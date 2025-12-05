¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX del 5 al 7 de diciembre?

Los mejores eventos para este fin de semana; en foto, Paseo Dominical de Reforma.

Diciembre: el último mes del año en todo su esplendor. Los comercios ofertan productos para las festividades, los mercados populares exhiben bisuterías para las posadas que ya comienzan; algunos preparan el viaje soñado en las vacaciones decembrinas, otros regresan al seno familiar para esperar el nuevo año con los seres queridos. La ciudad se engalana con adornos navideños. Arriban los paisanos de Estados Unidos para juntarse con la familia. Mes de agitación y resumen. Presentamos aquí una lista con eventos culturales y artísticos para disfrutar con amigos y familiares en este colofón semanal en diversas sedes y foros de la Ciudad de México.

¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX este fin de semana?

1. Iraida Noriega en Concierto. Presentación del álbum Ríos

La compositora y cantante mexicana Iraida Noriega considerada actualmente la exponente del jazz nacional con la trayectoria más sólida y constante, además de incursiones paralelas en el pop, soul, folk y rock presenta el álbum Ríos donde confluyen México, Cuba y el jazz: homenaje a esas raíces a partir de integrar influencias musicales de ambas naciones a través de aquel género surgido en las comunidades afroestadounidenses de Nueva Orleans a finales del siglo XIX y principios del XX.

Resultado de combinar elementos del bolero, el filin y la tradición afrocubana con métricas compuestas, improvisación y exploraciones poéticas, la sonoridad de este proyecto es un tránsito entre géneros y culturas.

TE RECOMENDAMOS: Estreno hoy Enrico Chapela mantiene su vena rockera en estreno

Para este concierto, Iraida se unió nuevamente al virtuoso trío formado por tres de los músicos más relevantes del jazz mexicano: Roberto Blanco en el piano, Israel Cupich en el contrabajo y Tavo Nandayapa en la batería.

Dónde: Fundación Sebastian. Patriotismo 304. San Pedro de los Pinos. CDMX

Cuándo: sábado 6 de diciembre, 2025

Horario: 20:00 horas

Boleto: 265 pesos

1. Iraida Noriega en Concierto. Presentación del álbum Ríos ı Foto: Cortesía del organizador

2. Presentación de la Revista Con Versando

Presentación del volumen 2 (octubre-diciembre, 2025) de Con Versando, revista Iberoamericana de Poesía y Ensayo con el tema Hispanidad.

Participan: Jorge Valdés Díaz-Vélez, José Ángel Leyva, Luis Espino, Askari Trejo, José Manuel Recillas, Javier Moro Hernández, Jorge Ruiz Dueña y Carmen Nozal (directora) .

Moderador: Evento moderado por Rumi Antuna .

Donde: Librería Bonilla. Miguel Ángel de Quevedo 477. Coyoacán. CDMX

Cuándo: viernes 5 de diciembre, 2025

Horario: 19:00 horas

Costo: Entrada libre

2. Presentación de la Revista Con Versando ı Foto: Cortesía del organizador

3. Concierto Mixael Cabrera

Salsa Condesa cumple 11 años. Una década y un año de baile, tradición y comunidad que hoy se celebra a lo grande. Para esta ocasión especial, Mama Rumba se une a la fiesta y extiende la celebración con sus propios 34 años de historia, convirtiendo la Gran Posada Casinera en un encuentro único de música y cultura.

El corazón de la noche será el concierto de Mixael Cabrera – El Sonero de Hoy-- acompañado por la energía de Farándula Casino, Salsa Condesa Dance Club y DJ Alan.

Rifa especial: ¡ 5 días y 4 noches en Hard Rock Cancún, Riviera Maya o Vallarta !

Donde: Mama Rumba. Querétaro y Medellín. Roma Norte. CDMX

Cuándo: domingo 7 de diciembre, 2025

Horario: a partir de las 21:00 horas

3. Concierto Mixael Cabrera ı Foto: Cortesía del organizador

4. Osmany Paredes Quartet en Concierto

En el Marco del Festival Jazz Polanco, este sábado --6 de diciembre a las 7 pm—se presenta el destacado pianista cubano-mexicano Osmany Paredes con su cuarteto completado con Yubel Téllez (Bass), Reynier Limonta (Drums) y Rubén Perea (Percusiones).

Festival de Jazz de Polanco: abanico de experiencias emocionantes. Desde compras exclusivas en nuestros stands, hasta una amplia variedad de sabores en nuestro espacio gastronómico, sin olvidar el arte y la cultura que te rodearán mientras disfrutas de grandes artistas nacionales e internacionales.

