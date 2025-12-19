¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX del 19 al 21 de diciembre?

Preámbulos de las fiestas navideñas y de recibimiento del Nuevo Año. La temporada invernal hace presencia: salen de los armarios los abrigos y las bufandas. Ya se siente el aroma de la nochebuena. Presentamos aquí una lista de algunos eventos culturales que la Ciudad de México oferta en diferentes foros y recintos para disfrutar con la familia y amigos en este colofón semanal decembrino.

¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX este fin de semana?

1. Ni origen ni torbellino. Bloque II. Exposición

Ni origen ni torbellino. Bloque II es una exposición que ofrece una revisión de la colección del Museo de Arte Carrillo Gil (MACG), surgida de una reflexión crítica en torno a la figura moderna del hombre como constructor del mundo. Esta nueva etapa inició recientemente en el recinto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL). Fernanda Ramos, curadora en jefe del MACG, explicó que la muestra sitúa en un mismo plano lo natural, lo humano y lo cósmico como partes de una misma esencia. Toma como punto de partida la imagen de El arquitecto, de Diego Rivera, una representación hegemónica del hombre como creador del mundo, reiterada en la historia del arte.

La exposición incorpora obras de Alvar Carrillo Gil con el propósito de mostrar su faceta como productor y no solo como coleccionista. También se incluye una pieza de Gerardo Murillo Dr. Atl, El Paricutín, perteneciente a la colección del Museo Nacional de Arte, en diálogo con Desde el cielo, de Marcos Castro, que reflexiona sobre la posibilidad de que volcanes inactivos vuelvan a despertar. Asimismo, se presenta Príncipe de paz, de Clemente Cástor, una instalación audiovisual concebida como un cuerpo gigante a partir de restos óseos.

La curadora destacó también piezas de Leonora Carrington, Alice Rahon y de la artista colombiana Natalia Mejía, quien ya formaba parte de la exposición, pero que ahora integra un hueso de vidrio soplado, con el que alude a las materialidades minerales presentes en nuestros huesos. De este modo, lo humano se integra al paisaje mismo en este segundo bloque. Ni origen ni torbellino. Bloque II —que permanecerá en exhibición hasta el 17 de mayo de 2026— incluye un recorrido autoguiado basado en el libro La canción detrás de todas las cosas, de Gabriela Damián Miravete, texto que sirvió de inspiración para la exposición y que invita a generar ficciones desde una escritura vinculada a lo cósmico y mineral. El Museo de Arte Carrillo Gil se ubica en avenida Revolución 1608, colonia San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.

Fecha: hasta el 17 de mayo de 2026

Lugar: Museo de Arte Carrillo Gil, avenida Revolución 1608, colonia San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México

1. Ni origen ni torbellino. Bloque II. Exposición ı Foto: Cortesía del organizador

2. Manuel Álvarez Bravo: registro de oscuridades

El Museo de Arte Moderno (MAM), del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), resguarda una de las colecciones más amplias de fotografías de Manuel Álvarez Bravo, integrada a partir de una exposición realizada en 1972 en el Palacio de Bellas Artes, en la que se exhibieron cerca de 400 imágenes donadas por el propio artista al INBAL. Desde 1973, este conjunto forma parte del acervo del MAM.

A partir de esta colección, el museo ha realizado diversas relecturas de la obra del fotógrafo. Tal es el caso de la exposición más reciente, Manuel Álvarez Bravo: registro de oscuridades, que propone un acercamiento a imágenes que exploran temas como la muerte, la ausencia y la memoria.

Raúl Rueda, curador de la muestra, explicó que este corpus fotográfico abarca un amplio periodo de la producción del artista, desde sus primeras imágenes de la década de 1930 hasta algunas de las últimas, realizadas en 1972. “Esto demuestra que la temática de la muerte fue una constante a lo largo de su trayectoria y un concepto relevante en el arte del México posrevolucionario, explorado desde la pintura y la literatura, y en este caso, desde la fotografía”, señaló.

Otro aspecto relevante en la obra del fotógrafo es la dimensión ecológica, presente en diversas imágenes de paisaje que remiten a escenarios de devastación. “Se trata de una visión temprana de una problemática que hoy es central, no sólo para el arte, sino para el mundo en general. También explora la idea de la ausencia, mediante el retrato de la persona ausente, un rasgo particularmente significativo de su producción”, añadió el curador.

