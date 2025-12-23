José Gordón explora los mundos internos y externos de los humanos

José Gordon (1953) sorprende siempre en cada nuevo libro, ahora lo hace con Los sueños de Patanjali (Grijalbo, 2025), que se interna en la divinidad, el tiempo, la mitología, el arte, los sueños y la ciencia que abren puertas íntimas del espíritu y propician dilucidaciones más transparentes de los enigmas de la existencia humana. La música de las fantasías y el silencio que nos hermana con lo divino, el lector entra a un paisaje habitado por ecos de leyendas sagradas y ofrendas milenarias donde los discernimientos rebosan los límites de la realidad.

Es la historia de un neurocientífico asediado por sueños extraviados después de asistir a un conversatorio sobre el sabio indio Patanjali. Gordon explora los vínculos entre lo visible y lo invisible, la memoria y la imaginación, la ciencia y la mística a través de argumentaciones que ponen en duda los límites de lo real y lo posible. ¿Puede desafiar nuestro discernimiento la cárcel del tiempo y transitar por espacios inexplorados?: pregunta recurrente.

“Divisamos y estamos en contacto con mundos internos y externos, en esas percepciones juegan un papel importante nuestros sentidos en su asombrosa capacidad susceptible; creo que hemos desdeñado la gran importancia de nuestras sensaciones, las cuales nos ayudan a percatarnos de lo exterior. No somos seres solitarios, no estamos aislados. He querido especular no sólo sobre nuestra unidad de cuerpo-mente, sino también sobre todo aquello que nos acompaña desde lo exterior, esta novela explora los mundos internos y externos que tenemos como humanos”, dijo a La Razón José Gordon.

¿Quién fue Patanjali? Un ilustrado, sabio de India, que se estima vivió entre los siglos II a.C y IV d.C., estimado uno de los místicos más trascendentales del lenguaje sánscrito y creador del Yoga-Sutra, que posteriormente se convierte en la técnica moderna de meditación yoga. Me infundí en sus textos: él propone el concepto de que la mente humana puede escapar de las paredes del tiempo y estar en todas partes.

¿Relato conformado por intertextualidades? Apelo a textos poéticos, reflexiones, citas y miradas de pensadores y escritores como Borges, Jung, Zambrano, Octavio Paz, Aldous Huxley, Mircea Eliades, Amos Oz, Antonio Machado, Gustav Meyrink, William Butler Yeats, Calasso, Robert Graves, Oliver Sacks, Federico Fellini, David Lynch, Marc Chagall, T. S. Eliot, Cat Stevens, Julio Cortázar... Me interesaba entretejer un diálogo entre sueño y realidad.

¿La imagen poética como un discernimiento de la realidad? Yo pienso en la poesía como una percepción de la realidad, algo que va más allá de los presupuestos de la imaginación, en la búsqueda de un vínculo con el mundo.

¿Exploración en enigmas milenarios? Hay muchas cosas misteriosas que nos rodean, quise jugar con eso y especular cómo podemos sentir a través de los otros. Cuando leemos un libro sentimos a través de otro, el autor. ¿Puede una persona entrar en el sueño de otro? Asunto engorroso para la neurociencia que pretende explicar qué es la percepción humana.

¿Novela que es un sueño referido a los sueños? Entrego un sueño y también un relato referido a los sueños, el mío y el de otros, el sueño de la tribu: los sueños de los enamorados, los sueños cósmicos, los sueños de los abrazos.

¿Pretensiones de esta novela? Sólo que los lectores rompan la cerradura del encierro de lo habitual y se atrevan a ver más allá de lo que tienen enfrente, abrir la mente para poder percibir a otros, a la naturaleza y a todo aquello que no podemos ver. Comprensión de una realidad más allá de lo aparente y las posibilidades de penetrarla. Rescatar la capacidad de cohabitar con lo sagrado y relacionarnos con los dioses. Es la gran razón de la enseñanza de Patanjali.

Los sueños de Patanjali

Autor: José Gordon

Género: Novela

Editorial: Grijalbo, 2025