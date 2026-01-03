Anuario: Gonzalo Celorio: Mi obra ya está terminada, pero mi voz seguirá

El escritor, editor y académico Gonzalo Celorio tuvo un 2025 muy prolífico: fue reconocido con el prestigioso Premio Cervantes, el más importante en Hispanoamérica, publicó los libros Ese montón de espejos rotos (Tusquets Editores, 2025) y Mi amigo Hernán (Grano de sal/ Facultad de Filosofía y Letras, 2025) y recibió un emotivo homenaje en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, por la pasión por los libros que ha demostrado desde su infancia.

Sentado en su biblioteca, donde conserva una exquisita colección con lo mejor de la literatura hispana y una primera edición de Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, habla con La Razón de lo honrado que está con haberse alzado con el Premio Cervantes, su preocupación por la educación actual.

¿DE QUÉ MANERA EL PREMIO CERVANTES LO MOTIVA EN SU QUEHACER LITERARIO, PERO TAMBIÉN EN OTRAS TAREAS QUE REALIZA COMO, POR EJEMPLO, SER DIRECTOR DE LA ACADEMIA MEXICANA DE LA LENGUA? Es un reconocimiento muy importante, es el premio mayor a la literatura de lengua española; me siento muy honrado, muy conmovido y muy estimulado.

Ya a estas alturas de la vida, la obra que hice es la que ya se ha premiado; eso no significa que ya guarde silencio literario, pero creo que mi obra está terminada; es más, este último libro que acabo de publicar, Ese montón de espejos rotos, es una recopilación de mis memorias. Habrá algo más que quiera decir, pero por lo pronto, ya me siento de alguna forma satisfecho, gracias precisamente a esta obra que ya implica muchos libros. Me han dado este reconocimiento, que no es por una obra en particular, sino por toda una trayectoria.

HA TENIDO UNA CARRERA AMPLIA Y POLIFACÉTICA… Esa trayectoria no se ha limitado a la escritura, aunque haya sido mi tarea fundamental, la más importante, la que más me interesa y la que más me define, pero al mismo tiempo, he realizado otras tareas igualmente vinculadas con la lengua y la literatura, que quizás tomaron en cuenta los miembros del jurado para hacer esta asignación del premio.

¿CÓMO SE DEFINE USTED? Creo que soy un escritor integral en tanto que también he sido durante más de medio siglo profesor de literatura, porque además he podido desempeñarme dentro de la Academia Mexicana de la Lengua desde hace ya 30 años. Ahora, con el fallecimiento de Margit Frenk, quien era una académica centenaria, eso me convierte en el segundo académico más antiguo de la corporación. He servido mucho a la academia en diferentes funciones, puestos y actividades y ahora, desde hace siete años, los académicos tuvieron a bien elegirme director y luego reelegirme para un segundo periodo.

Ahora que veo mis memorias, me quedo un poco sorprendido de todas las facetas que he tenido y de todas las actividades que he desarrollado.

¿CÓMO EMPEZÓ SU GUSTO POR LA LECTURA? Mis hermanos mayores, sobre todo el mayor de ellos, me adoptó como su hijo putativo. Él era un hombre muy culto, brillante, inteligente, buen lector, un gran conocedor de la historia del arte. Tenía en su habitación una biblioteca considerable y, como yo era su consentido, me enseñó a apreciar los libros; me compartía algunas obras importantes de historia del arte y yo me aficioné a los libros, incluso como objetos tan bellos. Él enseñó a decir una serie de palabras muy cultas y muy prestigiosas.

Ante un público, ante su novia o ante quien fuera, yo recitaba eso y me ganaba, me granjeaba aplausos, reconocimientos y admiración. Era algo para mí importante, porque era una manera de distinguirme entre todos mis hermanos.

Mi madre solía decir: “Todos mis hijos son iguales”. Yo quería diferenciarme, como todo mundo quiere tener su propia personalidad, su propio perfil, y yo me di cuenta de que el mío era la palabra.

Eso fue como una premonición, porque dediqué toda mi vida al cultivo de la palabra, al estudio de la lengua, de la literatura, y eso es lo que ha marcado mi vida.

¿CUÁLES FUERON ESAS PRIMERAS LECTURAS APASIONADAS? Ya en la primaria tenía mis lecturas.

Recuerdo muy bien que en cuarto año de primaria leí con mucha sensibilidad el libro de Edmondo De Amicis llamado Corazón: diario de un niño; yo lloraba ante las páginas de un cuento que se llamaba “De los Apeninos a los Andes” o con “El pequeño escribiente florentino”, que todavía los guardo en la memoria.

HA SIDO PROFESOR DURANTE DÉCADAS. ¿QUÉ CREE QUE LE PUEDE DAR ESPERANZA AHORA A LOS JÓVENES? Creo que estamos viviendo un momento particularmente crítico. Hay una crisis educativa fuerte.

Eso hace que haya mucha dispersión en los jóvenes, muchas tentaciones, mucha propensión a una serie de lecturas muy fáciles que se limitan en su vocabulario a los mensajes telefónicos.

Creo que hace falta promover con mayor énfasis la lectura, que es un poco a lo que yo me he dedicado, pero sé que es un problema muy serio. Lo he hecho ante personas que ya tenían la vocación, porque eran alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras; también lo hice como editor al publicar una serie de libros importantes.

Sí hace falta que haya un mayor gusto por la lectura, porque yo creo que el mundo realmente se puede dividir en dos, entre los que leen y los que no leen, porque leer es la posibilidad de ampliar el mundo. No nada más en el espacio, sino también en el tiempo. Siempre recuerdo ese cuarteto con el que inicia un soneto Quevedo, que si mal no recuerdo dice: ”Retirado en la paz de estos desiertos, con pocos, pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos”. Es una maravilla de cuarteto donde habla de la lectura, la posibilidad de estar acompañado con las personas más inteligentes, más brillantes que ha dado la humanidad. Qué privilegio tener la posibilidad de leer a Shakespeare o a Dante o a Quevedo o a Góngora o a Cervantes. La literatura es un verdadero prodigio. No sé cómo alguien puede prescindir de leer, porque es verdaderamente fascinante leer, abre un mundo y uno puede transitar por ese universo.

¿QUÉ PROYECTOS TIENE PARA ESTE 2026? Escribir mi discurso de aceptación del Premio Cervantes. Tiene que ser un buen discurso, pero todavía no lo he pensado mucho. Todavía no lo he empezado a escribir. Ahora he estado atribulado con tantas entrevistas de prensa, de radio, de televisión. Ha sido un verdadero tsunami.

LIBROS CLAVE

Algunas de sus obras más importantes.