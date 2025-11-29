Lanzan el primer registro de bordados mayas de Yucatán

El trabajo de más de 350 maestras artesanas yucatecas quedó registrado en el volumen El bordado Maya de Yucatán. Patrimonio vivo, considerado único en su tipo en México.

El libro, presentado este viernes en el marco del Encuentro de Arte Textil Mexicano, en el Complejo Cultural Los Pinos, cuenta con el impulso de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), Fundación Banorte, la Secretaría de Cultura federal y el Gobierno de Yucatán.

Patricia Martín, secretaria de Cultura y las Artes de Yucatán, señaló que esta edición sintetiza los esfuerzos del trabajo comunitario de las maestras bordadoras de la región maya.

TE RECOMENDAMOS: Publica Noche negra Pilar Quintana explora en la soledad de una mujer en medio de la jungla

El Dato: La publicación forma parte del Plan de Salvaguardia del Bordado Maya Yucateco, que reconoce la importancia de escuchar a las artesanas en la toma de decisiones.

“Más que una edición de gran formato es un documento de primera calidad que reúne la sensibilidad e historia de más de 300 bordadoras yucatecas que participan en el rescate patrimonial y en el intercambio de saberes”.

La funcionaria estatal destacó que, a partir de este proyecto, se creó el Consejo Estatal de Bordadoras y se consolidó un modelo de organización para visibilizar el patrimonio comunitario.

“Hablar del bordado de Yucatán es hablar de autonomía y libertad económica para las bordadoras mayas, fuente de vida digna, sin necesidad de dejar sus comunidades. El libro es testimonio de resistencia, fuerza colectiva y tradición”, destacó la funcionaria.

23 gobiernos municipales trabajaron en la elaboración de esta edición

Patricia Martín subrayó la importancia de ver a los bordados yucatecos no sólo como artesanías, sino como un lenguaje que ha sobrevivido por siglos.

El bordado Maya de Yucatán. Patrimonio vivo, dijo, es también un manual de salvaguardia del patrimonio cultural, “un hito para Yucatán, referente nacional y modelo de preservación”.

Carlos Tejada, oficial nacional de Cultura por la Unesco, aportó en la presentación que el libro referido refleja también la transmisión del conocimiento de los bordados hacia nuevas generaciones, a través de un modelo que requirió la elaboración de una currículo y método formal de enseñanza.

“Antes de este proceso, las bordadoras bordaban porque es lo que aprendieron y porque es una forma de hacer economía, pero a partir de este proceso ellas mismas se dieron cuenta de la profundidad y del valor alrededor del bordado”, dijo.

El representante de Naciones Unidas reconoció que este trabajo hace un esfuerzo único por reunir la tradición del bordado maya que ha estado dispersa por siglos. “El libro reúne ese universo en un solo tomo. Y lo que se dice es eco del testimonio de las bordadoras”, agregó.

En este sentido, destacó que el trabajo editorial también implicó la colaboración de 23 gobiernos municipales y acompañó una reforma a la Constitución de Yucatán para que toda la administración genere políticas públicas para fortalecer la actividad de las bordadoras.

Blanca Romano, subdirectora de Fundación Banorte, contó cómo el talento y la relevancia del proyecto conquistó a la inversión privada para que, a través de una alianza, el banco se sumara al proyecto de preservación que se extendió por tres años.