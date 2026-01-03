Anuario: Museo de Antropología recibió el Asturias en medio de crisis

La mañana del 4 de junio sucedió un hecho insólito: el Museo Nacional de Antropología (MNA) fue galardonado con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia, pero no pudo celebrar porque se encontraba cerrado, debido a la falta de personal de seguridad. Una crisis que se extendió a diversos recintos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) durante dos días.

Desde temprana hora, visitantes del interior de la República y de países como Estados Unidos, Corea, Paraguay, Argentina, Inglaterra y España se fueron desilusionados al saber que el museo más visitado de México estaba cerrado.

Incluso hubo indignación; una madrileña cuestionó cómo era posible que el MNA ganara un premio y estuviera sin acceso al público.

Lo que tendría que ser una magna celebración, tuvo ese día al director del museo, Antonio Saborit, dando un mensaje ante los trabajadores del inmueble en el Auditorio Jaime Torres Bodet; y afuera, a empleados sindicalizados exhibiendo las problemáticas que enfrentaba el recinto.

51 elementos de seguridad son necesarios en el MNA

La noticia le dio la vuelta al mundo y en los medios nacionales algunos titulares fueron “‘Cerrado hasta nuevo aviso’: así recibe el Museo Nacional de Antropología el Premio Princesa de Asturias”, “Premian al Museo de Antropología, pero permanece cerrado por falta de vigilancia” o “Festeja Museo de Antropología el Asturias… ¡Cerrado!”.

Toda esa crisis ocurrió porque el INAH prescindió de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México y contrató por licitación a SSS Asistencia y Supervisión, S.A. de C.V., y Sistemas Prácticos en Seguridad Privada, S.A. de C.V., empresas que, de acuerdo con los empleados del INAH, no contaban con suficiente personal para salvaguardar el patrimonio que albergan museos como el Nacional de Antropología, el Nacional de Historia, el Nacional de las Intervenciones y el Templo Mayor. En total, seis inmuebles se vieron afectados.

“Hubo un incumplimiento. Nos aseguró la empresa que iba a tener los elementos suficientes y no fue cierto; por lo tanto, la determinación es que en todos estos espacios donde hubo incumplimiento, tendremos que relevar a esta compañía; tenemos la legitimación, porque es posible establecer sanciones, que van desde la cancelación parcial o general de servicios hasta la rescisión de contratos”, dijo a La Razón en medio de la crisis el entonces director del INAH, Diego Prieto.

Incluso aceptó que, pese a ser elegidas por licitación, hubo fallas. “En este caso sí creo que hubo un error de cálculo; en el papel nos presentaron todo muy bien, todo magnífico, maravilloso, ajustado a los términos del anexo que acompañó la licitación pública, pero ya en el terreno, ya mostraron que no habían obrado plenamente con verdad”, externó el entonces titular de la institución.

Al día siguiente los museos, incluido el de Antropología, abrieron con el apoyo de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México. Un mes después, Diego Prieto, quien todavía fungía como director del INAH, explicó que se seguía evaluando si se rescindiría o iría por la terminación anticipada del contrato con las empresas SSS Asistencia y Supervisión, S.A. de C.V., además, de que se buscaba contratar al Servicio de Protección Federal.

“Lo que se busca a nivel nacional es lo que dijo la Presidenta (Claudia) Sheinbaum: tener servicios de corporaciones públicas. Ya hemos pedido al Servicio de Protección Federal que nos haga cotizaciones para ver si Hacienda nos autoriza los recursos. El servicio que presta puede resultar un poquito más oneroso que lo que tenemos en el presupuesto ordinario, pero con el apoyo de la Presidenta, lograremos lo mejor para el patrimonio cultural que nos corresponde resguardar”, comentó.

Finalmente, en octubre pasado, el director del Museo Nacional de Antropología, Antonio Saborit, recibió el Premio Princesa de Asturias de la Concordia en Oviedo, España. Durante la entrega, la princesa Leonor destacó que el recinto “cuida, exhibe, conserva y difunde el legado prehispánico y la cultura indígena” de su país.

La Fundación Princesa de Asturias destacó que el MNA es un “espacio de reflexión sobre la herencia indígena de la nación mexicana, está considerado uno de los museos más importantes de Latinoamérica y un referente global en el estudio de la humanidad, debido a su compromiso con la divulgación, la investigación y la preservación del patrimonio cultural”.

El Museo Nacional de Antropología es el más importante del país y es un referente para América Latina.

ESTUVIERON CERRADOS

MUSEO Nacional de Antropología

MUSEO Nacional de Historia

MUSEO Nacional de las Intervenciones

MUSEO del Templo Mayor

MUSEO de El Carmen

MUSEO de El Caracol

MR. BEAST PROVOCÓ ESCÁNDALO NACIONAL

Por Adriana Góchez

EL VIDEO Sobreviví 100 horas dentro de un templo antiguo, en el que el influencer estadounidense Mr. Beast (Jimmy Donaldson) hizo grabaciones en las zonas arqueológicas de Calakmul, Campeche, y Balamcanché y Chichén Itzá, Yucatán, dejó en el mes de mayo al descubierto la falta de rigor en los protocolos para grabar.

Aunque en un inicio, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) defendió dicha grabación que generó controversia y argumentó que todo se había hecho conforme a la ley, después fue la misma dependencia la que anunció que demandaba a la empresa productora Full Circle Media, representante del influencer, por incumplir los permisos de grabación y usar con fines de lucro el patrimonio de México, pues promocionó sus marcas.