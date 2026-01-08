Relegan más al 38 Encuentro Nacional de Amantes del Teatro

Actriz, durante una de las funciones del Encuentro Nacional.

A PESAR de que el Encuentro Nacional de los Amantes del Teatro es un semillero de nuevos talentos por el que han pasado personalidades como Tomás Urtusástegui, Felipe Galván y Jesús González Dávila, cada vez lo relegan más. En esta edición 38, el foro principal ya no será el Teatro Orientación Luisa Josefina Hernández, sino que ahora algunas obras se presentarán en un espacio más pequeño, El Teatro El Granero Xavier Rojas.

A lo anterior se suma que desde hace varios años ya no cuentan con apoyo de transporte por parte del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, para que puedan trasladarse las compañías que provienen de otros estados.

El Tip: El viernes en el Teatro Orientación se podrán ver las obras Cien años de amor y Mátame suavemente, a las 17:00 y 18:30.

“Hay muchos grupos que han venido o que quieren venir y no pueden, porque no tienen para los pasajes; un tiempo Bellas Artes podía prestar unos camiones, pero ya no. Hay cosas que se han ido quitando; una de éstas es que siempre hacemos en el Teatro Orientación todo el encuentro y ahora nos dan El Granero para que una parte sea ahí; para nosotros es muy chiquito. Sí viene mucho público, no va a poder entrar”, explicó a La Razón el dramaturgo Miguel Ángel Díaz Zarco, quien es fundador del encuentro que inicia hoy.

Dijo que, al ser un proyecto de autogestión, cada año es complejo obtener recursos para que el Centro Mexicano de Teatro, A.C., ITI UNESCO, lo realice.

“Otro problema es la falta de recursos, porque somos autogestivos”, comentó.

En esta ocasión, el público podrá ver 35 obras de manera gratuita de agrupaciones provenientes de la Ciudad de México, Estado de México, Coahuila, Colima, Guanajuato, Puebla, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz.

Las funciones serán hasta el 26 de enero en los teatros ubicados en el Centro Cultural del Bosque, de jueves a domingo. Hoy en el Teatro Orientación iniciará con las obras Ley de gravedad y Ecos y cadenas. Mientras que en El Galeón estará Malas palabras con el grupo Tetrearte.