Poder latino en la moda hace parada en el Franz Mayer

Con el fin de atacar el “mito de que no hay moda latinoamericana”, una exposición en el Museo Franz Mayer muestra el poder de la región en el arte del vestido, pero también en la forma de apropiarse de sus narrativas, sus cuerpos, su color de piel y sus símbolos.

Ejemplo de lo anterior es una chamarra de Ricardo Seco con la leyenda “You Can Call Me DACA, But I’m the Result of a Dream Come True… I Am, an American” o la sudadera del controversial Willy Chavarría (quien se disculpó por apropiarse del diseño de unas sandalias de artesanos mexicanos), que tiene bordada la frase “No Human Being is Illegal”. O los abrigos Devotion, Brenda Equihua, con la Morenita estampada o Look 4, de María Ponce, hecho de plástico y con mensajes como “todas las tallas, todos los corazones”. Además del vestido lavanda de Oscar de la Renta o un elegante atuendo de Carolina Herrera.

Piezas de Ricardo Seco (izq.) y Willy Chavarría. ı Foto: Cuartoscuro

9 núcleos temáticos conforman la exhibición

“Los diseñadores latinoamericanos, al tener sus propias narrativas, es una manera de volver a reclamar, de tener la voz que dirige las narrativas acerca de la propia América Latina. Ya no son contadas por Europa o por Estados Unidos, sino por nuestros propios diseñadores”, reconoció Melissa Marra-Alvarez, quien junto a Tanya Meléndez-Escalante estuvo a cargo de la curaduría de ¡Moda hoy! Diseño latinoamericanx y latinx contemporáneo.

La exhibición que se inauguró ayer y estará hasta el 12 de abril de 2026, presenta un recorrido por distintos ejes que atraviesan la moda: los creadores que abrieron camino, la política para reclamar espacios y criticar problemáticas sociales, el patrimonio indígena, la sostenibilidad, la elegancia, el arte o la forma en la que esta disciplina se inspira en la cultura popular, con influencia en la música o el deporte. Se reúnen más de 70 piezas de 45 casas de 15 países.

Destacan prendas que se pronuncian contra las políticas antiinmigrantes y, al respecto, Tanya Meléndez-Escalante explicó a La Razón: “Hay muchas de las prendas que están en esta exposición, algunas paradas en la aduana, que tratan temas relacionados con los cambios políticos que hubo en Estados Unidos, pues hay diseñadores que están viviendo o viendo a familiares o amigos que están sufriendo de discriminación o de problemas migratorios”.

Otros atuendos que conforman la exhibición. ı Foto: Cuartoscuro

15 exposiciones se presentaron este año en el museo

Añadió que una de las prendas que está detenida en la aduana y la cual espera que pueda sumarse a la exposición es un suéter de la diseñadora Gabriela Hearts, con el cual recauda fondos para el Planned Parenthood al que le quitaron los apoyos. Es uno de los centros de acceso para la salud sexual para las mujeres, pero también para abortos”, comentó sobre una de las piezas de la exposición que proviene del Museum af FIT de Nueva York.

En contraparte, en la muestra también figuran piezas de dos grandes iconos de la moda: Oscar de la Renta y Carolina Herrera.

“Estábamos buscando prendas que expresaran la calidad de la marca, pero también que fueran de periodos tempranos. Fue un poco complicado conseguir una de las prendas, porque casi todas las colecciones tenían cosas más contemporáneas”, añadió.

A partir de los ejes temáticos que se abordan, la muestra busca que los asistentes vean que “son preocupaciones o intereses que todos tenemos aunque no seamos diseñadores. Que la moda puede ser un lugar de encuentro para el vestir, pero también para el pensar y el actuar”, concluyó la curadora Tanya Meléndez-Escalante.

¡Moda hoy!

Cuándo: hasta el 12 de abril de 2026

Dónde: Museo Franz Mayer (avenida Hidalgo 45, Centro Histórico, CDMX)

Horarios: martes a domingo de 10:00 a 17:00 horas

Costo: 120 pesos (entrada general)