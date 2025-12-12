¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX del 12 al 14 de diciembre?

Diciembre entra en su etapa intermedia. El ambiente huele a navidad. La Ciudad de México se engalana con ornamentos decembrinos en los edificios públicos. Compras de regalos, consumaciones de viajes, vacaciones escolares, encuentros familiares, posadas y brindis en los centros de trabajos. Diciembre: mes de sorpresas y augurios. Presentamos una lista de eventos culturales y artísticos para disfrutar con la familia y amigos en diferentes foros y recintos de la capital mexicana en este colofón semanal.

1. Con Sabor a México. Concierto de Dany Frank

La Ciudad de México se prepara para recibir una de las noches más emotivas y rítmicas del año con la presentación estelar de Danny Frank en el Teatro Metropolitan. El reconocido cantante colombiano, embajador del bolero, la salsa y los sonidos latinoamericanos fusionados con el alma mexicana, ofrecerá su espectáculo Con Sabor a México el próximo sábado 13 de diciembre a las 20:00 horas, en uno de los recintos más entrañables y prestigiosos de la capital.

Danny Frank, nacido en Cali, Colombia, y forjado en los escenarios mexicanos, ha forjado una sólida carrera que lo posiciona como uno de los intérpretes más queridos y respetados del género tropical contemporáneo. Su trayectoria, que comenzó como corista en orquestas locales y lo llevó a formar parte del grupo Yambao antes de lanzarse como solista en México en 2008, ha sido testimonio de perseverancia, evolución y una conexión profunda con el público mexicano.

Desde su álbum debut Nítido, producido bajo el sello Sony Music y que contó con la colaboración de músicos legendarios como Alberto Barros y Dante Vargas, Danny Frank ha trazado una ruta musical inconfundible. Su popularidad se consolidó con la serie de álbumes Salsa de los Grandes, especialmente con el volumen uno, que obtuvo Disco de Oro, y el volumen dos, ambos impregnados de clásicos llevados a la salsa con un estilo propio.

El espectáculo Con Sabor a México no será una simple recopilación de sus grandes éxitos, sino un recorrido emocional y festivo que combina la riqueza de la música mexicana con los ritmos latinos que lo han llevado a recorrer los escenarios más importantes de México y Estados Unidos. Acompañado por una orquesta de primer nivel y un repertorio cuidadosamente seleccionado, Danny Frank promete una velada única en la que boleros, salsa, baladas y canciones populares mexicanas cobrarán vida en una mezcla sonora exquisita y pasional. 13 de diciembre a las 8 de la noche en el teatro Metropolitan.

2. Orquesta Sinfónica del IPN: Segunda Temporada 2025

Concierto Navideño – Programa 9: “La Magia Navideña – Cascanueces, Villancicos tradicionales y más”. Coro del IPN. Maestro Vladimir Sagaydo, director artístico. Fechas y horarios: sábado 13 de diciembre a las 13:00 horas – Boletos en taquilla del Centro Cultural Jaime Torres Bodet. Costo del boleto: 50 pesos (público general); 25 pesos (comunidad politécnica. Lugar: Auditorio Ing. Alejo Peralta del Centro Cultural Jaime Torres Bodet. Avenida Wilfrido Massieu s/n, casi esquina con Avenida IPN Zacatenco.

3. Entre ángeles y pastores

La Coordinación Nacional de Música y Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), en colaboración con la Academia de Música Antigua (AMA) de la UNAM, bajo la dirección de Eunice Padilla, presentará el programa Entre ángeles y pastores, el sábado 13 de diciembre, a las 19 horas, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. El programa está integrado por música sacra de los siglos XVI al XVIII, de autores como Georg Friedrich Händel, Dietrich Buxtehude, Antonio Vivaldi y Orlando di Lasso, entre otros, y propone un viaje sonoro por la polifonía renacentista y el esplendor del barroco europeo.

