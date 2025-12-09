La Veronal presenta un laberinto surrealista hecho danza

Un laberinto surrealista que te lleva al mundo cinematográfico de Luis Buñuel, la localidad española Calanda, sonidos y movimientos que evocan a viejas culturas y rituales, es lo que se presenta en el montaje coreográfico Sonoma, de Marcos Morau, director de la célebre compañía española La Veronal.

“Las piezas de Marcos Morau han estado vinculadas con Luis Buñuel. Es un imaginario que lo ha perseguido a lo largo del tiempo, es un referente. En este caso específico de Sonoma, tiene que ver con el cuerpo del sonido-el sonido del cuerpo, es decir, con una parte sonora muy potente, a través de una serie de tambores, de sonoridades que implican ritmos ancestrales que se van mezclando de diferentes partes del mundo. Va creando todo este universo de ensoñación y surrealista”, compartió a La Razón Alonso Alarcón, coordinador Nacional de Danza.

El Dato: Sonoma tiene origen en Le Surréalisme au service de la Révolution, la pieza que Marcos Morau desarrolló para el Ballet de Lorraine

La pieza, que se presenta hoy en el Teatro Julio Castillo a las 20:00 horas, luego de ser parte de la programación de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, incluye pantallas cinematográficas que se usan a través de potentes dispositivos de luz, además cuenta con todo un trabajo de espacialidad.

Un aspecto que también es significativo dentro del montaje es que Marcos Morau muestra a nueve bailarinas en escena, quienes representan a mujeres empoderadas.

“Es muy relevante, vemos a nueve mujeres empoderadas que están pasando por una serie de rituales a lo largo de la pieza, van desdoblando estas ataduras del sistema, de la sociedad, del patriarcado. Nos van revelando la importancia de estos discursos en la escena actual. Son mujeres que están en una perspectiva grupal atravesando todo este laberinto surrealista que propone la pieza”, destacó.

Alonso Alarcón resaltó que la presentación de La Veronal es una oportunidad para conocer la propuesta dancística de su director, quien ha apostado por técnicas distintas a las habituales.

Vestuarios inspirados en la estética surrealista. ı Foto: Cortesía›La Verona

“La Veronal es una de las compañías más importantes en este momento en Europa, se ha presentado de manera recurrente en los festivales más importantes del continente. Marcos Morau tiene una búsqueda estética muy particular, iniciando por una técnica de movimiento que diseñó para su propio discurso coreográfico, trabaja con bailarines y bailarinas clásicas, a partir del movimiento de las líneas hace toda una deconstrucción del cuerpo para crear una nomenclatura que rompe este ciclo de la clásica danza.

“La danza lo que ha planteado históricamente es el movimiento continuo, movimiento ligado, la técnica de él lo que hace es introducir al intérprete a otra dramaturgia del cuerpo más diseccionada, esto ha sido un sello de la compañía”, dijo sobre la agrupación que se ha presentado en la Bienal de Venecia y el prestigioso Festival de Aviñón, con otros montajes que han dado la vuelta al mundo en ciudades importantes.

Sonoma

Cuándo: 9 de diciembre

Dónde: Teatro Julio Castillo del CCB

Horario: 20:00 horas