de la zarzuela en México. Exposición

El Centro Nacional de las Artes (Cenart), institución de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, presenta Ecos femeninos de la zarzuela en México, una muestra que reúne materiales documentales y visuales para honrar la voz femenina en la historia de este género teatral en nuestro país. Esta exposición que se exhibirá en la Biblioteca de las Artes recupera la memoria de la zarzuela mexicana, a través de la figura de María Pérez Redondo y Rivera (1862-1937), así como el papel de las mujeres en el teatro lírico nacional durante el siglo XIX y principios del XX.

Ecos femeninos de la zarzuela en México teje un entramado de diversos documentos que narran fragmentos de la historia de una mujer de su época, cuya singularidad o cotidianidad dependerá de la mirada de quién la observe. Además, invita a desdibujar las fronteras entre imagen y sonido, pasado y presente, historias locales y nacionales, espacio doméstico y público, continuidad y discontinuidad narrativa. Asimismo, es un testimonio del vasto territorio por explorar en cuanto a los aportes de las mujeres en las artes.

Estos documentos se presentaron por primera vez en el Museo de la Mujer en 2025, en el estado de Veracruz. Por lo que el Centro Nacional de las Artes recibe esta muestra como segunda sede, en la que destacan las partituras tituladas Lo que es amor y No lo crea usted. Cuenta con alrededor de 40 piezas provenientes de diversos fondos y colecciones particulares, como la de Manuel Núñez Pérez Redondo y Julieta Varanasi González; la Biblioteca Lerdo de Tejada de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; el Archivo Histórico de la Biblioteca “Candelario Huízar” del Conservatorio Nacional de Música; del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical “Carlos Chávez” (CENIDIM) y de la Biblioteca de las Artes del Cenart.

Ecos femeninos de la zarzuela en México: María Pérez Redondo y Rivera (1862-1937), estará en exhibición en el vestíbulo de la Biblioteca de las Artes del CENART hasta el 25 de enero de 2026, de lunes a viernes, de 9:00 a 19:00 horas; y sábados y domingos, de 10:00 a 17:30 horas. Entrada es libre.

Ecos femeninos de la zarzuela en México ı Foto: Especial

9. Las pioneras. Las primeras cineastas del CCC. Cine

En el marco de su 50 aniversario, el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), institución de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, presenta el ciclo “Las pioneras. Las primeras cineastas del CCC”, que reúne películas realizadas por las primeras generaciones de directoras de la escuela. Se exhibe en la Cineteca Nacional México, a partir del 28 de noviembre de 2025, y propone mirar la historia del cine mexicano y CCC desde las imágenes de quienes abrieron brecha detrás de la cámara.

Como parte de la celebración, se exhiben quince cortos y largometrajes, dirigidos por cineastas como parte de su proceso de formación, y que el CCC, con apoyo de Estudios Churubusco digitalizó, a partir de material positivo en 16 mm que se encuentra en el acervo del Centro, y recuperó películas que no se han exhibido en más de veinte años, debido a los costos y cambios tecnológicos de producción y exhibición cinematográfica.

El ciclo incorporará, además, cinco títulos digitalizados con antelación, de modo que se conocerán todas las películas realizadas por once generaciones de directoras desde la fundación del CCC en 1975 hasta 1989. Entre ellas se encuentran primeras obras de cineastas que se consolidaron como referentes del cine mexicano, como Busi Cortés, Maryse Sistach, Dana Rothberg, Eva López Sánchez, Patricia Martínez de Velasco y Tatiana Huezo.

El ciclo se presenta en la Cineteca Nacional México, a partir del 28 de noviembre de 2025.

Las pioneras. Las primeras cineastas del CCC. ı Foto: Especial

10. La Mancha en concierto

El grupo La Mancha de jazz gitano, dirigido por la violinista francesa Clara Sinou, invita este viernes 28 de noviembre a una velada en formato de Trío (violín, guitarra, acordeón) en que interpretaran piezas de su repertorio de jazz gitano y otros temas de la tradición musical mexicana. Agrupación que se abre paso en los foros independientes por su propuesta singular en la fusión de jazz, melodías galas y tradicional mexicano.