Dónde: Teatro Angela Peralta. Parque Lincoln. Polanco. CDMX

Cuándo: sábado 6 de diciembre, 2025

Horario: 19:00 horas

Boletos: de 600 a 1 200 pesos

4. Osmany Paredes Quartet en Concierto ı Foto: Cortesía del organizador

5. XXXI Gran Venta de Bodega del INBAL

Con presentaciones editoriales y novedades, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) llevará a cabo la XXXI Gran Venta de Bodega en el Túnel del Palacio de Bellas Artes, donde ofertará más de 12 mil ejemplares con descuentos especiales.

David Reyes, enlace de la Subdirección de Coordinación Editorial del INBAL, explicó que este año habrá actividades complementarias con el objetivo de atraer a más visitantes, y que las publicaciones —más de 450 títulos— serán comercializadas bajo un esquema de descuentos que alcanzan el 50 por ciento para el público en general.

Oportunidad importante para especialistas, estudiantes, investigadores, coleccionistas y público en general, quienes podrán encontrar libros de artes visuales, arquitectura, música, ópera, teatro, danza y literatura, algunos desde los cien pesos en adelante.

Títulos Destacados: Germán List Arzubide (1898-1998). En las letras está la vida; Ángeles. Las huestes celestiales en la tierra; Siqueiros documentado. Testimonios de un proceso creativo; 60 años del Oasis Cultural de México. Museo de Arte de Ciudad Juárez; Cada quien con su Toledo. Obra gráfica,1960-2018; Pablo O’Higgins. Estampas de vida y lucha , así como los dos tomos de la obra 20 años de Ópera en el Palacio de Bellas Artes. 2004–2024 , entre muchos otros títulos.

Dónde: Túnel del Palacio de Bellas Artes

Cuándo: del 5 al 14 de diciembre, 2025

Horario: de 10:00 a 20:00 horas

5. XXXI Gran Venta de Bodega del INBAL ı Foto: Cortesía del organizador

6. Música UNAM

Música vocal

Staccato, coro de cámara, ofrecerá un concierto con obras que trazan un vínculo entre la naturaleza y lo divino, así como cantos navideños de distintas tradiciones.

Dónde: Sala Carlos Chávez

Cuándo: sábado 6 de diciembre

Horario: 6:00 pm

Orquesta Filarmónica de la UNAM

La OFUNAM interpretará este fin de semana el Concierto para violín de Chaikovski, con el estadounidense Gil Shaham como solista, bajo la batuta de Sylvain Gasançon, director titular de la orquesta. El programa se complementa con la Sinfonía Alpina de Strauss.

Charla previa:

Dónde: Sala Nezahualcóyotl

Cuándo: sábado 6 de diciembre

Horario: 7:00 pm

Concierto:

Dónde: Sala Nezahualcóyotl

Cuándo: sábado 6 de diciembre

Horario: 8:00 pm

Cuándo: domingo 7 de diciembre

Horario: 12:00 meridiano

6. Música UNAM ı Foto: Cortesía del organizador

7. Balada de un hablador. Teatro

Balada de un hablador, de Miguel Calderón y Andrea Paasch, dirigida por el propio Calderón, con las actuaciones de Enrique Singer, Fernanda Echeverría, Julián Segura, Ulises Martínez y Ariane Pellicer.

Esta comedia en cuatro actos explora las relaciones humanas desde el psicoanálisis, los vínculos familiares, las dinámicas sociales y los momentos de autorrevelación. A través de un triángulo conformado por un psicólogo, su paciente y la hija del psicólogo, la obra muestra cómo los instintos, las emociones y las represiones pueden conducirnos hacia aquello que socialmente se considera prohibido.

Temporada: La obra estará en temporada hasta el 6 de diciembre .

Dónde: Pabellón Escénico del Jardín Escénico , ubicado en el Centro Cultural del Bosque , a un costado del Auditorio Nacional.

Funciones:

Jueves y viernes: a las 19 horas

Sábados: a las 12 y 18 horas

Domingos: a las 12 y 17 horas

Duración aproximada: 120 minutos

Recomendación: Público a partir de 13 años .

Costo: La entrada es libre.

7. Balada de un hablador. Teatro ı Foto: Cortesía del organizador

8. Concierto de Clausura. CEPROMUSIC

Para cerrar su Segunda Temporada de actividades de 2025, el Ensamble del Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea (CEPROMUSIC) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) invita al público a rememorar los juegos de la infancia y el mundo lúdico con su Concierto de Clausura, que incluirá obras de compositoras y compositores británicos y estadounidenses.

Bajo la dirección del maestro José Luis Castillo, el ensamble creará una atmósfera lúdica, emotiva y dinámica, con matices que van desde la inocencia hasta la nostalgia que evocan los juegos con los que crecimos.

Programa Destacado:

To and Fro (2010) , de Rebecca Saunders (diálogo sonoro entre violín y oboe que explora una paleta tímbrica de sonidos frágiles).

Estreno en México: Octet (1979) , de George Benjamin (ambiente juguetón con lirismo o dinamismo estridente).

