Leila Guerriero, Borges y Yasmina Reza, las novedades de enero

La reedición de la Obra Completa del autor argentino Jorge Luis Borges, la edición definitiva de los textos periodísticos de la argentina Leila Guerriero, Frutos Extraños; el libro de relatos de la narradora argentina Agustina Bazterrica, Diecinueve garras y un pájaro oscuro; el compendio de cuentos del colombiano Tomás González, Vista del abismo; la crónica de la francesa Yasmina Reza, Casos reales y la novela histórica del español Luis García Jambrina, El último caso de Unamuno, están entre las primeras apuestas de 2026 del sello Alfaguara del Grupo Editorial Penguin Random House.

Portada de la nueva edición de Cuentos completos, de Borges. ı Foto: Especial

“Alfaguara anuncia un enero cargado de grandes historias, suscritas por voces imprescindibles de la literatura hispánica y, asimismo, reediciones muy esperadas, como es el caso de la aparición de todos los volúmenes del argentino Jorge Luis Borges. Además, el próximo 27 de enero se fallará el XXIX Premio de Novela Alfaguara con Jorge Volpi como presidente del jurado. Se esperan otras grandes historias de autores imprescindibles que se sumarán al catálogo de nuestro sello”, expresó en entrevista con La Razón Mayra González Olvera, directora literaria de Alfaguara, Lumen, Reservoir Books, Salamandra y Taurus, de Penguin Random House México.

El Tip: Para enero del 2027 se publicarán El oro de los tigres y El informe de Brodie, de Jorge Luis Borges. Todos simultáneamente en Alfaguara en Latinoamérica.

Detalló que a partir del 22 de enero comenzarán a publicarse las primeras reediciones de los libros de Jorge Luis Borges.

TE RECOMENDAMOS: Estrenará Monarca Mundial Enrico Chapela honra sonoridades de 48 países en el Mundial

“Incluyen sus cuentos, ensayos y poesía. Celebración de su legado literario con lanzamientos simultáneos en España y Latinoamérica”, compartió la directora.

Tapa del libro Casos reales, de la autora Yasmina Reza. ı Foto: Especial

Posteriormente, en junio de este año se publicarán El Aleph y El tango, además de un volumen de conferencias inéditas. “En noviembre, llegarán al sello Ficciones, Historia universal de la infamia, El oro de los tigres y Curso de literatura inglesa y norteamericana. Todos los títulos se publicarán simultáneamente en Alfaguara de Latinoamérica. Contexto del 40 aniversario de su muerte (14 de junio, 1986) con relanzamiento en todos los formatos; se organizarán a lo largo del año diferentes actividades e iniciativas para celebrar a uno de los escritores contemporáneos más grandes e influyentes de la literatura universal”, añadió.

2 reediciones llegarán también, Poesía completa y Ficciones

Sobre el resto de las publicaciones, Mayra González Olvera detalló: “Yasmina Reza entrega un perturbador relato donde la vida de la protagonista se cruza con acciones de varios criminales; Leila Guerriero nos pone en contacto con lo mejor de su trabajo periodístico de 25 años de trayectoria.

“Tomás González ganó el prestigiado Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas 2025 con Vidas del abismo: confirmación de su seductor cosmos narrativo; y Agustina Bazterrica presenta relatos distópicos que nos llevan al corazón de nuestros miedos y de las fantasías más delirantes”, añadió.