Dónde: Foro Guie Huini. Magnolia 148. Colonia Guerrero. CDMX

Cuándo: viernes 28 de noviembre, 2025

Horario: 19:00 horas

Boleto: Cooperación voluntaria

La Mancha en concierto ı Foto: Especial

11. Gran Remate de Libros en Galerías Plaza de las Estrellas

El Gran Remate de Libros se llevará a cabo en Galerías Plaza de las Estrellas de la Ciudad de México. Habrá libros gratis, lectura y trueque de títulos, así como teatro, exposición de fotos, pintura, clown (payaso), cosplay, teatro, música y demostración de entrenamiento canino. El evento cultural reunirá a editoriales independientes como: Amatlioque, Criptica, Rael, Diatriba, Ficción Emergente, así como Texere, Universo de Libros, ZincoyMas y Fondo de Cultura Económica.

Fecha: 29 y 30 de noviembre de 2025

Horario: De 10:00 am a 6:00 pm - Entrada libre

Dirección: Galerías Plaza de las Estrellas de la Ciudad de México

Gran Remate de Libros en Galerías Plaza de las Estrellas ı Foto: Especial

12. Fijar el Tiempo. Exposición fotográfica

La exposición Fijar el tiempo, que reúne 69 imágenes seleccionadas por Graciela Iturbide, comienza con un retrato de su boda —única impresión a color de la muestra—, la cual fue intervenida por el pintor Francisco Toledo. “Esta foto de mi boda me la tomaron en un estudio y luego Toledo me puso eso en la cabeza, creo que significa que el príncipe se convirtió en sapo. Me gustó mucho la intervención que hizo”.

La imagen de la boda donde aparece la fotógrafa con un sapo como si fuera un turbante está acompañada de una serie de autorretratos realizados de manera intuitiva por Iturbide, entre otros: ¿Ojos para volar? y El baño de Frida (esta última muestra unos pies en una tina y el grifo). Exposición fotográfica donde Iturbide transfigura lo usual en algo sorprendente en un recorrido que vas desde sus trabajos iniciales en el Instituto Nacional Indigenista (Mujer Ángel, Autorretrato con el rostro pintado como mujer seri...) hasta la célebre serie de imágenes de Juchitán.

Se complementa la muestra con fotografías de mascaradas, vegetaciones y aves, así como otras hechas por Graciela Iturbide en los países y ciudades que ha visitado (Estados Unidos, Quito, Madagascar, Suiza, India, Japón...), amén de piezas gráficas recientes de los últimos 10 años de trabajo.

La muestra Fijar el tiempo, de Graciela Iturbide, puede visitarse de lunes a domingo de 10 a 19 horas, con entrada libre, en el Palacio de Cultura Banamex (Palacio de Iturbide), ubicado en la calle Francisco I. Madero 17, Centro Histórico de la Ciudad de México. La exhibición estará abierta hasta el 8 de febrero de 2026.

Fijar el Tiempo. Exposición fotográfica ı Foto: Especial

13. Actividades en Bellas Artes dirigidas a las Infancias

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través del Museo del Palacio de Bellas Artes y en colaboración con el programa Alas y Raíces, ofrecerán este 29 de noviembre una serie de actividades enfocadas en contribuir al desarrollo integral de las infancias, así como en despertar su imaginación, creatividad y sensibilidad. El taller de gráfica Exploradores de manchas, a las 12 horas, está dirigido a niñas y niños de 6 a 10 años, quienes podrán participar en una experiencia colectiva de creación artística, reunidos alrededor de una gran mesa cubierta de papel, en la que crearán manchas de acuarela de manera libre y espontánea.

Posteriormente, rotarán de lugar para observar los trabajos de los demás y descubrir formas ocultas —como animales, criaturas o paisajes— que podrán intervenir con pincel o lápiz. A través del juego, la imaginación y la colaboración, se construirá una obra compartida que celebra el azar, la transformación y el arte sin juicios. El taller estará a cargo de Sandra Gasca, quien cuenta con estudios de Diseño y Comunicación Visual en la Universidad Nacional Autónoma de México y un diplomado en Ilustración en la Academia de San Carlos.

Por otro lado, a las 13 horas, para niñas y niños a partir de 8 años, se realizará la narración oral A, e, i, o, u… ¿qué cuento eliges tú?, con Janet Pankowsky, licenciada en Letras Inglesas, escritora y narradora oral. La sesión iniciará con una canción que establecerá el juego, a partir de la cual se entrelazarán dinámicas interactivas; la narradora propondrá qué cuentos pueden escucharse y las y los participantes decidirán en conjunto.

Dónde: Museo del Palacio de Bellas Artes

Cuando: sábado 29 de noviembre, 2025

Horario: 12:00 horas y 13:00 horas

Entrada Libre

Actividades en Bellas Artes dirigidas a las Infancias ı Foto: Especial