Estreno en México: A Little Suite for Christmas (1979) , de George Crumb (cuadro sonoro inspirado en los frescos de la Capilla de la Arena de Padua, Italia, plasmando la historia de la Natividad con carácter infantil e inocente).

Living Toys (1994) , de Thomas Adès (inspirada en los sueños de un niño).

Finalidad: CEPROMUSIC concluye su Temporada 2025 con una experiencia que invita a revivir los sueños infantiles y el universo lúdico que inspira la creatividad en la vida adulta.

Dónde: Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes .

Cuándo: Sábado 6 de diciembre

Horario: a las 19 horas

Boletos: a la venta en las taquillas del Palacio de Bellas Artes , con un costo de 75 pesos .

Descuentos: para estudiantes, docentes y personas adultas mayores (INAPAM) con credencial vigente.

8. Concierto de Clausura. CEPROMUSIC ı Foto: Cortesía del organizador

9. Compositoras silenciadas del Romanticismo alemán

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Música y Ópera (CNMO), en el marco de los 16 días de activismo contra la violencia de género, llevarán a cabo el concierto Compositoras silenciadas del Romanticismo alemán.

El programa está integrado por piezas para voz y piano transcritas para guitarra, que resumen el color y el estilo de cada una de las compositoras. Participarán la mezzosoprano Eva María Santana y la guitarrista Isolde Santana. Se trata de una conferencia–concierto en la que las obras que se interpretarán serán comentadas mediante relatos, historias y anécdotas. Asimismo, se realizará la lectura de textos traducidos del alemán al español, enriquecidos con información sobre la vida y obra de las compositoras, así como con fotografías, catálogos, copias de ediciones, cartas y otros materiales.

Obras Incluidas: Ich wandelte unter dem Bäumen, Ecco quell fiero istante, Italien, Op. 8, y Romance de Célestine , de Fanny Mendelssohn (1805-1847); Ich stand in dunklen Träumen, Op. 13 núm. 1, y Sie liebten sich beide, Op. 13 núm. 2 , de Clara Schumann (1819-1896); y Laue Sommernacht, núm. 3, y Bei dir ist es traut, núm. 4 , de Cinco canciones, de Alma Mahler (1879-1964).

Cuándo: Viernes 5 de diciembre

Horario: a las 19 horas

Dónde: Casona de Xicoténcatl, Antigua Sede del Senado.

9. Compositoras silenciadas del Romanticismo alemán ı Foto: Cortesía del organizador

10. El Galeón de Acapulco-Manila. Exposición

El Galeón de Acapulco-Manila. Somos Pacífico. El mundo que emergió del trópico se desarrolla de manera cronológica en siete núcleos temáticos: Somos Pacífico, La construcción del Pacífico mexicano, La primera ruta comercial, Misión Hasekura, El fin de los galeones, Tropical y Pacífico hoy. UNA CELEBRACIÓN A LA RELACIÓN MÉXICO-ASIA.

La muestra se conforma por más de 300 piezas como cerámicas, mapas, textiles, objetos de navegación y obras de arte.

Abierta: La exposición estará abierta del 4 de diciembre de 2025 al 31 de mayo de 2026 .

Dónde: Colegio de San Ildefonso, ubicado en Justo Sierra 16, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

10. El Galeón de Acapulco-Manila. Exposición ı Foto: Cortesía del organizador

11. Presentación Editorial

La Editorial Ateneo Español de México abre diciembre con eventos para celebrar la memoria, el exilio y el trazo poético que une a generaciones.

Evento: Presentación del libro: Elvira Gascón: En todo instante, la línea . Un encuentro para celebrar la obra y el trazo de Elvira Gascón .

Presentado por: Yolanda Guasch, Luis Rius y Guadalupe Fernández Gascón .

Cuándo: Sábado 6 de diciembre, 2025.

Hora: 12:00 horas.

Costo: Entrada libre.

Dónde: Ateneo Español. Hamburgo 6, Centro Histórico. Juárez, Cuauhtémoc. CDMX

11. Presentación Editorial ı Foto: Cortesía del organizador

12. Perseverancia. Cine

Función especial del documental Perseverancia sobre la obra del pintor cubano Tomás Sánchez en la Librería Rosario Castellanos.

Invitación a ver la proyección de un testimonio fílmico que se sumerge en la labor creativa de uno de los grandes paisajistas de la plástica contemporánea. Recorrido por su vida y obra. Presencia de invitados especiales y tote bags del documental de regalo.

Dirección: Juan Carlos Martín .

Dónde: Cine Lido. Librería Rosario Castellanos. Tamaulipas 202. Hipódromo Condesa. CDMX

Cuándo: viernes 5 de diciembre, 2025

Horario: 18:30 horas

Costo: Entrada libre

12. Perseverancia. Cine ı Foto: Cortesía del organizador

am