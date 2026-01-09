Index Art Book añade espacio para fanzines

LA INDEX ART BOOK, que busca impulsar editoriales independientes dedicadas a libros de arte, vuelve este año renovada. Agrega un nuevo espacio para los fanzines y para publicaciones inmediatas en nueva sede y contará con intervenciones de los artistas Damián Ortega y Oscar Murillo.

Será en Rebollar, Proyectos Públicos, donde estará la nueva sección ZINDEX, en la que los asistentes encontrarán proyectos autogestivos, editoriales emergentes y colectivos que trabajan con risografía, impresión manual, formatos alternativos y publicaciones periódicas.

Mientras que la galería Kurimanzutto, que se mantiene como sede principal, el artista mexicano Damián Ortega intervendrá la nave principal con la instalación Alias editorial, la cual consiste en una selección de 10 imágenes acompañadas de citas de textos; y Oscar Murillo (1986) activará Social Mapping, un proyecto que invitará al público a dibujar colectivamente en grandes lienzos durante el evento, se detalló ayer en conferencia de prensa.

En esta edición participarán 131 proyectos editoriales, de los cuales 94 son latinoamericanos, 26 de Europa, 25 de Estados Unidos y seis de Asia.

“Hace 10 años nos dimos cuenta que no había una feria del libro enfocada en arte, diseño, fotografía y arquitectura. Existían proyectos casi siempre enfocados en literatura o publicaciones escolares. Nos dimos a la tarea de crear esta plataforma, pues nos dábamos cuenta que la Ciudad de México llevaba mucho tiempo con una escena muy robusta, con mucha trayectoria de editoriales independientes”, explicó Jorge de la Garza, cofundador de Index Art Book.

Entre las actividades destacadas de la feria, está la conferencia magistral de Françoise Vergès (Francia, 1952), pensadora feminista decolonial, antirracista y activista. Estará en diálogo con Sayak Valencia (México, 1980), académica, ensayista, poeta y performer transfeminista.

Index Art Book

Cuándo: del 15 al 18 de enero

Dónde: Kurimanzutto (Gobernador Rafael Rebollar 94) y Rebollar, Proyectos Públicos (Gobernador Rafael Rebollar 95)

Horarios: jueves de 18:00 a 22:00 horas, viernes de 11:00 a 20:00 y domingo de 11:00 a 18:00