Las obras que se interpretarán incluyen la Obertura de Il Parnasso in festa, HWV 73, de Georg Friedrich Händel (1685–1759); la cantata navideña Das neugeborne Kindelein, BuxWV 13, de Dietrich Buxtehude (1637–1707), así como In nativitatem Domini canticum, H. 414, de Marc-Antoine Charpentier (1643–1704). Asimismo, se podrán escuchar tres versiones de Angelus ad pastores ait, de Orlando di Lasso (1532–1594), Raffaella Aleotti (1570–1646) y Juan Blas de Castro (1561–1631). El programa se complementa con motetes y villancicos como Duo Seraphim y Hodie Christus natus est, de Caterina Assandra (1590–1618); Noëls sur les instruments, H. 531 y 534, de Charpentier, así como selecciones de Beatus vir, RV 795, de Antonio Vivaldi (1678–1741).

Los boletos para el concierto se pueden adquirir en las taquillas del Palacio de Bellas Artes, con descuentos para estudiantes, docentes y personas adultas mayores (INAPAM) con credencial vigente.

4. Música UNAM

Esta semana Música UNAM ofrece programas que incluyen música navideña a cargo de sus diferentes ensambles: Orquesta Filarmónica de la UNAM (OFUNAM); Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata (OJUEM), Academia de Música Antigua (AMA) y Programa Coral Universitario (PCU).

AMA | Entre ángeles y pastores

* Academia de Música Antigua

Eunice Padilla, directora artística

Ethel González-Horta, directora de coro / Paola Gutiérrez y Nurani Huet, preparadoras vocales

* Sala Manuel M. Ponce, Palacio de Bellas Artes: sábado 13 de diciembre, 7:00 pm

* Anfiteatro Simón Bolívar: domingo 14 de diciembre, 12:00 pm

OFUNAM | Tercera temporada 2025 | Concierto de Navidad

* Orquesta Filarmónica de la UNAM

Rodrigo Cadet, director huésped

Niños y Jóvenes Cantores de la Facultad de Música de la UNAM

Ensamble Vocal de Varones Da Capo

Ensamble Coral Cuícatl

Patricia Morales, directora coral

* Sala Nezahualcóyotl

Sábado 13 de diciembre, 8:00 pm.

Domingo 14 de diciembre, 12:00 horas. Este concierto se transmitirá en vivo por TV UNAM

Música vocal | Programa navideño

* Programa Coral Universitario

Ana Patricia Carbajal, coordinadora

* Anfiteatro Simón Bolívar: sábado 13 y domingo 14 de diciembre, 5:00 pm

OJUEM | Tercera temporada 2025 | Concierto de Navidad

* Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata

* Alejandro Basulto, director huésped. Sala Nezahualcóyotl: domingo 14 de diciembre, 6:00 pm

5. La Evolución a través del Arte. Charla

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través del Museo Nacional de Arte (MUNAL), en colaboración con Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM, llevarán a cabo la charla La evolución a través del arte el sábado 13 de diciembre, a las 12 horas, en las instalaciones del MUNAL. La actividad estará a cargo de Daniela Alcalá Almeida, coordinadora del Área Educativa del MUNAL, y de Ulises Carrillo, curador educativo de la sala Evolución de Universum.

Con motivo de la exposición José María Velasco. Los apuntes del pintor, el MUNAL y Universum unen esfuerzos para ofrecer al público una charla–taller en torno al núcleo temático Orígenes de la vida, cuyo objetivo es establecer un diálogo entre arte y ciencia a partir de la mirada del artista.

La muestra José María Velasco. Los apuntes del pintor: nuevas rutas de lectura del artista, más allá de su reconocida labor como paisajista o docente, al revelar también su faceta como hombre de ciencia y explorador de la naturaleza. Organizada en cuatro núcleos temáticos (Homo natura, Cazador de auroras, Entorno mexicano y Orígenes de la vida), está conformada por 50 obras que incluyen estudios anatómicos de su primera etapa, bocetos de eras geológicas y obras referenciales, así como dibujos, apuntes, litografías, óleos y otros materiales provenientes del Museo Kaluz y de la Academia de San Carlos de la UNAM.

El MUNAL se ubica en Tacuba No. 8, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Entrada libre.

6. Fiesta decembrina

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México celebra siete años de la apertura del Complejo Cultural Los Pinos con el programa especial Fiesta decembrina, a realizarse los días 13 y 14 de diciembre, de 11 a 17 horas, con actividades que reafirman la vocación pública del recinto mediante experiencias escénicas, pedagógicas, de cultura alimentaria y de visibilidad para personas creadoras, artesanas y cocineras de todo el país.

