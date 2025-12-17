Elsa Cross: El amor es enigma, deseo y dolor

La poeta, traductora, docente, ensayista y crítica literaria Elsa Cross (Ciudad de México, 1946), una de las voces más sólidas y reconocidas de la poesía mexicana contemporánea con una trayectoria de más de 50 años, publica Tu otro nombre (Ediciones Era, 2025): cuaderno de versos protagonizado por seres iluminados en el frenesí del deseo y las estaciones de la querencia. “El nombre de Dios / está / en nuestros nombres / Y en todo su fuego nos devora”, suscribe la artista en el pórtico de este álbum de conmutaciones anímicas en que el amor se revela como un rostro de arcaica fuerza y aciagas cifras en búsqueda de su santificada condición.

El Dato: Entre sus libros de ensayo destacan La realidad transfigurada. En torno a las ideas del joven Nietzsche (1985) y Los dos jardines. Mística y erotismo en algunos poetas mexicanos (2003).

“Cuando decimos ‘te amo’, empiezan a invadirnos hasta la sangre los pensamientos más benditos del alma. Nos reconocemos en el otro en nuestro principio y fin: dialogan los gestos y se unifican en un desborde de espejos. Los amantes se miran sin saber quién es ya quién. En este volumen conformado por 22 secciones he querido subrayar cómo los impulsos del deseo habitan nuestros nombres más ocultos. Insisto en que despertamos con el amante y sentimos que hemos dormido en el seno de Dios. En el amor se nos va el alma en el nombre del amado”, dijo a La Razón la escritora, quien acaba de ser reconocida con el Premio Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco 2026.

¿Cómo nació este volumen? Es la continuación de un hallazgo fortuito durante la pandemia: di con un grupo de poemas escritos en los años 90; los releí y me inspiraron a continuarlos hasta que llegué a los 173 poemas que aparecen en esta edición. Escribí estos textos desde un afán de recuperación de emociones antiguas y con el mismo brío con que había escrito aquellos textos de hace más de 30 años. Los nuevos poemas brotaban de manera espontánea en el proceso de una escritura efusiva.

¿Estrofas marcadas por una capacidad sensitiva desbordada? He tratado de poner a dialogar el cuerpo con el alma, con esas capas profundas y enigmáticas que lo alientan. En la escritura del poema convergen la evocación, el sueño, el espejismo y la experiencia acumulada en el inconsciente. La poesía es siempre un develamiento misterioso.

¿El amor, una experiencia interna? Existen muchas perspectivas del amor en el contexto de la poesía occidental; a mí me interesan los retumbos íntimos que convergen con lo terrible, lo sublime, lo horrendo, lo alucinante, lo aciago, lo frenético: el amor es un enigma que abarca muchos ángulos y tal vez se define en el grado de intensidad de la conexión de los amantes.

¿Ronda por distintas franjas del acto amoroso? En el libro se revelan las distintas estaciones de una relación amorosa: soledad, alejamiento, indolencia, ausencia, presencia, deleite, avidez... También exploro la evidencia de que el amor punza y lacera adentro en lo más hondo: las heridas del amor tardan en cicatrizar.

¿Presencia de lo divino trenzado con la naturaleza? En realidad, son dos temas presentes en mi obra poética y ensayística. Temáticas que se apuntalaron en mi viaje a la India. La naturaleza se inscribe de manera sustancial en mis poemas, es mi principal vehículo expresivo en diálogo inmutable con la divinidad.

¿En este libro intenta usted definir el sentimiento amoroso? He investigado y escrito sobre el amor durante muchos años: no, en este poemario no pretendo definirlo, no me atrevo a hacerlo. En estos poemas, sólo he querido dar pautas para que el amor fluya y rompa con las convenciones. Conmino a los amantes para que se enfrenten a los embates del amor. “Abrazada a tu pecho / oigo en tu corazón / el pulso de mi vida”, escribo en uno de los textos. El amor nos lleva allí donde somos uno: el otro y yo.

