Zona Maco 2026: Madurez, futuro y la era del “nuevo coleccionismo”

La feria de arte Zona Maco anunció ayer su vigésimo segunda edición con una declaración de ambición internacional, expansión curatorial y una apuesta clara por un fenómeno que ya se siente en la capital mexicana: el surgimiento del llamado nuevo coleccionismo. La directora artística de la feria, Direlia Lazo, lo describió en conferencia, como una generación que “busca experiencias más íntimas y diálogos distintos con el arte”, un movimiento que se cruza con un coleccionismo tradicional que ha acompañado a Maco durante dos décadas.

El evento que se celebrará del 4 al 8 de febrero en el Centro Citibanamex, presentará casi 200 galerías provenientes de Latinoamérica, Norteamérica, Europa y otros territorios, además de la participación de artistas de países como Japón, China o Países Bajos. Para Lazo, esta edición “marca un punto de madurez institucional” tras años de cambios de mercado y sacudidas globales, al tiempo que se propone “consolidar la presencia internacional de la feria y seguir posicionando a la Ciudad de México como un nodo cultural clave”.

81 mil visitantes tuvo la feria en 2025

El corazón de Zona Maco volverá a dividirse en plataformas que dialogan entre sí: Arte Contemporáneo, Foto, Salón del Anticuario, Diseño y Emergente. A ellas se suma Forma, una nueva sección que “difumina la línea entre diseño y arte contemporáneo” al incluir piezas de mobiliario y objetos coleccionables presentados por seis galerías seleccionadas.

La sección Ejes, curada por primera vez por Aimé Iglesias, explorará el concepto del intercambio como fenómeno cultural: “La palabra intercambio ha cobrado una relevancia mundial enorme”, explicó Iglesias, quien seleccionó 35 galerías, 17 de ellas nuevas, con artistas de Argentina, Chile, Países Bajos, Letonia y México.

Por su parte, Sur —a cargo de Manuela Moscoso— apostará por obras que desestabilizan narrativas dominantes y recuperan memorias no oficiales. “No concebimos el sur como geografía, sino como postura crítica”, señaló, destacando proyectos que van del archivo material a la reivindicación de historias borradas.

En Arte Moderno, el curador Esteban King adelantó un abanico que va del muralismo al surrealismo, con obras de figuras como Wifredo Lam y Jesús Rafael Soto, además de una fuerte presencia de mujeres artistas como Leonora Carrington: “La sección refrenda su compromiso con el arte latinoamericano”, afirmó.

Mientras tanto, ​​el Salón del Anticuario reafirmará la vigencia del coleccionismo de antigüedades. Para Mario Ubenze, “las antigüedades no están obsoletas; están en museos, en colecciones y en el refinamiento de quienes saben convivir con ellas”.

EL ECOSISTEMA FUERA DE LA FERIA. Como ya es tradición, la feria desbordará su recinto con circuitos artísticos, inauguraciones y eventos organizados por más de 80 instituciones, desde el Museo Jumex hasta el Museo de Arte Moderno, fortaleciendo el atractivo cultural de la capital durante la llamada Semana del Arte.

El año pasado, Zona Maco reunió a más de 81,000 visitantes, cifra que confirma un interés creciente, sobre todo del público extranjero. Pero será el “nuevo coleccionismo” el que podría marcar el pulso de esta edición.

Zona Maco 2026

Cuándo: Del 4 al 8 de febrero de 2026

Dónde: Centro Citibanamex de la Ciudad de México

Costo: 470 pesos en línea para días regulares, con descuentos para estudiantes/Inapam y pases de varios días; el Pase Platino supera los $6,000 MXN más cargos.