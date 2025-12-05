Después de 20 años, la Filarmónica de la CDMX lanza nuevo disco

Después de 20 años, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México (OFCM) lanza un nuevo disco y lo hace celebrando a las compositoras nacionales con New Orchestral Music from Mexico (MODE Records, 2025), que reúne cinco piezas de autoras de cuatro generaciones que coincidieron, sin proponérselo, en crear obras reflexivas sobre la vida, la muerte y el paso del tiempo.

“Somos cinco compositoras muy diferentes de cuatro generaciones. Es lo que me propuse cuando me dieron la oportunidad de coordinarlo. Invité a las compositoras y quise que fuera un abanico”, dijo en entrevista con La Razón Marcela Rodríguez, quien también participa en el disco con la pieza Tríptico, que se compone de tres movimientos.

El Dato: Recordare, de Hilda Paredes, parte de un tributo a Mozart por el 250 aniversario de su nacimiento. Toma Recordare Pie Jesu del Requiem del compositor.

En el álbum que contó con la dirección de Scott Yoo, también se incluyen Recordare, de Hilda Paredes; Cuando caiga el silencio, de Ana Lara; Sigue siendo arena, de Andrea Chamizo Alberro, y De las Tinieblas la Luz, de Georgina Derbez. Fue grabado por Erdo Groot, uno de los ingenieros de sonido más reconocidos en el mundo en el ámbito de la música de orquesta y producción de audio inmersivo. Además, la imagen de la portada es creación de la artista Magali Lara.

Marcela Rodríguez destacó la importancia del lanzamiento de este disco para seguir dando a conocer la música compuesta por mujeres.

“Es importante mostrar la obra sinfónica de las mujeres. Es impresionante la cantidad de compositoras en este momento. Cuando empecé, éramos cuatro, cinco. Y en estos 40 años que han pasado se ha multiplicado la cantidad; son como más de 60 en México. El panorama nacional está muy sano musicalmente, tanto de hombres como de mujeres, compositores buenísimos, instrumentistas igual. Eso nos ayuda mucho a la creatividad, a lanzarnos a escribir cosas a veces imposibles y difíciles, con músicos de primera”, compartió.

Sobre su pieza, Tríptico, detalló que es un recorrido por su vida. “Es una revisión de mi vida, es como el umbral cuando naces a ciegas, no entiendes un carajo de lo que es la vida. Como que uno va a ciegas los primeros años. El segundo movimiento es la reflexión cuando llegas a los 40, 45 años y piensas en lo que has hecho bien y mal. Ya la última parte es como la salida de este mundo”, explicó.

Por su parte, en conferencia de prensa en la Cineteca Chapultepec, Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura federal, resaltó la relevancia de que se incluyera a autoras de diversas generaciones.

“Están las compositoras pioneras, a las cuales les ha costado muchísimo ganarse un espacio en un mundo de hombres, sobre todo en la música de orquesta, que es muy compleja, y también compositoras de otras generaciones”, dijo la funcionaria, quien impulsó este proyecto cuando fue secretaria de Cultura en la CDMX.

Este álbum, que llegará a plataformas a partir del 22 de diciembre y tendrá una preventa para el disco físico el próximo lunes, podrá seguir posicionando a la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, aseguró.

“Hacía más de 20 años que no habían grabado; es una de las orquestas más importantes del país, de América Latina. En un momento grababan muchísimo, eran conocidos por las magníficas grabaciones que tenían. Era importante también grabar más repertorio y, sobre todo, darle un espacio a las compositoras mexicanas.

“Ésta es la primera vez que una institución pública hace un esfuerzo para visibilizar una acción afirmativa con obra sinfónica de compositoras mexicanas”, apuntó.

En la conferencia de prensa no hubo sesión de preguntas y respuestas, por lo que no se dieron detalles de la inversión del álbum ni de los planes para grabar más discos.