Fiesta decembrina iniciará con la apertura de las Cocinas de Humo de Cencalli, que ofrecerán quesadillas con insectos y ponche navideño de Calpulalpan, Tlaxcala; buñuelos, tamales de frijol, atole de calabaza de Zongolica, Veracruz; tlacoyos de maíz morado de Ocoyoacac, Estado de México; tlayudas, molotes de pollo garnachero de Juchitán, Oaxaca; así como romeritos, tortitas de siete semillas y guisados navideños de Tláhuac, Ciudad de México. Asimismo, habrá una venta especial de maestras y maestros artesanos que incluye joyería de teocintle de Hidalgo, blusas y textiles del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca; juguetes de madera del Estado de México, textiles y bordados mazahuas, cobre de Michoacán, cartonería del Estado de México, nacimientos de hoja de maíz de Guerrero y barro negro de Oaxaca.

Las actividades escénicas inician el sábado 13 de diciembre a las 13 horas con Hilando historias de colores, narración oral y textil de Azucena Capulín, dirigida a infancias desde los seis años, en la que personajes míticos y criaturas lúdicas se enlazan mediante un hilo simbólico de memoria narrativa. Sigue Herencia y tradición, a las 15 horas, con la Compañía Tierras Mexicanas Danza Folclórica, bajo la dirección de Carlos Augusto González Cid, cuya propuesta activa la diversidad dancística que forma parte de la identidad cultural mexicana.

El domingo 14 abre con Bochinche en el jardín a las 13 horas, narración oral de Romer y Punto para público infantil, que convoca a imaginar el jardín como territorio de invención, juego y descubrimiento en clave poética y sensorial.

La jornada dominical retoma Herencia y tradición de Tierras Mexicanas a las 15 horas, para reafirmar el valor del repertorio tradicional como práctica viva que relaciona memoria, movimiento y colectividad para fortalecer la pertenencia cultural en un entorno abierto.

Los talleres del sábado incluyen Hologramas: Ciencia que parece magia a las 12 horas, experiencia que revela los principios ópticos que permiten generar imágenes flotantes y estimular la curiosidad científica de niñas y niños. Mientras que, a las 13:30 horas, se desarrolla Estampando memorias: celebramos a Los Pinos, un taller que introduce al grabado mediante tintas y materiales naturales, promoviendo la apropiación creativa del entorno y la producción de estampas conmemorativas. La oferta sabatina concluye con Pequeños mundos a las 15 horas e Insectos pintores a las 16 horas, actividades que articulan observación microscópica, exploración naturalista y acuarela para fomentar la sensibilidad científica y artística infantil. El domingo se suman los talleres Estampas festivas, Explora con tus sentidos, Acuarelas mágicas y Burbujas en acción, que integran técnicas visuales, experimentación sensorial y aproximaciones científicas para diversas edades desde cinco años.

Desde hace 7 años, el Complejo Cultural Los Pinos se convirtió en la Residencia Oficial del Pueblo de México, donde habita la grandeza cultural de nuestro país y viven todas y todos los mexicanos, a través de sus expresiones artísticas y culturales.

7. Gran Remate de Libros. El Colegio Nacional

Por noveno año consecutivo, El Colegio Nacional llevará a cabo su Gran Remate de Libros, que se realizará hasta el 24 de diciembre en la librería de la institución, ubicada en Donceles 104, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. En el Gran Remate de Libros encontrarás descuentos del 30% al 50% en títulos seleccionados. Bajo el lema “Necio el que no lea”, la casa de la libertad por el saber echa la casa por la ventana, para que no te quedes sin regalo estas fiestas decembrinas. Entre los títulos con 30% de descuento se encuentran Imprenta y vida pública, de Gabriel Zaid; Escribir con el presente: archivos, fronteras y cuerpos, de Cristina Rivera Garza; y Correspondencias. Diálogo entre la letra y la imagen, de Vicente Quirarte, entre muchos otros títulos.

