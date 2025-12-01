Cancelan show de Los Pream por “recorte presupuestal”

Dos días antes de que la banda oaxaqueña Los Pream se presentara en el Festival Internacional Cervantino Barroco Pluricultural en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, los organizadores del encuentro les avisaron que su participación se cancelaba el 29 de noviembre debido a que presuntamente les recortaron presupuesto del Gobierno federal y sólo tendrían recursos del municipio.

La agrupación no recibirá ninguna indemnización, pese a que invirtió en ensayos para dicho concierto, transporte e incluso modificó o dejó de lado otras presentaciones para formar parte del encuentro, denunció en entrevista con La Razón Kunt Vargas, trombonista de la banda.

El concierto de Los Pream como parte del Festival Internacional Cervantino Barroco Pluricultural 2025 estaba programado el 29 de noviembre. ı Foto: Especial

El Tip: Los Pream se han caracterizado por fusionar el jazz, el funk, el balkan y el free con la tradición musical de la sierra mixe de Oaxaca.

“Me marcaron dos días antes para decirme que les habían recortado el presupuesto Federal, que sólo se quedaban con los recursos del municipio. Me lo dijo Cicerón Aguilar Acevedo, coordinador de Enseñanza y Fomento Artístico —del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta)—. Ya se habían comprado los vuelos, programamos ensayos, tuve que cancelar el transporte de la Sierra Mixe a Oaxaca, y sólo nos dice: ‘No tenemos dinero para pagarles’”, contó Kunt Vargas.

La versión de que el festival enfrentó recortes del Gobierno federal fue desmentida ayer por la Secretaría de Cultura, pues no hubo registros de que el encuentro chiapaneco haya participado en la convocatoria de Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos (Profest), “por lo tanto, no es debido a un recorte presupuestal de la Federación”, respondió a este diario la dependencia.

Aguilar Acevedo les comentó que para el año siguiente les daban fechas para participar en el Festival Internacional Cervantino Barroco Pluricultural; sin embargo, Los Pream consideran que es poco profesional y cuestionan cómo se pudo agendar una programación sin tener certeza de los recursos con los que contarían. En lugar de la banda oaxaqueña, se presentó la agrupación chiapaneca El Cañón del Sonidero.

“Es poco profesional. Les dije que era una falta de respeto, porque para presentarnos allá cancelamos fechas de otros eventos. Además, somos de la sierra mixe de Oaxaca (Santa María Tlahuitoltepec Mixe); es difícil trasladarse. Tuve que cancelar el transporte; yo ya estaba en la ciudad de Oaxaca para salir al día siguiente a San Cristóbal de las Casas”, comentó.

Kunt Vargas dijo que, a pesar de que habían cancelado su show, en el festival seguían anunciando su concierto, por eso también exhibieron lo que ocurría en sus redes sociales.

“Seguían difundiendo que íbamos a estar para que quedáramos mal”, dijo, y lamentó que su tiempo invertido en la preparación del espectáculo no sea remunerado; les dijeron que no les “iban a dar un porcentaje por la cancelación”.

AFRICA EXPRESS LOS CAMBIÓ. Recientemente, Los Pream formaron parte del proyecto Africa Express, liderado por Damon Albarn, con presentaciones en el Festival Internacional Cervantino y la Ciudad de México. Sobre esta experiencia, Kunt Vargas comentó que fueron vivencias llenas de aprendizajes en lo personal y profesional.

“Es increíble poder trabajar con Damon Albarn, convivir con muchos músicos, compartir tu música, ser bien tratado, bien cuidado. Musicalmente fue increíble; somos músicos de todo el mundo. Nosotros hablamos mixe, entonces nuestra comunicación fue la música; es un claro ejemplo de que la música te puede enlazar. También había esta idea de que todos somos importantes”, dijo.

Kunt Vargas no descartó futuras colaboraciones con algunos de los músicos con los que compartió en Africa Express, principalmente Son Rompe Pera y Eme Malafe. “Conectamos con los integrantes de Son Rompe Pera, queremos hacer algo juntos, igual ellos vienen acá; también con Eme MalaFe”, resaltó.