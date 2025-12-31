Deterioro y alteraciones, los daños que ocasiona tocar piezas arqueológicas

Recientemente, Bad Bunny generó controversia porque compartió una foto de su visita en el Museo Nacional de Antropología en la que aparece tocando una estela en la Sala Maya.

AUNQUE ESTÁ PROHIBIDO tocar piezas arqueológicas en el Museo Nacional de Antropología hay personas que lo hacen, como constató el pasado domingo La Razón. Si bien pareciera ser una “acción menor”, la realidad es que esto ocasiona afectaciones a los objetos, alertó el arqueólogo Yuri de la Rosa.

“En general, las piezas arqueológicas no deben ser tocadas porque las bacterias, grasa, dermis, y otras sustancias que portamos en la piel pueden alterar la química de las piezas, lo que ocasiona su deterioro y degradación, además de producir hongos”, explicó a este diario.

El especialista indicó que al tocar las piezas arqueológicas esto puede generar “alteraciones a nivel químico y celular en éstas, lo cual ocasiona deterioro y alteraciones”.

Yuri de la Rosa remarcó que es importante que desde las aulas de educación básica, se sensibilice a las personas, para que valoren su patrimonio y con esto reducir esta constante problemática.

“Es importante la educación y la sensibilización del visitante respecto a los vestigios arqueológicos para aprender y saber apreciar nuestro patrimonio arqueológico y cómo preservarlo, pero desde las aulas de educación básica, porque por más barreras físicas y/o vitrinas que haya, si el visitante no aprecia su patrimonio no lo cuidará”, dijo, y remarcó que no es una labor que le corresponde al museo.

Comentó que en el caso de las réplicas de vestigios arqueológicos, aunque no sufrirán daños o afectaciones como las originales, es importante “no tocarlas por educación y respeto”.

NUEVAS TARIFAS. A partir del 1 de enero de 2026 habrá nuevos precios en el boleto de entrada para museos y zonas arqueológicas que dependen del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), entre éstos el Nacional de Antropología y la de Teotihuacán.

El Museo Nacional de Antropología anunció que la tarifa para personas mexicanas y extranjeras residentes en México será de 105 pesos, lo cual representa un aumento de cinco pesos. Mientras que para extranjeros, el costo será de 210 pesos, lo cual significa un incremento de 110 pesos.

En el caso de las zonas arqueológicas Categoría I, como Teotihuacán, Calakmul, Palenque, Tula, Monte Albán, Tulum y Chichén Itzá, el nuevo precio por boleto para mexicanos será de 105 pesos y para extranjeros,de 210 pesos.

Este ajuste se publicó en el decreto por el que se reformaron diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, el pasado 7 de noviembre, y comenzará a aplicarse a partir de mañana.

Las zonas arqueológicas de Categoría II ahora tendrán un costo de 155 pesos, las de Categoría III, 145 pesos y las de Categoría IV, 105 pesos, en éstas últimas están las zonas arqueológicas de Chichén Itzá y Uxmal. En todas los precios que se mencionan son para extranjeros.

El INAH Estado de México informó que ahora el precio para la zona arqueológica de Malinalco será de 155 pesos para extranjeros y 85 para nacionales. Mientras que las de Tenayuca I, la de Santa Cecilia, la de Los Melones y la de Calixtlahuaca, 145 para extranjeros y 80 para nacionales. Al igual que la Capilla Abierta de Tlalmanalco y los ex Conventos de Acolman y Oxtotipac.

Los domingos se mantendrá la entrada libre para el público nacional en zonas arqueológicas y museos que dependen del INAH.