La exposición Manuel Álvarez Bravo: registro de oscuridades reúne 23 fotografías en blanco y negro y podrá visitarse hasta el domingo 8 de marzo de 2026, en el Museo de Arte Moderno, ubicado en Paseo de la Reforma y Gandhi s/n, Primera Sección del Bosque de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. El horario es de martes a domingo, de 10:15 a 17:45 horas.

Fecha: hasta el domingo 8 de marzo de 2026

Horario: martes a domingo, de 10:15 a 17:45 horas

Lugar: Museo de Arte Moderno, Paseo de la Reforma y Gandhi s/n, Primera Sección del Bosque de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México

2. Manuel Álvarez Bravo: registro de oscuridades ı Foto: Cortesía del organizador

3. Bajo el signo de Saturno. Adivinación en el arte

La exposición Bajo el signo de Saturno. Adivinación en el arte “ha traído nuevas visiones y nuevos públicos al Museo Nacional de Arte”, afirmó el curador David Cáliz sobre la muestra, que podrá visitarse hasta el 18 de enero en este recinto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL). Integrada por más de 200 obras, organizadas en cuatro núcleos temáticos, la muestra propone un recorrido por la historia visual de las ciencias adivinatorias y las distintas formas de comprender el esoterismo desde la creación artística.

La muestra propone nuevas lecturas del acervo a partir de tradiciones esotéricas como el espiritismo, la clarividencia, la astrología, la quiromancia y la cartomancia, resignificadas desde el arte para generar objetos culturales y discursos estéticos. El primer núcleo temático, Nigromancia. Invocar a los muertos, aborda la representación del espiritismo; el segundo, Clarividencia, recorre visualmente la cartomancia y la quiromancia; el tercero, Astrología. Consultar las estrellas, parte de la revolución copernicana y su impacto en la concepción cosmológica, y el cuarto, Terror cósmico. La incertidumbre del futuro, reflexiona sobre la vastedad del cosmos y la posición del ser humano en él.

Bajo el signo de Saturno. Adivinación en el arte puede visitarse de martes a domingo, de 10 a 18 horas, en el MUNAL: Tacuba 8, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Fecha: hasta el 18 de enero

Horario: martes a domingo, de 10 a 18 horas

Lugar: MUNAL, Tacuba 8, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México

3. Bajo el signo de Saturno. Adivinación en el arte ı Foto: Cortesía del organizador

4. La Orquesta de Mujeres Sonoras rinde homenaje a las Compositoras Contemporáneas

Organizado por la Coordinación Nacional de Música y Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), la Orquesta de Mujeres Sonoras, dirigida por Leticia Armijo y perteneciente al Colectivo Mujeres en la Música A. C. – ComuArte, ofrecerá un concierto que une arte, identidad y resistencia el viernes 19 de diciembre, a las 18 horas, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. La presentación se realiza en el marco del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres, con un programa que reúne estrenos y obras contemporáneas que celebran la fuerza creativa de las compositoras mexicanas.

El concierto contará con la participación de Gabriela Rivera Loza y Adrián Velázquez Castro, pianistas; María José Torres, saxofón; Lucía Tendilla Núñez, violonchelo; y Montserrat Ibarra Cameras, guitarra. El programa incluye Dodo, de Alejandra Odgers (México, 1967); Eros y Thanatos, de Nathalie Gutiérrez Ruiz (México, 1997); y Pieza para dos pianos, de Claudia Herrerías (México, 1962).

Tras el intermedio, se interpretarán dos obras de Leticia Armijo (1961): Reloj de arena para saxofón y orquesta de cuerdas, y Concierto morisco para guitarra y orquesta, dividido en tres movimientos: Alhambra, Málaga y Cádiz. Finalmente, la orquesta interpretará Nan lu’um k’inal, canción tradicional en lengua tojolabal, para violonchelo y orquesta de cuerdas, de Roselia Jiménez Pérez (México, 1959), con la participación solista de Lucía Tendilla Núñez.

Los boletos para el concierto se pueden adquirir en las taquillas del Palacio de Bellas Artes, con descuentos para estudiantes, docentes y personas adultas mayores con credencial del INAPAM vigente.

