Enrico Chapela honra sonoridades de 48 países en el Mundial

La música clásica contemporánea estará presente en el Mundial de Futbol 2026. Una de las piezas que sonará en la gala de la destacada justa deportiva será Monarca Mundial, obra comisionada al reconocido compositor mexicano Enrico Chapela, quien honrará las sonoridades de los 48 países participantes.

“La pieza hace homenaje a las 48 naciones participantes del Mundial del 2026. El desafío es agarrar fragmentitos y crear algo que haga musicalmente sentido. Voy a dividirlos en ocho rutas, una por cada conjunto de países, que culturalmente son similares.

“Va a haber uno para los musulmanes, uno para los latinoamericanos, otro para los angloparlantes, los germanos y así continuamente. La música de Jordania, de Marruecos y de Egipto tiene muchas similitudes y diferencias y, justo estoy en eso, en la indagación de las diferencias”, compartió en entrevista con La Razón Enrico Chapela.

El compositor, quien ha recibido encargos de Los Angeles Philharmonic, el Carnegie Hall, la Seattle Symphony y la Düsseldorf Symphoniker, indicó que ya trabajó en un segmento que evoca al tango argentino y fragmentos en los que estará presente la cumbia colombiana.

Con Monarca Mundial, Enrico Chapela señaló que reitera su interés por conjugar la música contemporánea para orquesta y los lenguajes populares.

“Ahora que cayó este proyecto, me quedó clarísimo que mi onda en la vida es hacer música de concierto, música para orquesta contemporánea basada en lenguajes populares. De joven hice piezas basadas en el metal, pero también mi obra Chinampa y Trajinera está basada en lenguajes populares de México y ahora voy a extenderlo al mundo entero.

“Es una pieza contemporánea echando mano de lenguajes provenientes de 48 países distintos”, dijo Enrico Chapela, quien también ha musicalizado siete largometrajes mexicanos, entre ellos el documental La dama del silencio.

Monarca mundial se estrenará durante la gala de la justa deportiva que tendrá lugar en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, los días 8, 9 y 10 de junio.

“Televisa me encargó la pieza, es la que está organizando esta gala del Mundial en el Auditorio Nacional”, contó.

Para el compositor Enrico Chapela, crear una obra con motivo del Mundial de Futbol 2026 es “una maravillosa oportunidad de llevar a su máxima expresión mi búsqueda de orquestar y de componer música basada en diferentes influencias culturales”.

Ésta no es la primera obra que crea con alusión al futbol, en 2003 concibió la pieza para música orquestal Ínguesu, que hace alusión a los partidos, la cual fue ejecutada por Alondra de la Parra.

Este 2026, Enrico Chapela también tiene otros proyectos, uno es con un conjunto de orquestas y ensambles de Estados Unidos en el que cinco compositores de diferentes contextos culturales crearán un Concierto para chelo, con el que se conmemorarán los 250 años del país vecino. Se interpretará con diversas orquestas de esa nación.

Enrico Chapela

Nació: en 1974 en la Ciudad de México

Algunos reconocimientos: The John Simon Guggenheim Memorial Foundation Fellowships, la Tribuna Internacional de Compositores de la UNESCO y The Barlow Endowment for Music