Ballet de Amalia Hernández reaviva tradiciones decembrinas

Recordar y reavivar las tradiciones que se han ido perdiendo en estas fechas decembrinas, como las Posadas, La Rama, los nacimientos y los villancicos, es lo que logra el Ballet Folklórico de Amalia Hernández con Navidades en México, espectáculo que une vanguardia, coloridos vestuarios y danzas tradicionales en el emblemático Castillo de Chapultepec que ofrece una atmósfera llena de magia.

“Aportamos de alguna manera a la conservación de nuestras tradiciones, porque las Posadas se van perdiendo; esto nos permite conectar con el público y recordar La Rama, el Año Viejo, las Posadas, los nacimientos mexicanos con villancicos del siglo XVII y XVIII.

20 mil personas esperan que acudan durante la temporada

“Lo más importante también es que estamos generando nuevos públicos; van muchos niños, les encanta a los jóvenes; esto nos permite acercarnos a estos públicos que normalmente no van a este tipo de eventos, pero que por ser Navidades en México se acercan. Se quedan entusiasmados con regresar o conocer otras alternativas de cultura, de espectáculos del país y diferentes tradiciones”, comentó en entrevista con La Razón Salvador López López, director general de la histórica agrupación.

La danza de los viejitos, de Michoacán, se apreciará. ı Foto: Ballet Folklórico de Amalia Hernández

Durante el espectáculo, que estará del 25 de diciembre hasta el 11 de enero, el público podrá admirar cómo se recrea la Anunciación y el montaje de un nacimiento viviente, además de ver a los Reyes Magos ofreciendo regalos al niño Dios, a través de diversas danzas tradicionales del país, para luego cerrar con una típica posada mexicana con peregrinos, canto de letanías y piñatas.

“Estamos llevando las piñatas al público para que los niños les peguen, porque es algo que ha sido emblemático, pues hace muchos años se celebraban las Posadas en México, pero se van perdiendo y muchos no conocen una posada tradicional. Esto nos permite pensar que el Ballet Folklórico de Amalia Hernández aporta un grano de arena para que no se diluyan en este mundo tan dinámico de comunicación, con tantas distracciones, que hacen que vayamos perdiendo de vista el mosaico cultural de nuestro país”, detalló Salvador López López.

Navidades en México, que este año llega a su temporada número 18 en el Castillo de Chapultepec, se renueva en cada edición, por lo que ahora se añade videomapping, sistemas de audio e iluminación renovados y la instalación de unas gradas “que permitirá una isóptica mucho mejor al espectador”, explicó.

También se agregan nuevas danzas de los estados de Guerrero y Chiapas. “Hay una pieza de la costa de Guerrero muy interesante, las de tarima de Tixtla, que son muy alegres, son un zapateado; tenemos una de la parte de Chilpancingo, de Iguala, la zona montañosa. Además de algunas sorpresas, el coro estará cantando ‘Por los caminos del sur’; montamos un arreglo. Tenemos un popurrí de piezas emblemáticas de Chiapas, con música de marimba. Hay pequeños elementos que van creando una atmósfera distinta que va enriqueciendo el programa”, explicó.

Algunos de los números que verá el público. ı Foto: Ballet Folklórico de Amalia Hernández

A lo anterior se añadirán los coloridos vestuarios del Ballet Folklórico de Amalia Hernández, desde los alusivos a la Danza de los viejitos hasta los atuendos tradicionales de Jalisco y Veracruz. Casi todo el programa será con música en vivo y participarán 26 voces en el coro, 30 instrumentistas y entre 50 y 60 bailarines.

“Hay muchos vestuarios originales del Ballet Folklórico de Amalia Hernández, históricos, pero también muchos que vamos recreando o pidiendo a los artesanos locales de Puebla, Guerrero, Chiapas, que son originales. Este mosaico de colores y contrastes en cuanto al vestuario es interesante verlo en el Castillo de Chapultepec, que se integra al espectáculo de manera plástica y es parte de la escenografía; eso genera una magia muy especial”, dijo.

Después de esta temporada, la agrupación llegará al Palacio de Bellas Artes para celebrar el Día del Mariachi, que se conmemora el 21 de enero. “El 28 de ese mes le hacemos un gran homenaje con más de 40 músicos en escena”, dijo, y adelantó que también en 2026 tendrán colaboraciones con la Orquesta Sinfónica Nacional y la Compañía Nacional de Danza. Además, en noviembre volverán a la isleta del Lago de Chapultepec con La muerte en México está más viva que nunca.

Algunos de los números que verá el público. ı Foto: Ballet Folklórico de Amalia Hernández

“Salimos a la venta en abril con La muerte en México está más viva que nunca, un proyecto muy interesante que iremos revisando, mejorando, retomando otras danzas y música, cantos y vestuarios de diferentes regiones, no solamente las famosas imágenes de Posada, las catrinas, sino que sumaremos otros elementos que son tradicionales en el Día de Muertos”, compartió Salvador López López.

Navidades en México

Cuándo: del 25 de diciembre al 11 de enero

Dónde: Castillo de Chapultepec

Horarios: 19:00 horas