Además, los libros publicados antes de 2023 tendrán un 35% de descuento, y todos los títulos de la colección Obras, 50% de descuento. También encontrarás Arqueología mexicana. Sus orígenes y proyecciones, de los arqueólogos Eduardo Matos Moctezuma y Leonardo López Luján. El volumen fue reconocido con el Premio Antonio García Cubas 2025, que otorga el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y el premio al Mejor Libro del Año que entrega la Cámara de la Industria Editorial Mexicana (Caniem), en la categoría libro científico.

Entre las novedades editoriales destacan Lo roto precede a lo entero. Ciento veinticinco infraensayos, de la escritora Cristina Rivera Garza. En este volumen, la autora explora el proceso creativo y la escritura a través de breves textos que reflexionan desde la materialidad del acto de escribir hasta nociones más amplias como la otredad y los límites. La edición se enriquece con obra gráfica de Josef Koudelka, Silvia Gruner y Andrea Martínez, así como traducciones de Marina Azahua. Otra publicación relevante es la reedición ilustrada de Sobre la encáustica y el fresco, tratado técnico de Diego Rivera y Juan O’Gorman originalmente publicado en 1987. Esta obra acerca al público las técnicas pictóricas fundamentales para el muralismo mexicano y se edita en el marco del 120 aniversario del natalicio de O’Gorman.

Asimismo, la Colección Opúsculos incorpora dos nuevos títulos: Caleidoscopio José Emilio Pacheco. Aproximaciones a la obra de un poeta, de Laura Emilia Pacheco, y Conversación con Juan O’Gorman. Sus vociferaciones, de Felipe Leal, que recoge un diálogo sustancial con el reconocido arquitecto y pintor. El remate incluirá, además de estas novedades, una selección de libros clásicos del catálogo de la institución en disciplinas como ciencias exactas, sociales, humanidades y ciencias de la salud, una oferta diversa para todos los interesados en la cultura impresa.

8. Grabadoras de Historias: mujeres en la gráfica de los pueblos de México

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través del Museo Nacional de la Estampa (MUNAE), inauguraron la exposición Grabadoras de Historias: mujeres en la gráfica de los pueblos de México. Enmarcada en el Año de la Mujer Indígena y compuesta por más de 200 piezas –creadas por más de 140 artistas y maestras artesanas–, la muestra visibiliza la presencia y producción artística de mujeres de diversas comunidades de México, como la afrodescendiente, Comcaac, Maya, Mazateca, Mazahua, Náhuatl, Otomí, Purépecha, Totonaca, Tseltal, Tsotsil, Yaqui y Zapoteca.

La exposición forma parte de las actividades de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, en el marco del 2025 Año de la Mujer Indígena; iniciativa transversal de la política cultural del país. El resultado es una exposición que se compone de cuatro ejes temáticos: Usos y costumbres; Lucha y resistencia; Mitos y naturaleza, y Cuerpo y territorio, a través de los cuales las artistas comparten saberes que emergen de la memoria colectiva: los espacios que habitan y sus conceptualizaciones sobre el cuerpo, la naturaleza, la migración y la sexualidad.

Así, el público recorre el MUNAE a la espera de encontrarse con técnicas tradicionales como aguafuerte, aguatinta, xilografía, grabado en linóleo y monotipo, además, de instalaciones, esténcil, grabado monumental y otros lenguajes como el textil y la cerámica, que narran la identidad, las cosmovisiones, las tradiciones comunitarias y el vínculo con su entorno de las creadoras.

Grabadoras de Historias: mujeres en la gráfica de los pueblos de México se encuentra abierta hasta el mes de abril de 2026, en el Museo Nacional de la Estampa, ubicado avenida Hidalgo 39, colonia Guerrero en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

9. El Cascanueces. Danza

Danza sobre el original de Marius Petipa. Dirección: Mariana Suárez Sánchez

Ensamble de Danza Clásica Del Centro Cultural Ollin Yoliztli. Una noche mágica, Clara recibe un peculiar regalo: un Cascanueces. Lo que comienza como una simple fiesta, se transforma en una aventura extraordinaria. Clara en un viaje al Reino de los Dulces, en el que los sueños cobran vida.

Viernes, 12 de diciembre, 2025

19:45 horas

Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Donceles 36. Centro Histórico. CDMX