Fecha: viernes 19 de diciembre

Hora: 18 horas

Lugar: Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes

Boletos: taquillas del Palacio de Bellas Artes, con descuentos para estudiantes, docentes y personas adultas mayores con credencial del INAPAM vigente

4. La Orquesta de Mujeres Sonoras rinde homenaje a las Compositoras Contemporáneas ı Foto: Cortesía del organizador

5. La Renovación con Música que celebra las Tradiciones del Mundo. Concierto

La Orquesta Escuela Carlos Chávez –del Sistema Nacional de Fomento Musical (SNFM), institución de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México– cerrará su temporada 2025 con un concierto que evocará los ciclos de la existencia: la vida, la muerte y la renovación, al tiempo que celebrará las tradiciones desde las miradas de la cultura occidental, la cosmovisión de los mayas y el judaísmo. Se tratará de un programa ecléctico que conjugará el estilo y estética musical del Clasicismo, Romanticismo y Modernismo, además, invitará a sentir la emotividad de obras de Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Silvestre Revueltas, Max Bruch, Piotr Illich Tchaikovski y Dmitri Dudin.

En la Cancha de tenis del Complejo Cultural Los Pinos, el sábado 20 de diciembre de 2025, con la batuta de Eduardo García Barrios, la joven agrupación presentará “Vida, muerte y renovación, tradiciones del mundo”. Serán siete estaciones emotivas, las cuatro primeras sobre la transformación, esperanza y celebración: Nacimiento, Muerte, Solsticio de invierno, Hanukkah (Fiesta de las luces), y las dos restantes invitarán a festejar y vivir al máximo la época, con juguetes y fiestas decembrinas.

La Obertura y Vollendet ist das grosse werk, de La creación, de Joseph Haydn, inicia el programa. Se trata de un oratorio compuesto entre 1796 y 1798. La estación Muerte se aborda con Réquiem en re menor, K. 626, de Wolfgang Amadeus Mozart. Dies Irae describe el día del Juicio final y Lacrimosa expresa el dolor de la humanidad ante el juicio y la súplica por misericordia.

En la estación Solsticio de invierno, que evoca la renovación y espiritualidad, se ejecuta La noche de los mayas, del mexicano Silvestre Revueltas, compuesta en 1939 para la película homónima de Chano Urueta. Revela “la noche” desde la cosmovisión de la cultura maya, un espacio sagrado, cargado de espiritualidad y misterio, en el cual entraban en contacto con sus divinidades y ancestros.

En el mismo tono, las y los instrumentistas interpretarán Hanukkah –conocida en el judaísmo como la Fiesta de las luces, una celebración por la esperanza y renovación espiritual–, a través de Kol Nidrei, Op. 47, de Max Bruch, con la participación solista del violonchelista Iván Koulikov, y del Adagio cantabile mo non tatto, de la Sinfonía núm. 1 en sol menor, Op. 13 de Piotr Illich Tchaikovsky.

La primera es una obra para violonchelo y orquesta, solemne y meditativa, inspirada en una plegaria hebrea; mientras que la obra de Tchaikovsky, compuesta en 1866, es considerada su primera gran pieza sinfónica y refleja su intención programática: evocar imágenes de la naturaleza y el invierno ruso.

Por último, las dos estaciones finales de la programación se integran por Sinfonía de los juguetes, obra breve del periodo clásico, escrita en 1760 para orquesta con instrumentos de juguete, que durante mucho tiempo se atribuyó a Joseph Haydn o Leopold Mozart. Hoy se considera que su autor más probable fue el monje benedictino Edmund Angerer. Y un popurrí navideño del pianista ruso Dmitri Dudin, así como un arreglo de la OECCh al villancico Campanas de Belén.

La cita es el sábado 20 de diciembre, a las 13 horas, en la Cancha de tenis del Complejo Cultural Los Pinos.

