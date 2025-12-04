Valeria Gallo invita a abrazar las diferencias

Valeria Gallo, una de las ilustradoras mexicanas más reconocidas en el ámbito de la literatura infantil y juvenil, publica Raros (Editorial Océano, 2025): libro-álbum silente (sin texto) que, con seductora transparencia gráfica, hace una celebración a las diferencias con el objetivo de que los lectores chicos y grandes encuentren en cada personaje un ánimo de identidad: individuos de diversas estaturas y volúmenes; con cabelleras llamativas o anómalas; con epidermis blancas, amarillas, azules, negras o rosáceas...

Cuarenta y nueve folios poblados de criaturas extrañas, que se observan entre sí con cierta desconfianza, monomanía y rechazo: de pronto se dan cuenta que, precisamente, esos contrastes confirman que todos son iguales.

“Quiero insistir en la necesidad de abrazar la otredad. No hace falta texto para que los pequeños lectores y también los adultos entiendan las connotaciones de las historias que narran estas criaturas extrañas. He construido una suerte de secuencia donde se van develando mensajes directos en que se ponen de manifiesto la existencia de las diferencias, las cuales no son dañinas, al contrario, caracterizan la condición humana”, dijo a La Razón, Valeria Gallo.

¿Personajes que rompen con las barreras de los prejuicios? Las primeras páginas están conformadas por personajes reacios a mezclarse con otros: se observan y se rechazan entre ellos. Sin embargo, dos niñas comienzan a relacionarse y, al ser distintas, crean juegos muy singulares y divertidos, los cuales producen sorpresas entre ellas. Los adultos las ven y comienzan a romper los muros de sus prejuicios: inicio de la convivencia.

¿Por qué no hay texto? Es un ‘libro-álbum silente’, no hay texto, no hay expresiones verbales. En mi trabajo creativo como ilustradora todo nace de lo gráfico, mis ideas desembocan en dibujos, nunca en palabras. Me atraen las narraciones donde lo visual juega un rol determinante.

¿Festividad de la condición de rareza? Mi pretensión estriba en expresar que ser raro para los otros no es un pecado, al contrario, es totalmente normal serlo. La expresión ‘raro’ ha tenido una connotación negativa: lo raro, lo distinto, es peligroso y no entra en los convenios sociales. En el libro insisto en que ser raro no es algo anormal: opuestamente, ser distinto nos conforma como seres únicos: fundamento de la individualidad.

¿Embozos carnavalescos, personajes con tres cabezas o dos bocas? Me divierte mucho dibujar personas y diseñar personajes singulares, esta vez le puse aditamentos extraños: me excité y empecé a encubrirlos, a jugar con su movimiento, la estatura, la vestimenta, dibujarles dos bocas, tres cabezas, cuatro ojos. En sus gestos hay señales de irritación, de seriedad, disgusto o desconfianza.

¿Silencio en diálogo con un movimiento visual sorprendente? El movimiento es el ritmo de mis ilustraciones; el silencio es la pausa que da sentido a lo que quiero comunicar. En este libro juega un papel importante el desplazamiento de los personajes: una se mueve con rueditas, otro rebota, otra flota... Me valgo de reducciones de los personajes y de acercamiento para señalar los mohines de desconfianza, risa o enfado. Las nubes tienen pétalos y un ajolote sondea con curiosidad.