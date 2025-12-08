Incrementa 5% asistencia en la FIL Guadalajara: celebrarán todo 2026 su 40 aniversario

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL Guadalajara) sigue aumentando su cifra de asistencia: este 2025 registró 953 mil 112 personas, 45 mil 812 más que en 2024, lo que significó un incremento de cinco por ciento. También logró cifras positivas en cuanto a ingresos, pues sumó 131 millones 258 mil 454 pesos, lo que representó una utilidad relativa de tres millones 185 mil 75 pesos; el año pasado los ingresos sumaron más de 124 millones, de acuerdo con cifras preliminares, informó ayer en conferencia de prensa Marisol Schulz, directora del encuentro.

El Dato: La directora de la FIL Guadalajara reconoció que la Expo Guadalajara les está quedando chica, pero no hay planes de trasladarse a otro espacio.

“Tras la pandemia tuvimos años muy difíciles, económicamente hablando. La feria es completamente autosuficiente con los apoyos, los auspicios de todas las entidades que participan; estamos en números negros”, detalló y también celebró: “La afluencia de la FIL ha sido masiva; ni siquiera la lluvia de ayer detuvo a los visitantes, por fortuna”.

La directora de la FIL Guadalajara reconoció que en eventos como los del actor de Hollywood, Richard Gere, y del cantante y compositor español Joan Manuel Serrat, se vieron rebasados, por lo que se quedan con aprendizajes para futuras ediciones.

450 Mil títulos llevaron dos mil 790 sellos editoriales de 64 países

“El tema de la capacidad ha sido un aprendizaje, pero no viene todos los años una estrella de Hollywood. La gente no vino para ver lo que iba a decir, para escucharlo, vino para la foto, hay que decir las cosas como son. Es un aprendizaje, lo vamos a trabajar con mucha anticipación”, dijo.

Explicó que, aunque al actor de Mujer bonita se le ofreció otro foro con más capacidad, no quiso, porque buscaba más cercanía con la gente.

“Tampoco le vamos a decir que no. Si quiere venir a hablar de su trabajo de protección al medio ambiente de una zona de Jalisco, un trabajo de una fundación que está haciéndole un bien a una comunidad. No viene a presentar una película, vino a hablar de un trabajo muy serio en el marco de FIL Pensamiento. No estaba previsto, en octubre no lo sabíamos, por eso no pudimos tampoco ajustar salones, no pudimos cerrar todos estos salones que ya tenían una presentación... El primer aprendizaje es la anticipación. Se le ofreció el Foro FIL, pero no quiso, quiso tener cercanía con la gente”, añadió.

Marisol Schulz aseguró que tener como invitados a la FIL Guadalajara a personalidades que están fuera del mundo de la literatura es una forma de atraer a nuevos lectores.

“Es una manera de hacer lectores; a lo mejor esa gente vino porque quería una foto de Richard Gere y se compra un libro que le va a interesar. Es una forma de traer a la gente a una feria del libro; viene a lo mejor por otra situación, puede ver un libro que le interese, podemos ir creando lectores, es necesario”, expresó la directora del encuentro.

En cuanto a la derrama económica que aporta la FIL Guadalajara, aunque aún no tienen cifras de la Secretaría de Turismo del estado, pronosticaron que serán “buenas”.

“Tendríamos que ver las cifras que nos arroje la industria hotelera, restaurantera, del transporte. No contamos con información formal, pero por la cantidad de gente que circula, no solamente en los alrededores, sino en toda la ciudad, donde se ven restaurantes llenos, hoteles prácticamente sin cuartos libres, por lo menos en Zapopan y Guadalajara, podemos intuir que hay una buena derrama económica”, dijo Trinidad Padilla, presidente de la FIL Guadalajara.

Por su parte, la directora Marisol Schulz agregó: “Nos han dicho que es el evento del año que más derrama económica deja a Guadalajara”.

Representantes de Barcelona e Italia, ayer durante el cambio de estafeta. ı Foto: Cuartoscuro

Este año también incrementó el número de profesionales del libro que asistieron a la feria, 300 más que en 2024; la afluencia a FIL Niños pasó de 194 mil 239 a 198 mil 393; además, hubo 648 presentaciones de libros, 18 más que en 2024.

De cara a la celebración por los 40 años del encuentro más importante de habla hispana a nivel mundial, se adelantó que el país invitado será Italia y que los festejos se extenderán todo el 2026.

“Los 40 años es una celebración que no ocurrirá solamente durante la feria, el trabajo que estamos programando va a ser todo el año, queremos celebrar a la feria todo el año , por eso no les vamos a adelantar nada”, dijo Marisol Schulz.

Por su parte, Filippo La Rosa, director central de Promoción de la Cultura y la Lengua Italiana, adelantó que buscarán celebrar su herencia cultural a través de sus libros, escritores, pensadores, científicos, artistas, músicos e ilustradores. Además, aprovecharán para conmemorar algunos homenajes importantes.

“El año 2026 será especialmente significativo, ya que se celebrarán importantes aniversarios, como los 800 años de San Francisco, padre de la literatura italiana, los 100 años de nacimiento de un premio Nobel italiano como Dario Fo y los 200 años de Carlo Collodi, el autor de Pinocho, el libro más traducido y difundido en el mundo”, dijo.

El lema de su participación en la FIL será “El mundo nos habla como un gran libro”, que evoca a Dante Alighieri y Borges, y subraya que “los libros son máquinas para multiplicar las ideas, las experiencias, las vidas e interpretaciones de la realidad que vivimos y construimos”.

La edición 40 de la FIL Guadalajara se realizará del 28 de noviembre al 6 de diciembre de 2026.