Fecha: sábado 20 de diciembre

Hora: 13 horas

Lugar: Cancha de tenis del Complejo Cultural Los Pinos

5. La Renovación con Música que celebra las Tradiciones del Mundo. Concierto ı Foto: Cortesía del organizador

6. Alfredo Olivas en Concierto

Alfredo Olivas llega a la Ciudad de México para escribir el último capítulo de un año que redefinió su dimensión artística y confirmó su lugar como una de las figuras más sólidas y convocantes de la música regional mexicana. Este viernes 19 y sábado 20 de diciembre, la Plaza de Toros México se convierte en el escenario donde el sinaloense pone punto final a su gira “Vivo” y, al mismo tiempo, baja el telón de un 2025 marcado por llenos absolutos, crecimiento sostenido y una conexión cada vez más profunda con su público, en lo que será la última oportunidad para verlo en vivo, toda vez que el propio artista anunció un paro indefinido de los escenarios tras este par de últimos conciertos en la capital mexicana.

La Plaza de Toros México, uno de los recintos más emblemáticos del país, recibe así dos noches consecutivas que funcionan como ritual de despedida del “Vivo Tour”, una gira que recorrió distintas plazas con una constante: recintos llenos y un público entregado que ha acompañado cada paso de esta etapa en la carrera de Olivas. Sobre el escenario, Alfredo Olivas propone una experiencia que va más allá del repertorio. Su show en la capital está concebido como una narrativa emocional que recorre los grandes temas que lo han convertido en voz generacional, sin dejar de lado su impulso creativo permanente. Canciones que ya forman parte del imaginario colectivo conviven con lanzamientos recientes que confirman su inquietud artística y su negativa a quedarse inmóvil.

El cierre de esta gira también habla de un año particularmente prolífico. Mientras muchos artistas optan por espaciar sus lanzamientos, Alfredo Olivas ha mantenido un ritmo constante de estrenos, demostrando que su crecimiento no es únicamente numérico, sino creativo. Esa capacidad de seguir entregando música nueva, incluso en medio de una gira de gran escala, es uno de los elementos que explican el momento que atraviesa y la lealtad de una audiencia que se reconoce en sus letras y en su forma de habitar el escenario.

Las presentaciones del 19 y 20 de diciembre en la Plaza de Toros México se perfilan, así como noches de celebración, balance y despedida. Para el público capitalino, representan la posibilidad de acompañar a Alfredo Olivas en un momento clave de su trayectoria, marcado no sólo por los éxitos y los llenos absolutos, sino también por una pausa que abre interrogantes sobre el futuro.

Fecha: 19 y 20 de diciembre

Lugar: Plaza de Toros México

6. Alfredo Olivas en Concierto ı Foto: Cortesía del organizador

7. El Cascanueces

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Compañía Nacional de Danza (CND) y la Orquesta del Teatro de Bellas Artes (OTBA), en colaboración con el Auditorio Nacional, presentan la temporada 2025 de El cascanueces, una de las tradiciones escénicas más queridas por el público. Basada en la versión coreográfica de Nina Novak sobre el original de Lev Ivanov, la propuesta se presenta con música en vivo, con la solidez artística y el virtuosismo que distinguen a la CND.

La producción que se presenta en el Auditorio Nacional mantiene la estructura que se desarrolló en 2017, con escenografía de Sergio Villegas, vestuario de María y Tolita Figueroa e iluminación de Laura Rode. La música es interpretada por la OTBA, bajo la dirección del azerbaiyano Ayyub Guliyev. El cascanueces, partitura de Piotr Ilich Tchaikovsky, estrenado en 1892 en San Petersburgo y basado en el cuento de E.T.A. Hoffmann, es uno de los ballets más representados del mundo. En México, su tradición escénica comenzó en 1980 en Bellas Artes y, desde 2001, ha encontrado en el Auditorio Nacional su gran casa decembrina.

Horarios y localidades: La temporada de El cascanueces en el Auditorio Nacional se llevará a cabo del 18 al 23 de diciembre de 2025. Las funciones del jueves 18 y viernes 19 se realizarán a las 19:30 horas, mientras que el sábado 20, lunes 22 y martes 23 habrá dos presentaciones, a las 12 y a las 18 horas. El domingo 21 se ofrecerán funciones a las 12 y a las 17 horas, para facilitar la asistencia de familias y público de todas las edades.

Fechas: del 18 al 23 de diciembre de 2025

Lugar: Auditorio Nacional

7. El Cascanueces ı Foto: Cortesía del organizador

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am