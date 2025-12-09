“Clausuran” Parque Aztlán y exigen transparencia

Habitantes de Xochimilco clausuraron esta mañana de manera simbólica el Parque Aztlán para insistir en sus exigencias de que no se trasladen las obras del Museo Dolores Olmedo, entre ellas, las de Frida Kahlo y Diego Rivera. Alrededor de las 11:00 horas protestaron con lonas y pancartas que decían: “Museo Dolores Olmedo en Xochimilco, no en el Parque Aztlán en Chapultepec”.

Durante su manifestación resaltaron que, a diferencia de meses atrás, ya no se encuentran los renders con los que se anunciaba el nuevo Museo Dolores Olmedo; sin embargo, como han tenido poca claridad sobre el destino de dicho acervo, expresaron que seguirán insistiendo en sus demandas.

▶ #Vídeo | Habitantes de Xochimilco clausuran hoy de manera simbólica el #ParqueAztlán para exigir que no se traslade la colección del Museo Dolores Olmedo, ubicado en La Noria.

“Este acto simbólico pretende decir a la Ciudad de México, al país, que no debe hacerse el traslado del Museo Dolores Olmedo al Parque Aztlán. Permaneceremos en pie de lucha. No nos vamos a detener hasta lograr que se haga la cancelación definitiva por escrito y de manera pública del proyecto de trasladar el museo a Aztlán. No vamos a parar hasta que se dé la reapertura del museo en su sede original”, expresó Juan González Romero, integrante del Colectivo Ciudadano Defendamos el Museo Dolores Olmedo.

Hasta el momento, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) les ha informado que no hay notificación de ningún traslado de obras, aunque las autoridades del museo no han sido claras para negar que siga en pie o no el plan de llevar parte de la colección al inmueble que se proyectaba.

“Respecto al traslado del acervo al Parque Aztlán, se precisa que el INBAL no ha sido notificado de ningún movimiento de las obras que cuentan con declaratoria de monumento artístico y que forman parte del acervo del Museo Dolores Olmedo. El INBAL está en contacto con los dueños del inmueble, y se mantiene en el entendido de que una serie de procesos están en marcha para poder llevar a cabo su apertura al público”, les informaron el pasado 13 de octubre en un documento firmado por su directora Alejandra de la Paz.

Por otro lado, Juan González Romero dio a conocer que la queja que interpusieron ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos sigue en curso y la institución ya realizó una visita de inspección al Museo Dolores Olmedo para añadir información a su expediente.

“Ayer una comisión del colectivo se reunió con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Nos informaron que están integrando, recabando información y que hicieron una visita al Museo Dolores Olmedo”, detalló.